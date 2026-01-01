„AstrBot“ yra atvirojo kodo daugiaplatformė DI pokalbių robotų sistema.
Apie AstrBot
„AstrBot“ yra daugiafunkcė, atvirojo kodo pokalbių robotų platforma, turinti daugiau nei 25 000 „GitHub“ žvaigždučių, kuri jungia didelius kalbos modelius ir populiarias susirašinėjimo programas. Ji suteikia vieningą sistemą pokalbių dirbtiniam intelektui diegti įvairiose platformose, tokiose kaip „Telegram“, „Discord“, „Slack“, „WeChat“, „QQ“, „DingTalk“, „Feishu“ ir „LINE“. Su integruotu daugiarūšių pokalbių, agentų, žinių bazių palaikymu ir klestinčia daugiau nei 1 000 bendruomenės papildinių ekosistema, „AstrBot“ tapo viena populiariausių atvirojo kodo pokalbių robotų sistemų.
Dažniausi naudojimo atvejai
Kūrėjai ir DI entuziastai naudoja „AstrBot“ kurti asmeninius DI palydovus, veikiančius visose jų susirašinėjimo platformose iš vieno diegimo. Klientų aptarnavimo komandos diegia jį kaip išmanųjį palaikymo robotą, naudojantį įmonės žinių bazes automatiškai atsakyti į klausimus. Įmonių komandos kuria vidinius produktyvumo robotus, integruojamus su darbo eigos įrankiais per MCP ir agentų galimybes. Bendruomenės valdytojai naudoja „AstrBot“ moderuoti ir tobulinti grupinius pokalbius su DI varomomis funkcijomis, automatiniais atsakymais ir pasirinktinių papildinių funkcionalumu.
Pagrindinės funkcijos
- Kelių platformų susirašinėjimo palaikymas: „Telegram“, „Discord“, „Slack“, „WeChat“, „QQ“, „DingTalk“, „Feishu“, „LINE“ ir kt.
- Integruota WebUI lengvam konfigūravimui, papildinių valdymui ir stebėjimui realiuoju laiku
- Agento „sandbox“ saugiam, izoliuotam kodo vykdymui pokalbiuose
- Žinių bazės integravimas kontekstiniams DI atsakymams
- MCP (Model Context Protocol) palaikymas pažangiam įrankių naudojimui ir agentų darbo eigoms
- Daugiau nei 1 000 bendruomenės papildinių su įdiegimu vienu paspaudimu iš papildinių prekyvietės
- Daugiarūšių pokalbių palaikymas, įskaitant tekstą, vaizdus ir balsą
- Integracija su LLM teikėjais ir agentų platformomis, tokiomis kaip „Dify“, „Coze“ ir „Alibaba Cloud“
- Internacionalizavimas (i18n) su daugiakalbės sąsajos palaikymu
- Lengva SQLite saugykla be išorinių duomenų bazių priklausomybių
Kodėl verta diegti „AstrBot“ „Hostinger VPS“ serveryje
Paleidus „AstrBot“ „Hostinger VPS“ serveryje, tu gauni dedikuotą, visada veikiančią pokalbių robotų platformą su visiška tavo duomenų ir konfigūracijų kontrole. Skirtingai nei bendrasis hostingas ar „serverless“ sprendimai, VPS suteikia nuolatinius ryšius, reikalingus realaus laiko susirašinėjimo integracijoms, ir skaičiavimo resursus LLM sąveikoms. Su „Hostinger VPS“ tavo „AstrBot“ egzempliorius veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, su mažu vėlavimu, užtikrinant, kad tavo pokalbių robotai akimirksniu reaguotų visose prijungtose platformose. Izoliuota aplinka taip pat reiškia, kad tavo API raktai, pokalbių duomenys ir žinių bazės išlieka privatūs ir saugūs, visiškai tavo kontrolėje.
Pasirink VPS diegimo planą AstrBot
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.