AstrBot
AstrBot je open-source multiplatformový AI chatbot framework
Vyberte si VPS balíček, ak chcete nasadiť AstrBot
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
O AstrBot
AstrBot je open-source platforma pre chatboty bohatá na funkcie s viac ako 25 000 hviezdičkami na GitHub, ktorá prepojuje veľké jazykové modely a populárne aplikácie na zasielanie správ. Poskytuje jednotný rámec pre nasadenie konverzačnej AI naprieč platformami ako Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu a LINE. Vďaka vstavanej podpore pre multimodálne konverzácie, agentov, znalostné bázy a prosperujúci ekosystém viac ako 1 000 komunitných pluginov sa AstrBot stal jedným z najpopulárnejších dostupných open-source frameworkov pre chatboty.
Bežné prípady použitia
Vývojári a nadšenci AI používajú AstrBot na vytváranie osobných AI spoločníkov, ktorí fungujú naprieč všetkými ich platformami na zasielanie správ z jedného nasadenia. Tímy zákazníckych služieb ho nasadzujú ako inteligentného podporného bota, ktorý využíva firemné znalostné bázy na automatické odpovedanie na otázky. Podnikové tímy vytvárajú interné boty na zvýšenie produktivity, ktoré sa integrujú s nástrojmi pre pracovné postupy prostredníctvom MCP a schopností agentov. Správcovia komunít používajú AstrBot na moderovanie a vylepšovanie skupinových chatov pomocou funkcií poháňaných AI, automatických odpovedí a vlastnej funkčnosti pluginov.
Kľúčové funkcie
- Podpora zasielania správ naprieč viacerými platformami: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE a ďalšie
- Vstavané WebUI pre jednoduchú konfiguráciu, správu pluginov a monitorovanie v reálnom čase
- Agent sandbox pre bezpečné, izolované vykonávanie kódu v rámci konverzácií
- Integrácia znalostnej bázy pre AI odpovede citlivé na kontext
- Podpora MCP (Model Context Protocol) pre pokročilé používanie nástrojov a pracovné postupy agentov
- Viac ako 1 000 komunitných pluginov s inštaláciou jedným kliknutím z trhoviska pluginov
- Podpora multimodálnych konverzácií vrátane textu, obrázkov a hlasu
- Integrácia s poskytovateľmi LLM a platformami agentov ako Dify, Coze a Alibaba Cloud
- Internacionalizácia (i18n) s podporou viacjazyčného rozhrania
- Ľahké úložisko SQLite bez externých závislostí na databáze
Prečo nasadiť AstrBot na Hostinger VPS
Spustenie AstrBota na Hostinger VPS vám poskytuje vyhradenú, neustále dostupnú platformu pre chatboty s plnou kontrolou nad vašimi dátami a konfiguráciami. Na rozdiel od zdieľaného hostingu alebo bezserverových riešení, VPS poskytuje trvalé pripojenia potrebné pre integrácie správ v reálnom čase a výpočtové zdroje pre interakcie s LLM. S Hostinger VPS beží vaša inštancia AstrBota 24/7 s nízkou latenciou, čo zaisťuje, že vaše chatboty reagujú okamžite naprieč všetkými pripojenými platformami. Izolované prostredie tiež znamená, že vaše API kľúče, konverzačné dáta a znalostné bázy zostávajú súkromné a bezpečné pod vašou úplnou kontrolou.
Vyberte si VPS balíček, ak chcete nasadiť AstrBot
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.