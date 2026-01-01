AstrBot ialah platform chatbot sumber terbuka yang kaya ciri dengan lebih 25,000 bintang GitHub yang menghubungkan model bahasa besar dan aplikasi pemesejan popular. Ia menyediakan rangka kerja bersatu untuk menggunakan AI perbualan merentasi platform seperti Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, dan LINE. Dengan sokongan terbina dalam untuk perbualan multimodal, ejen, pangkalan pengetahuan, dan ekosistem yang berkembang pesat dengan lebih 1,000 pemalam komuniti, AstrBot telah menjadi salah satu rangka kerja chatbot sumber terbuka yang paling popular yang tersedia.

Kes Penggunaan Biasa

Pembangun dan peminat AI menggunakan AstrBot untuk mencipta rakan AI peribadi yang berfungsi merentasi semua platform pemesejan mereka daripada satu penggunaan. Pasukan perkhidmatan pelanggan menggunakannya sebagai bot sokongan pintar yang memanfaatkan pangkalan pengetahuan syarikat untuk menjawab soalan secara automatik. Pasukan perusahaan membina bot produktiviti dalaman yang berintegrasi dengan alat aliran kerja melalui MCP dan keupayaan ejen. Pengurus komuniti menggunakan AstrBot untuk menyederhana dan meningkatkan sembang kumpulan dengan ciri-ciri berkuasa AI, tindak balas automatik, dan fungsi pemalam tersuai.

Ciri-ciri Utama

Sokongan pemesejan berbilang platform: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE, dan banyak lagi

WebUI terbina dalam untuk konfigurasi mudah, pengurusan pemalam, dan pemantauan masa nyata

Kotak pasir ejen untuk pelaksanaan kod yang selamat, terasing dalam perbualan

Integrasi pangkalan pengetahuan untuk tindak balas AI yang peka konteks

Sokongan MCP (Model Context Protocol) untuk penggunaan alat lanjutan dan aliran kerja ejen

Lebih 1,000 pemalam komuniti dengan pemasangan satu klik dari pasaran pemalam

Sokongan perbualan multimodal termasuk teks, imej, dan suara

Integrasi dengan penyedia LLM dan platform ejen seperti Dify, Coze, dan Alibaba Cloud

Pengantarabangsaan (i18n) dengan sokongan antara muka berbilang bahasa

Storan SQLite ringan tanpa kebergantungan pangkalan data luaran

Mengapa menggunakan AstrBot pada Hostinger VPS

Menjalankan AstrBot pada Hostinger VPS memberikan anda platform chatbot khusus, sentiasa aktif dengan kawalan penuh ke atas data dan konfigurasi anda. Tidak seperti pengehosan kongsi atau penyelesaian tanpa pelayan, VPS menyediakan sambungan berterusan yang diperlukan untuk integrasi pemesejan masa nyata dan sumber pengkomputeran untuk interaksi LLM. Dengan Hostinger VPS, instans AstrBot anda berjalan 24/7 dengan kependaman rendah, memastikan chatbot anda bertindak balas serta-merta merentasi semua platform yang disambungkan. Persekitaran terasing juga bermakna kunci API, data perbualan, dan pangkalan pengetahuan anda kekal peribadi dan selamat di bawah kawalan penuh anda.