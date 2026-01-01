AstrBot là một nền tảng chatbot mã nguồn mở giàu tính năng với hơn 25.000 GitHub stars, kết nối các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và các ứng dụng nhắn tin phổ biến. Nền tảng này cung cấp một khung thống nhất để triển khai AI đàm thoại trên các nền tảng như Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu và LINE. Với sự hỗ trợ tích hợp cho các cuộc trò chuyện đa phương thức, tác nhân, cơ sở tri thức và một hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ với hơn 1.000 plugin cộng đồng, AstrBot đã trở thành một trong những khung chatbot mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Các nhà phát triển và những người đam mê AI sử dụng AstrBot để tạo ra các trợ lý AI cá nhân hoạt động trên tất cả các nền tảng nhắn tin của họ từ một lần triển khai duy nhất. Các nhóm dịch vụ khách hàng triển khai nó như một bot hỗ trợ thông minh tận dụng cơ sở tri thức của công ty để tự động trả lời các câu hỏi. Các nhóm doanh nghiệp xây dựng các bot năng suất nội bộ tích hợp với các công cụ quy trình làm việc thông qua MCP và khả năng tác nhân. Các nhà quản lý cộng đồng sử dụng AstrBot để kiểm duyệt và nâng cao các cuộc trò chuyện nhóm bằng các tính năng được hỗ trợ bởi AI, phản hồi tự động và chức năng plugin tùy chỉnh.

Các tính năng chính

Hỗ trợ nhắn tin đa nền tảng: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE và nhiều hơn nữa

WebUI tích hợp để cấu hình dễ dàng, quản lý plugin và giám sát thời gian thực

Agent sandbox để thực thi mã an toàn, cô lập trong các cuộc trò chuyện

Tích hợp cơ sở tri thức cho các phản hồi AI nhận biết ngữ cảnh

Hỗ trợ MCP (Model Context Protocol) cho việc sử dụng công cụ nâng cao và quy trình làm việc của tác nhân

Hơn 1.000 plugin cộng đồng với cài đặt một cú nhấp chuột từ marketplace plugin

Hỗ trợ cuộc trò chuyện đa phương thức bao gồm văn bản, hình ảnh và giọng nói

Tích hợp với các nhà cung cấp LLM và nền tảng tác nhân như Dify, Coze và Alibaba Cloud

Quốc tế hóa (i18n) với hỗ trợ giao diện đa ngôn ngữ

Lưu trữ SQLite nhẹ không phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu bên ngoài

Tại sao nên triển khai AstrBot trên Hostinger VPS

Chạy AstrBot trên Hostinger VPS mang đến cho bạn một nền tảng chatbot chuyên dụng, luôn hoạt động với toàn quyền kiểm soát dữ liệu và cấu hình của bạn. Không giống như hosting chia sẻ hoặc các giải pháp không máy chủ, VPS cung cấp các kết nối liên tục cần thiết cho tích hợp nhắn tin thời gian thực và tài nguyên tính toán cho các tương tác LLM. Với Hostinger VPS, phiên bản AstrBot của bạn chạy 24/7 với độ trễ thấp, đảm bảo chatbot của bạn phản hồi tức thì trên tất cả các nền tảng được kết nối. Môi trường cô lập cũng có nghĩa là các khóa API, dữ liệu cuộc trò chuyện và cơ sở tri thức của bạn vẫn riêng tư và an toàn dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn.