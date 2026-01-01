AstrBot ir atvērtā koda daudzplatformu AI tērzēšanas robotu ietvars

Par AstrBot

AstrBot ir funkcijām bagāta, atvērtā koda tērzēšanas robotu platforma ar vairāk nekā 25 000 GitHub zvaigznēm, kas savieno lielos valodu modeļus un populāras ziņojumapmaiņas lietojumprogrammas. Tā nodrošina vienotu ietvaru sarunvalodas MI izvietošanai tādās platformās kā Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu un LINE. Ar iebūvētu atbalstu multimodālām sarunām, aģentiem, zināšanu bāzēm un plaukstošu ekosistēmu ar vairāk nekā 1000 kopienas spraudņiem, AstrBot ir kļuvusi par vienu no populārākajiem pieejamajiem atvērtā koda tērzēšanas robotu ietvariem.

Biežākie lietošanas gadījumi

Izstrādātāji un MI entuziasti izmanto AstrBot, lai izveidotu personīgos MI pavadoņus, kas darbojas visās viņu ziņojumapmaiņas platformās no viena izvietojuma. Klientu apkalpošanas komandas to izvieto kā inteliģentu atbalsta robotu, kas izmanto uzņēmuma zināšanu bāzes, lai automātiski atbildētu uz jautājumiem. Uzņēmumu komandas veido iekšējos produktivitātes robotus, kas integrējas ar darbplūsmas rīkiem, izmantojot MCP un aģentu iespējas. Kopienas pārvaldnieki izmanto AstrBot, lai moderētu un uzlabotu grupu tērzēšanas sarunas ar MI darbinātām funkcijām, automatizētām atbildēm un pielāgotu spraudņu funkcionalitāti.

Galvenās funkcijas

  • Daudzplatformu ziņojumapmaiņas atbalsts: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE un citas
  • Iebūvēta WebUI ērtai konfigurēšanai, spraudņu pārvaldībai un reāllaika uzraudzībai
  • Aģenta smilškaste drošai, izolētai koda izpildei sarunu ietvaros
  • Zināšanu bāzes integrācija kontekstuāli apzinātām MI atbildēm
  • MCP (Model Context Protocol) atbalsts uzlabotai rīku lietošanai un aģentu darbplūsmām
  • Vairāk nekā 1000 kopienas spraudņu ar viena klikšķa instalēšanu no spraudņu tirgus
  • Multimodālu sarunu atbalsts, tostarp teksts, attēli un balss
  • Integrācija ar LLM nodrošinātājiem un aģentu platformām, piemēram, Dify, Coze un Alibaba Cloud
  • Internacionalizācija (i18n) ar daudzvalodu saskarnes atbalstu
  • Viegls SQLite krātuve bez ārējām datu bāzes atkarībām

Kāpēc izvietot AstrBot uz Hostinger VPS

AstrBot darbināšana uz Hostinger VPS dod tev īpašu, vienmēr pieejamu tērzēšanas robotu platformu ar pilnīgu kontroli pār taviem datiem un konfigurācijām. Atšķirībā no dalītā hostinga vai bezserveru risinājumiem, VPS nodrošina pastāvīgus savienojumus, kas nepieciešami reāllaika ziņojumapmaiņas integrācijām un skaitļošanas resursus LLM mijiedarbībai. Ar Hostinger VPS tava AstrBot instance darbojas 24/7 ar zemu latentumu, nodrošinot, ka tavi tērzēšanas roboti nekavējoties atbild visās pievienotajās platformās. Izolētā vide arī nozīmē, ka tavas API atslēgas, sarunu dati un zināšanu bāzes paliek privātas un drošas tavā pilnīgā kontrolē.

