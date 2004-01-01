AstrBot
AstrBot, açık kaynaklı çoklu platform bir yapay zeka sohbet botu çerçevesidir.
AstrBot dağıtımı için VPS planı seçin
₺615,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
AstrBot hakkında
AstrBot, büyük dil modelleri ile popüler mesajlaşma uygulamaları arasında köprü kuran, 25.000'den fazla GitHub yıldızına sahip, özellik açısından zengin, açık kaynaklı bir sohbet botu platformudur. Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu ve LINE gibi platformlarda sohbet tabanlı yapay zekayı (YZ) dağıtmak için birleşik bir çerçeve sunar. Çok modlu konuşmalar, aracılar, bilgi tabanları ve 1.000'den fazla topluluk eklentisinden oluşan gelişen bir ekosistem için yerleşik destekle AstrBot, mevcut en popüler açık kaynaklı sohbet botu çerçevelerinden biri haline gelmiştir.
Yaygın Kullanım Alanları
Geliştiriciler ve yapay zeka (YZ) meraklıları, tek bir dağıtımdan tüm mesajlaşma platformlarında çalışan kişisel YZ arkadaşları oluşturmak için AstrBot'u kullanır. Müşteri hizmetleri ekipleri, şirket bilgi tabanlarından yararlanarak soruları otomatik olarak yanıtlayan akıllı bir destek botu olarak dağıtır. Kurumsal ekipler, MCP ve aracı yetenekleri aracılığıyla iş akışı araçlarıyla entegre olan dahili üretkenlik botları oluşturur. Topluluk yöneticileri, YZ destekli özellikler, otomatik yanıtlar ve özel eklenti işlevselliği ile grup sohbetlerini denetlemek ve geliştirmek için AstrBot'u kullanır.
Temel Özellikler
- Çoklu platform mesajlaşma desteği: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE ve daha fazlası
- Kolay yapılandırma, eklenti yönetimi ve gerçek zamanlı izleme için yerleşik WebUI
- Konuşmalar içinde güvenli, izole kod yürütme için aracı sanal alanı
- Bağlama duyarlı YZ yanıtları için bilgi tabanı entegrasyonu
- Gelişmiş araç kullanımı ve aracı iş akışları için MCP (Model Bağlam Protokolü) desteği
- Eklenti pazarından tek tıklamayla kurulumla 1.000'den fazla topluluk eklentisi
- Metin, görseller ve ses dahil çok modlu konuşma desteği
- Dify, Coze ve Alibaba Cloud gibi LLM sağlayıcıları ve aracı platformlarla entegrasyon
- Çok dilli arayüz desteği ile uluslararasılaştırma (i18n)
- Harici veritabanı bağımlılıkları olmayan hafif SQLite depolama
AstrBot'u Hostinger VPS'e neden dağıtmalısınız?
AstrBot'u bir Hostinger VPS üzerinde çalıştırmak, verilerinize ve yapılandırmalarınıza tam kontrol sağlayan özel, her zaman açık bir sohbet botu platformu sunar. Paylaşımlı hosting veya sunucusuz çözümlerin aksine, bir VPS gerçek zamanlı mesajlaşma entegrasyonları için gereken kalıcı bağlantıları ve LLM etkileşimleri için hesaplama kaynaklarını sağlar. Hostinger VPS ile AstrBot örneğiniz 7/24 düşük gecikmeyle çalışır ve sohbet botlarınızın tüm bağlı platformlarda anında yanıt vermesini sağlar. İzole edilmiş ortam ayrıca API anahtarlarınızın, konuşma verilerinizin ve bilgi tabanlarınızın tam kontrolünüz altında özel ve güvenli kalması anlamına gelir.
