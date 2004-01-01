AstrBot, büyük dil modelleri ile popüler mesajlaşma uygulamaları arasında köprü kuran, 25.000'den fazla GitHub yıldızına sahip, özellik açısından zengin, açık kaynaklı bir sohbet botu platformudur. Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu ve LINE gibi platformlarda sohbet tabanlı yapay zekayı (YZ) dağıtmak için birleşik bir çerçeve sunar. Çok modlu konuşmalar, aracılar, bilgi tabanları ve 1.000'den fazla topluluk eklentisinden oluşan gelişen bir ekosistem için yerleşik destekle AstrBot, mevcut en popüler açık kaynaklı sohbet botu çerçevelerinden biri haline gelmiştir.

Yaygın Kullanım Alanları

Geliştiriciler ve yapay zeka (YZ) meraklıları, tek bir dağıtımdan tüm mesajlaşma platformlarında çalışan kişisel YZ arkadaşları oluşturmak için AstrBot'u kullanır. Müşteri hizmetleri ekipleri, şirket bilgi tabanlarından yararlanarak soruları otomatik olarak yanıtlayan akıllı bir destek botu olarak dağıtır. Kurumsal ekipler, MCP ve aracı yetenekleri aracılığıyla iş akışı araçlarıyla entegre olan dahili üretkenlik botları oluşturur. Topluluk yöneticileri, YZ destekli özellikler, otomatik yanıtlar ve özel eklenti işlevselliği ile grup sohbetlerini denetlemek ve geliştirmek için AstrBot'u kullanır.

Temel Özellikler

Çoklu platform mesajlaşma desteği: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE ve daha fazlası

Kolay yapılandırma, eklenti yönetimi ve gerçek zamanlı izleme için yerleşik WebUI

Konuşmalar içinde güvenli, izole kod yürütme için aracı sanal alanı

Bağlama duyarlı YZ yanıtları için bilgi tabanı entegrasyonu

Gelişmiş araç kullanımı ve aracı iş akışları için MCP (Model Bağlam Protokolü) desteği

Eklenti pazarından tek tıklamayla kurulumla 1.000'den fazla topluluk eklentisi

Metin, görseller ve ses dahil çok modlu konuşma desteği

Dify, Coze ve Alibaba Cloud gibi LLM sağlayıcıları ve aracı platformlarla entegrasyon

Çok dilli arayüz desteği ile uluslararasılaştırma (i18n)

Harici veritabanı bağımlılıkları olmayan hafif SQLite depolama

AstrBot'u Hostinger VPS'e neden dağıtmalısınız?

AstrBot'u bir Hostinger VPS üzerinde çalıştırmak, verilerinize ve yapılandırmalarınıza tam kontrol sağlayan özel, her zaman açık bir sohbet botu platformu sunar. Paylaşımlı hosting veya sunucusuz çözümlerin aksine, bir VPS gerçek zamanlı mesajlaşma entegrasyonları için gereken kalıcı bağlantıları ve LLM etkileşimleri için hesaplama kaynaklarını sağlar. Hostinger VPS ile AstrBot örneğiniz 7/24 düşük gecikmeyle çalışır ve sohbet botlarınızın tüm bağlı platformlarda anında yanıt vermesini sağlar. İzole edilmiş ortam ayrıca API anahtarlarınızın, konuşma verilerinizin ve bilgi tabanlarınızın tam kontrolünüz altında özel ve güvenli kalması anlamına gelir.