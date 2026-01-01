AstrBot 是一个功能丰富、开源的聊天机器人平台，在 GitHub 上拥有超过 25,000 颗星，它连接了大型语言模型和流行的消息应用程序。它提供了一个统一的框架，用于在 Telegram、Discord、Slack、微信、QQ、钉钉、飞书和 LINE 等平台上部署对话式 AI。凭借对多模态对话、代理、知识库的内置支持以及拥有超过 1,000 个社区插件的蓬勃生态系统，AstrBot 已成为最受欢迎的开源聊天机器人框架之一。

常见用例

开发者和 AI 爱好者使用 AstrBot 创建个人 AI 伴侣，通过一次部署即可在所有消息平台工作。客户服务团队将其部署为智能支持机器人，利用公司知识库自动回答问题。企业团队构建内部生产力机器人，通过 MCP 和代理功能与工作流工具集成。社区经理使用 AstrBot 借助 AI 驱动的功能、自动化响应和自定义插件功能来审核和增强群聊。

主要功能

多平台消息支持：Telegram、Discord、Slack、微信、QQ、钉钉、飞书、LINE 等

内置 WebUI，便于配置、插件管理和实时监控

代理沙盒，用于在对话中安全、隔离地执行代码

知识库集成，实现上下文感知的 AI 响应

支持 MCP（模型上下文协议），用于高级工具使用和代理工作流

超过 1,000 个社区插件，可通过插件市场一键安装

多模态对话支持，包括文本、图像和语音

与 LLM 提供商和代理平台集成，例如 Dify、Coze 和阿里云

国际化 (i18n)，支持多语言界面

轻量级 SQLite 存储，无外部数据库依赖

为何在 Hostinger VPS 上部署 AstrBot

在 Hostinger VPS 上运行 AstrBot 为您提供一个专用、始终在线的聊天机器人平台，完全控制您的数据和配置。与共享主机或无服务器解决方案不同，VPS 提供实时消息集成所需的持久连接以及 LLM 交互所需的计算资源。借助 Hostinger VPS，您的 AstrBot 实例可 24/7 全天候低延迟运行，确保您的聊天机器人在所有连接的平台上即时响应。隔离环境还意味着您的 API 密钥、对话数据和知识库在您的完全控制下保持私密和安全。