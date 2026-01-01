AstrBot
AstrBot เป็นเฟรมเวิร์กแชทบอท AI โอเพนซอร์ส หลายแพลตฟอร์ม
เกี่ยวกับ AstrBot
AstrBot เป็นแพลตฟอร์มแชทบอทโอเพนซอร์สที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์และมีผู้ให้ดาวบน GitHub มากกว่า 25,000 ดวง ซึ่งเชื่อมโยงโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) และแอปพลิเคชันส่งข้อความยอดนิยม โดยมีเฟรมเวิร์กแบบครบวงจรสำหรับการปรับใช้ AI เชิงสนทนาในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Telegram Discord Slack WeChat QQ DingTalk Feishu และ LINE ด้วยการรองรับการสนทนาแบบหลายรูปแบบ เอเจนต์ ฐานความรู้ และระบบนิเวศที่เติบโตอย่างรวดเร็วของปลั๊กอินชุมชนกว่า 1,000 รายการ AstrBot ได้กลายเป็นหนึ่งในเฟรมเวิร์กแชทบอทโอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
กรณีการใช้งานทั่วไป
นักพัฒนาและผู้ที่ชื่นชอบ AI ใช้ AstrBot เพื่อสร้างผู้ช่วย AI ส่วนตัวที่ทำงานได้ในทุกแพลตฟอร์มส่งข้อความจากการปรับใช้เพียงครั้งเดียว ทีมบริการลูกค้าปรับใช้เป็นบอทสนับสนุนอัจฉริยะที่ใช้ฐานความรู้ของบริษัทเพื่อตอบคำถามโดยอัตโนมัติ ทีมองค์กรสร้างบอทเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในที่ผสานรวมกับเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ผ่าน MCP และความสามารถของเอเจนต์ ผู้จัดการชุมชนใช้ AstrBot เพื่อดูแลและปรับปรุงการแชทกลุ่มด้วยฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI การตอบกลับอัตโนมัติ และฟังก์ชันปลั๊กอินที่กำหนดเอง
ฟีเจอร์หลัก
- รองรับการส่งข้อความหลายแพลตฟอร์ม: Telegram Discord Slack WeChat QQ DingTalk Feishu LINE และอื่นๆ
- WebUI ในตัวสำหรับการกำหนดค่า การจัดการปลั๊กอิน และการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ที่ง่ายดาย
- แซนด์บ็อกซ์เอเจนต์สำหรับการดำเนินการโค้ดที่ปลอดภัยและแยกส่วนภายในบทสนทนา
- การผสานรวมฐานความรู้สำหรับการตอบกลับ AI ที่รับรู้บริบท
- รองรับ MCP (Model Context Protocol) สำหรับการใช้เครื่องมือขั้นสูงและเวิร์กโฟลว์ของเอเจนต์
- ปลั๊กอินชุมชนกว่า 1,000 รายการพร้อมการติดตั้งในคลิกเดียวจากตลาดปลั๊กอิน
- รองรับการสนทนาแบบหลายรูปแบบ รวมถึงข้อความ รูปภาพ และเสียง
- การผสานรวมกับผู้ให้บริการ LLM และแพลตฟอร์มเอเจนต์ เช่น Dify Coze และ Alibaba Cloud
- การรองรับหลายภาษา (i18n) พร้อมอินเทอร์เฟซหลายภาษา
- ที่เก็บข้อมูล SQLite น้ำหนักเบาโดยไม่มีการพึ่งพาฐานข้อมูลภายนอก
ทำไมต้องปรับใช้ AstrBot บน Hostinger VPS
การรัน AstrBot บน Hostinger VPS ช่วยให้คุณมีแพลตฟอร์มแชทบอทเฉพาะที่ทำงานตลอดเวลา พร้อมการควบคุมข้อมูลและการกำหนดค่าของคุณอย่างเต็มที่ แตกต่างจากโฮสติ้งแบบแชร์หรือโซลูชันไร้เซิร์ฟเวอร์ VPS ให้การเชื่อมต่อที่ต่อเนื่องซึ่งจำเป็นสำหรับการผสานรวมการส่งข้อความแบบเรียลไทม์และทรัพยากรการประมวลผลสำหรับการโต้ตอบกับ LLM ด้วย Hostinger VPS อินสแตนซ์ AstrBot ของคุณจะทำงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความหน่วงต่ำ ทำให้มั่นใจได้ว่าแชทบอทของคุณจะตอบสนองได้ทันทีในทุกแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อ สภาพแวดล้อมที่แยกส่วนยังหมายความว่าคีย์ API ข้อมูลการสนทนา และฐานความรู้ของคุณยังคงเป็นส่วนตัวและปลอดภัยภายใต้การควบคุมของคุณอย่างสมบูรณ์
เลือกแพ็กเกจ VPS ที่จะปรับใช้งาน AstrBot
ต่ออายุที่ ฿419.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา