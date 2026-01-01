AstrBot est une plateforme de chatbot open source riche en fonctionnalités, avec plus de 25 000 étoiles sur GitHub, qui fait le pont entre les grands modèles linguistiques et les applications de messagerie populaires. Elle fournit un cadre unifié pour le déploiement de l'IA conversationnelle sur des plateformes comme Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu et LINE. Grâce à la prise en charge intégrée des conversations multimodales, des agents, des bases de connaissances et un écosystème florissant de plus de 1 000 plugins communautaires, AstrBot est devenu l'un des frameworks de chatbot open source les plus populaires disponibles.

Cas d'utilisation courants

Les développeurs et les passionnés d'IA utilisent AstrBot pour créer des compagnons IA personnels qui fonctionnent sur toutes leurs plateformes de messagerie à partir d'un seul déploiement. Les équipes de service client le déploient comme un bot de support intelligent qui exploite les bases de connaissances de l'entreprise pour répondre automatiquement aux questions. Les équipes d'entreprise construisent des bots de productivité internes qui s'intègrent aux outils de flux de travail grâce aux capacités MCP et d'agent. Les gestionnaires de communauté utilisent AstrBot pour modérer et améliorer les discussions de groupe avec des fonctionnalités basées sur l'IA, des réponses automatisées et des fonctionnalités de plugins personnalisés.

Fonctionnalités clés

Prise en charge de la messagerie multiplateforme : Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE, et plus encore

Interface utilisateur Web intégrée pour une configuration facile, la gestion des plugins et la surveillance en temps réel

Bac à sable d'agent pour une exécution de code sécurisée et isolée au sein des conversations

Intégration de la base de connaissances pour des réponses IA sensibles au contexte

Prise en charge du MCP (Model Context Protocol) pour une utilisation avancée d'outils et des flux de travail d'agent

Plus de 1 000 plugins communautaires avec installation en un clic depuis la place de marché des plugins

Prise en charge des conversations multimodales, y compris le texte, les images et la voix

Intégration avec les fournisseurs de LLM et les plateformes d'agents comme Dify, Coze et Alibaba Cloud

Internationalisation (i18n) avec prise en charge de l'interface multilingue

Stockage SQLite léger sans dépendances de base de données externes

Pourquoi déployer AstrBot sur un VPS Hostinger

L'exécution d'AstrBot sur un VPS Hostinger vous offre une plateforme de chatbot dédiée et toujours active, avec un contrôle total sur vos données et configurations. Contrairement à l'hébergement partagé ou aux solutions sans serveur, un VPS fournit les connexions persistantes nécessaires aux intégrations de messagerie en temps réel et les ressources de calcul pour les interactions LLM. Avec un VPS Hostinger, votre instance AstrBot fonctionne 24h/24 et 7j/7 avec une faible latence, garantissant que vos chatbots répondent instantanément sur toutes les plateformes connectées. L'environnement isolé signifie également que vos clés API, données de conversation et bases de connaissances restent privées et sécurisées sous votre contrôle total.