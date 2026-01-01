AstrBot은 25,000개 이상의 GitHub 스타를 보유한 기능이 풍부한 오픈 소스 챗봇 플랫폼으로, 대규모 언어 모델과 인기 메시징 애플리케이션을 연결합니다. Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE과 같은 플랫폼 전반에 걸쳐 대화형 AI를 배포하기 위한 통합 프레임워크를 제공합니다. 멀티모달 대화, 에이전트, 지식 기반 및 1,000개 이상의 커뮤니티 플러그인으로 구성된 활발한 생태계에 대한 내장 지원을 통해 AstrBot은 가장 인기 있는 오픈 소스 챗봇 프레임워크 중 하나가 되었습니다.

일반적인 사용 사례

개발자와 AI 애호가들은 AstrBot을 사용하여 단일 배포로 모든 메시징 플랫폼에서 작동하는 개인 AI 동반자를 만듭니다. 고객 서비스 팀은 이를 회사 지식 기반을 활용하여 질문에 자동으로 답변하는 지능형 지원 봇으로 배포합니다. 엔터프라이즈 팀은 MCP 및 에이전트 기능을 통해 워크플로 도구와 통합되는 내부 생산성 봇을 구축합니다. 커뮤니티 관리자는 AstrBot을 사용하여 AI 기반 기능, 자동 응답 및 사용자 지정 플러그인 기능으로 그룹 채팅을 관리하고 향상시킵니다.

주요 기능

멀티 플랫폼 메시징 지원: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE 등

손쉬운 구성, 플러그인 관리 및 실시간 모니터링을 위한 내장 WebUI

대화 내에서 안전하고 격리된 코드 실행을 위한 에이전트 샌드박스

상황 인지 AI 응답을 위한 지식 기반 통합

고급 도구 사용 및 에이전트 워크플로를 위한 MCP (Model Context Protocol) 지원

플러그인 마켓플레이스에서 원클릭 설치가 가능한 1,000개 이상의 커뮤니티 플러그인

텍스트, 이미지, 음성을 포함한 멀티모달 대화 지원

Dify, Coze, Alibaba Cloud와 같은 LLM 제공업체 및 에이전트 플랫폼과의 통합

다국어 인터페이스를 지원하는 국제화 (i18n)

외부 데이터베이스 종속성 없는 경량 SQLite 스토리지

호스팅어 VPS에 AstrBot을 배포해야 하는 이유

호스팅어 VPS에서 AstrBot을 실행하면 데이터 및 구성에 대한 완전한 제어 권한을 가진 전용의 상시 작동 챗봇 플랫폼을 얻을 수 있습니다. 공유 호스팅 또는 서버리스 솔루션과 달리, VPS는 실시간 메시징 통합에 필요한 영구 연결과 LLM 상호 작용을 위한 컴퓨팅 리소스를 제공합니다. 호스팅어 VPS를 사용하면 AstrBot 인스턴스가 낮은 지연 시간으로 24시간 내내 실행되어 연결된 모든 플랫폼에서 챗봇이 즉시 응답하도록 보장합니다. 또한 격리된 환경은 API 키, 대화 데이터 및 지식 기반이 사용자의 완전한 제어 하에 비공개로 안전하게 유지됨을 의미합니다.