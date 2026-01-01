AstrBot to wieloplatformowy framework chatbota AI typu open source

Wybierz plan VPS do wdrożenia AstrBot

KVM 2
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
34,99  zł /mies.

Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.

O AstrBot

AstrBot to bogata w funkcje, otwartoźródłowa platforma chatbota z ponad 25 000 gwiazdek na GitHubie, która łączy duże modele językowe z popularnymi aplikacjami do przesyłania wiadomości. Zapewnia ujednoliconą strukturę do wdrażania konwersacyjnej AI na platformach takich jak Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu i LINE. Dzięki wbudowanej obsłudze rozmów multimodalnych, agentów, baz wiedzy i prężnie rozwijającemu się ekosystemowi ponad 1 000 wtyczek społecznościowych, AstrBot stał się jedną z najpopularniejszych dostępnych platform chatbotów o otwartym kodzie źródłowym.

Typowe przypadki użycia

Deweloperzy i entuzjaści AI używają AstrBot do tworzenia osobistych towarzyszy AI, którzy działają na wszystkich ich platformach komunikacyjnych z jednego wdrożenia. Zespoły obsługi klienta wdrażają go jako inteligentnego bota wsparcia, który wykorzystuje firmowe bazy wiedzy do automatycznego odpowiadania na pytania. Zespoły korporacyjne tworzą wewnętrzne boty zwiększające produktywność, które integrują się z narzędziami do zarządzania przepływem pracy dzięki MCP i możliwościom agentów. Menedżerowie społeczności używają AstrBot do moderowania i ulepszania czatów grupowych za pomocą funkcji opartych na AI, automatycznych odpowiedzi i niestandardowej funkcjonalności wtyczek.

Kluczowe funkcje

  • Obsługa wiadomości na wielu platformach: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE i inne
  • Wbudowany interfejs WebUI do łatwej konfiguracji, zarządzania wtyczkami i monitorowania w czasie rzeczywistym
  • Piaskownica agenta do bezpiecznego, izolowanego wykonywania kodu w ramach rozmów
  • Integracja z bazą wiedzy dla odpowiedzi AI uwzględniających kontekst
  • Obsługa MCP (Model Context Protocol) dla zaawansowanego użycia narzędzi i przepływów pracy agentów
  • Ponad 1 000 wtyczek społecznościowych z instalacją jednym kliknięciem z rynku wtyczek
  • Obsługa rozmów multimodalnych, w tym tekstu, obrazów i głosu
  • Integracja z dostawcami LLM i platformami agentów, takimi jak Dify, Coze i Alibaba Cloud
  • Internacjonalizacja (i18n) z obsługą interfejsu wielojęzycznego
  • Lekka pamięć masowa SQLite bez zewnętrznych zależności bazodanowych

Dlaczego warto wdrożyć AstrBot na Hostinger VPS

Uruchomienie AstrBot na Hostinger VPS zapewnia dedykowaną, zawsze aktywną platformę chatbota z pełną kontrolą nad Twoimi danymi i konfiguracjami. W przeciwieństwie do hostingu współdzielonego lub rozwiązań bezserwerowych, VPS zapewnia trwałe połączenia potrzebne do integracji wiadomości w czasie rzeczywistym oraz zasoby obliczeniowe do interakcji z LLM. Dzięki Hostinger VPS, Twoja instancja AstrBot działa 24/7 z niskim opóźnieniem, zapewniając, że Twoje chatboty reagują natychmiast na wszystkich połączonych platformach. Izolowane środowisko oznacza również, że Twoje klucze API, dane konwersacji i bazy wiedzy pozostają prywatne i bezpieczne pod Twoją pełną kontrolą.

