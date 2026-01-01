AstrBot

AstrBot

AstrBot es un framework de chatbot de IA multiplataforma de código abierto

Elige un plan VPS para desplegar AstrBot

KVM 2
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
7,99  € /mes

Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.

Acerca de AstrBot

AstrBot es una plataforma de chatbot de código abierto con muchas funciones y más de 25.000 estrellas en GitHub, que conecta grandes modelos de lenguaje y aplicaciones de mensajería populares. Proporciona un marco unificado para desplegar IA conversacional en plataformas como Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu y LINE. Con soporte integrado para conversaciones multimodales, agentes, bases de conocimientos y un próspero ecosistema de más de 1.000 plugins de la comunidad, AstrBot se ha convertido en uno de los frameworks de chatbot de código abierto más populares disponibles.

Casos de uso comunes

Desarrolladores y entusiastas de la IA utilizan AstrBot para crear compañeros de IA personales que funcionan en todas sus plataformas de mensajería desde un único despliegue. Los equipos de servicio al cliente lo despliegan como un bot de soporte inteligente que aprovecha las bases de conocimientos de la empresa para responder preguntas automáticamente. Los equipos empresariales crean bots de productividad internos que se integran con herramientas de flujo de trabajo a través de MCP y capacidades de agente. Los gestores de comunidad utilizan AstrBot para moderar y mejorar los chats de grupo con funciones impulsadas por IA, respuestas automatizadas y funcionalidad de plugins personalizados.

Características clave

  • Soporte de mensajería multiplataforma: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE y más
  • WebUI integrada para una fácil configuración, gestión de plugins y monitorización en tiempo real
  • Sandbox de agente para una ejecución de código segura y aislada dentro de las conversaciones
  • Integración de bases de conocimientos para respuestas de IA conscientes del contexto
  • Soporte de MCP (Model Context Protocol) para el uso avanzado de herramientas y flujos de trabajo de agente
  • Más de 1.000 plugins de la comunidad con instalación en un clic desde el marketplace de plugins
  • Soporte de conversación multimodal que incluye texto, imágenes y voz
  • Integración con proveedores de LLM y plataformas de agente como Dify, Coze y Alibaba Cloud
  • Internacionalización (i18n) con soporte de interfaz multilingüe
  • Almacenamiento ligero en SQLite sin dependencias de bases de datos externas

Por qué desplegar AstrBot en un VPS de Hostinger

Ejecutar AstrBot en un VPS de Hostinger te proporciona una plataforma de chatbot dedicada y siempre activa con control total sobre tus datos y configuraciones. A diferencia del hosting compartido o las soluciones sin servidor, un VPS proporciona las conexiones persistentes necesarias para las integraciones de mensajería en tiempo real y los recursos computacionales para las interacciones con LLM. Con un VPS de Hostinger, tu instancia de AstrBot funciona 24/7 con baja latencia, asegurando que tus chatbots respondan al instante en todas las plataformas conectadas. El entorno aislado también significa que tus claves API, datos de conversación y bases de conocimientos permanecen privados y seguros bajo tu control total.

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