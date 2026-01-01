AstrBot é uma plataforma de chatbot de código aberto rica em recursos, com mais de 25.000 estrelas no GitHub, que conecta grandes modelos de linguagem e aplicativos de mensagens populares. Ela fornece uma estrutura unificada para implantar IA conversacional em plataformas como Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu e LINE. Com suporte integrado para conversas multimodais, agentes, bases de conhecimento e um ecossistema próspero de mais de 1.000 plugins da comunidade, o AstrBot se tornou um dos frameworks de chatbot de código aberto mais populares disponíveis.

Casos de Uso Comuns

Desenvolvedores e entusiastas de IA usam o AstrBot para criar companheiros de IA pessoais que funcionam em todas as suas plataformas de mensagens a partir de uma única implantação. Equipes de atendimento ao cliente o implementam como um bot de suporte inteligente que utiliza bases de conhecimento da empresa para responder perguntas automaticamente. Equipes corporativas constroem bots de produtividade internos que se integram com ferramentas de fluxo de trabalho através de MCP e recursos de agente. Gerentes de comunidade usam o AstrBot para moderar e aprimorar chats em grupo com recursos de IA, respostas automatizadas e funcionalidade de plugin personalizada.

Principais Recursos

Suporte a mensagens multiplataforma: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE e mais

WebUI integrada para fácil configuração, gerenciamento de plugins e monitoramento em tempo real

Sandbox de agente para execução de código segura e isolada dentro das conversas

Integração de base de conhecimento para respostas de IA sensíveis ao contexto

Suporte a MCP (Model Context Protocol) para uso avançado de ferramentas e fluxos de trabalho de agente

Mais de 1.000 plugins da comunidade com instalação em um clique a partir do marketplace de plugins

Suporte a conversas multimodais, incluindo texto, imagens e voz

Integração com provedores de LLM e plataformas de agente como Dify, Coze e Alibaba Cloud

Internacionalização (i18n) com suporte a interface multilíngue

Armazenamento SQLite leve sem dependências de banco de dados externos

Por que implantar o AstrBot no VPS da Hostinger

Executar o AstrBot em um VPS da Hostinger oferece uma plataforma de chatbot dedicada e sempre ativa, com controle total sobre seus dados e configurações. Ao contrário da hospedagem compartilhada ou soluções serverless, um VPS fornece as conexões persistentes necessárias para integrações de mensagens em tempo real e os recursos computacionais para interações com LLM. Com o VPS da Hostinger, sua instância do AstrBot funciona 24 horas, com baixa latência, garantindo que seus chatbots respondam instantaneamente em todas as plataformas conectadas. O ambiente isolado também significa que suas chaves de API, dados de conversas e bases de conhecimento permanecem privados e seguros sob seu controle total.