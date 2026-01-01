AstrBot היא פלטפורמת צ'אטבוט עשירה בתכונות, בקוד פתוח עם למעלה מ-25,000 כוכבי GitHub המגשרת בין מודלי שפה גדולים ליישומי הודעות פופולריים. היא מספקת מסגרת אחידה לפריסת AI שיחתי על פני פלטפורמות כמו Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu ו-LINE. עם תמיכה מובנית בשיחות מולטימודליות, סוכנים, מאגרי ידע, ומערכת אקולוגית משגשגת של למעלה מ-1,000 תוספים קהילתיים, AstrBot הפכה לאחת מפלטפורמות הצ'אטבוט בקוד פתוח הפופולריות ביותר הקיימות.

מקרי שימוש נפוצים

מפתחים וחובבי AI משתמשים ב-AstrBot כדי ליצור מלווי AI אישיים הפועלים בכל פלטפורמות ההודעות שלהם מפריסה אחת. צוותי שירות לקוחות פורסים אותה כבוט תמיכה חכם הממנף מאגרי ידע של החברה כדי לענות על שאלות באופן אוטומטי. צוותי ארגונים בונים בוטים פנימיים לשיפור הפרודוקטיביות המשתלבים עם כלי זרימת עבודה באמצעות יכולות MCP וסוכנים. מנהלי קהילות משתמשים ב-AstrBot כדי לנהל ולשפר צ'אטים קבוצתיים עם תכונות מבוססות AI, תגובות אוטומטיות ופונקציונליות תוספים מותאמת אישית.

תכונות עיקריות

תמיכה בהודעות מרובות פלטפורמות: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE ועוד

ממשק WebUI מובנה לתצורה קלה, ניהול תוספים וניטור בזמן אמת

ארגז חול לסוכנים (Agent sandbox) לביצוע קוד בטוח ומבודד בתוך שיחות

שילוב מאגרי ידע לתגובות AI מודעות הקשר

תמיכה ב-MCP (Model Context Protocol) לשימוש מתקדם בכלים ותהליכי עבודה של סוכנים

למעלה מ-1,000 תוספים קהילתיים עם התקנה בלחיצה אחת משוק התוספים

תמיכה בשיחות מולטימודליות הכוללות טקסט, תמונות וקול

שילוב עם ספקי LLM ופלטפורמות סוכנים כמו Dify, Coze ו-Alibaba Cloud

בינאום (i18n) עם תמיכה בממשק רב-לשוני

אחסון SQLite קל משקל ללא תלות במסדי נתונים חיצוניים

למה לפרוס את AstrBot ב-Hostinger VPS

הפעלת AstrBot ב-Hostinger VPS מעניקה לכם פלטפורמת צ'אטבוט ייעודית ופעילה תמיד, עם שליטה מלאה על הנתונים והתצורות שלכם. בניגוד לאחסון שיתופי או פתרונות ללא שרת, VPS מספק את החיבורים המתמשכים הדרושים לשילובי הודעות בזמן אמת ואת משאבי החישוב לאינטראקציות LLM. עם Hostinger VPS, מופע ה-AstrBot שלכם פועל 24/7 עם זמן אחזור נמוך, מה שמבטיח שהצ'אטבוטים שלכם יגיבו באופן מיידי בכל הפלטפורמות המחוברות. הסביבה המבודדת גם אומרת שמפתחות ה-API, נתוני השיחות ומאגרי הידע שלכם נשארים פרטיים ומאובטחים תחת שליטתכם המלאה.