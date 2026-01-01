AstrBot ist eine funktionsreiche Open-Source-Chatbot-Plattform mit über 25.000 GitHub-Sternen, die große Sprachmodelle und beliebte Messaging-Anwendungen miteinander verbindet. Sie bietet ein einheitliches Framework für die Bereitstellung konversationeller KI über Plattformen wie Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu und LINE. Mit integrierter Unterstützung für multimodale Konversationen, Agenten, Wissensdatenbanken und einem florierenden Ökosystem von über 1.000 Community-Plugins hat sich AstrBot zu einem der beliebtesten verfügbaren Open-Source-Chatbot-Frameworks entwickelt.

Häufige Anwendungsfälle

Entwickler und KI-Enthusiasten nutzen AstrBot, um persönliche KI-Begleiter zu erstellen, die von einer einzigen Bereitstellung aus über alle ihre Messaging-Plattformen hinweg funktionieren. Kundenservice-Teams setzen es als intelligenten Support-Bot ein, der Unternehmens-Wissensdatenbanken nutzt, um Fragen automatisch zu beantworten. Unternehmensteams entwickeln interne Produktivitäts-Bots, die sich über MCP- und Agentenfunktionen in Workflow-Tools integrieren lassen. Community-Manager verwenden AstrBot, um Gruppenchats mit KI-gestützten Funktionen, automatisierten Antworten und benutzerdefinierter Plugin-Funktionalität zu moderieren und zu verbessern.

Hauptmerkmale

Unterstützung für Messaging über mehrere Plattformen: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE und mehr

Integrierte WebUI für einfache Konfiguration, Plugin-Verwaltung und Echtzeit-Überwachung

Agenten-Sandbox für sichere, isolierte Code-Ausführung innerhalb von Konversationen

Wissensdatenbank-Integration für kontextbezogene KI-Antworten

MCP (Model Context Protocol)-Unterstützung für erweiterte Tool-Nutzung und Agenten-Workflows

Über 1.000 Community-Plugins mit Ein-Klick-Installation vom Plugin-Marktplatz

Unterstützung für multimodale Konversationen, einschließlich Text, Bildern und Sprache

Integration mit LLM-Anbietern und Agentenplattformen wie Dify, Coze und Alibaba Cloud

Internationalisierung (i18n) mit Unterstützung für mehrsprachige Benutzeroberflächen

Leichter SQLite-Speicher ohne externe Datenbankabhängigkeiten

Warum AstrBot auf Hostinger VPS bereitstellen?

Der Betrieb von AstrBot auf einem Hostinger VPS bietet Ihnen eine dedizierte, ständig verfügbare Chatbot-Plattform mit voller Kontrolle über Ihre Daten und Konfigurationen. Im Gegensatz zu Shared Hosting oder serverlosen Lösungen bietet ein VPS die persistenten Verbindungen, die für Echtzeit-Messaging-Integrationen erforderlich sind, sowie die Rechenressourcen für LLM-Interaktionen. Mit Hostinger VPS läuft Ihre AstrBot-Instanz 24/7 mit geringer Latenz, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Chatbots auf allen verbundenen Plattformen sofort reagieren. Die isolierte Umgebung bedeutet auch, dass Ihre API-Schlüssel, Konversationsdaten und Wissensdatenbanken privat und sicher unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben.