AstrBot
AstrBot on avatud lähtekoodiga platvormiülene AI vestlusrobotite raamistik
Rakenduse teave AstrBot
AstrBot on funktsioonirikas, avatud lähtekoodiga vestlusrobotite platvorm, millel on üle 25 000 GitHubi tärni ja mis ühendab suured keelemudelid ja populaarsed sõnumirakendused. See pakub ühtset raamistikku vestlus-AI juurutamiseks platvormidel nagu Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu ja LINE. Sisseehitatud toega mitmeliigilistele vestlustele, agentidele, teadmusbaasidele ja õitsva ökosüsteemiga, mis koosneb üle 1000 kogukonna pistikprogrammi, on AstrBotist saanud üks populaarsemaid saadaolevaid avatud lähtekoodiga vestlusrobotite raamistikke.
Levinud kasutusjuhud
Arendajad ja AI-huvilised kasutavad AstrBoti isiklike AI-kaaslaste loomiseks, mis töötavad kõigil nende sõnumiplatvormidel ühest juurutusest. Klienditeeninduse meeskonnad juurutavad seda intelligentse tugirobotina, mis kasutab ettevõtte teadmusbaase küsimustele automaatseks vastamiseks. Ettevõtete meeskonnad loovad sisemisi tootlikkuse roboteid, mis integreeruvad töövoo tööriistadega MCP ja agentide võimaluste kaudu. Kogukonnajuhid kasutavad AstrBoti grupivestluste modereerimiseks ja täiustamiseks AI-põhiste funktsioonide, automatiseeritud vastuste ja kohandatud pistikprogrammi funktsionaalsusega.
Põhifunktsioonid
- Mitmepoolne sõnumside tugi: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE ja palju muud
- Sisseehitatud veebiliides lihtsaks konfigureerimiseks, pistikprogrammide haldamiseks ja reaalajas jälgimiseks
- Agentide liivakast turvaliseks, isoleeritud koodi käivitamiseks vestluste sees
- Teadmusbaasi integreerimine kontekstiteadlike AI-vastuste jaoks
- MCP (Model Context Protocol) tugi täiustatud tööriistade kasutamiseks ja agentide töövoogude jaoks
- Üle 1000 kogukonna pistikprogrammi ühe klõpsuga installimisega pistikprogrammide turult
- Mitmeliigilise vestluse tugi, sealhulgas tekst, pildid ja hääl
- Integreerimine LLM-i pakkujate ja agentide platvormidega nagu Dify, Coze ja Alibaba Cloud
- Rahvusvahelistumine (i18n) mitmekeelse liidese toega
- Kerge SQLite salvestusruum ilma väliste andmebaasi sõltuvusteta
Miks juurutada AstrBoti Hostingeri VPS-is
AstrBoti käitamine Hostingeri VPS-is annab sulle pühendatud, alati töötava vestlusrobotite platvormi täieliku kontrolliga oma andmete ja konfiguratsioonide üle. Erinevalt jagatud majutusest või serverita lahendustest pakub VPS püsivaid ühendusi, mis on vajalikud reaalajas sõnumside integreerimiseks, ja arvutusressursse LLM-i interaktsioonide jaoks. Hostingeri VPS-iga töötab sinu AstrBoti eksemplar ööpäevaringselt madala latentsusega, tagades, et sinu vestlusrobotid vastavad koheselt kõigil ühendatud platvormidel. Isoleeritud keskkond tähendab ka seda, et sinu API-võtmed, vestlusandmed ja teadmusbaasid jäävad privaatseks ja turvaliseks sinu täieliku kontrolli all.
