AstrBot

AstrBot

AstrBot é um framework de chatbot de IA multiplataforma de código aberto

Selecione o plano VPS para implementar AstrBot

KVM 2
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
7,99  € /mês

Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.

Sobre AstrBot

O AstrBot é uma plataforma de chatbot de código aberto, rica em funcionalidades, com mais de 25 000 estrelas no GitHub, que faz a ponte entre grandes modelos de linguagem e aplicações de mensagens populares. Oferece uma estrutura unificada para implementar IA conversacional em plataformas como Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu e LINE. Com suporte integrado para conversas multimodais, agentes, bases de conhecimento e um ecossistema próspero de mais de 1 000 plugins da comunidade, o AstrBot tornou-se um dos frameworks de chatbot de código aberto mais populares disponíveis.

Casos de Uso Comuns

Programadores e entusiastas de IA usam o AstrBot para criar companheiros de IA pessoais que funcionam em todas as suas plataformas de mensagens a partir de uma única implementação. As equipas de apoio ao cliente implementam-no como um bot de suporte inteligente que aproveita as bases de conhecimento da empresa para responder a perguntas automaticamente. As equipas empresariais criam bots de produtividade internos que se integram com ferramentas de fluxo de trabalho através de capacidades de MCP e agente. Os gestores de comunidade usam o AstrBot para moderar e melhorar chats de grupo com funcionalidades alimentadas por IA, respostas automatizadas e funcionalidade de plugin personalizada.

Principais Funcionalidades

  • Suporte a mensagens multiplataforma: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE e mais
  • WebUI integrada para fácil configuração, gestão de plugins e monitorização em tempo real
  • Sandbox de agente para execução de código segura e isolada dentro de conversas
  • Integração de base de conhecimento para respostas de IA sensíveis ao contexto
  • Suporte a MCP (Model Context Protocol) para uso avançado de ferramentas e fluxos de trabalho de agente
  • Mais de 1 000 plugins da comunidade com instalação com um clique a partir do marketplace de plugins
  • Suporte a conversas multimodais, incluindo texto, imagens e voz
  • Integração com fornecedores de LLM e plataformas de agente como Dify, Coze e Alibaba Cloud
  • Internacionalização (i18n) com suporte a interface multilíngue
  • Armazenamento SQLite leve sem dependências de base de dados externas

Porquê implementar o AstrBot num VPS da Hostinger

Executar o AstrBot num VPS da Hostinger oferece-lhe uma plataforma de chatbot dedicada e sempre ativa com controlo total sobre os seus dados e configurações. Ao contrário do alojamento partilhado ou de soluções serverless, um VPS fornece as ligações persistentes necessárias para integrações de mensagens em tempo real e os recursos computacionais para interações com LLM. Com o VPS da Hostinger, a sua instância do AstrBot funciona 24/7 com baixa latência, garantindo que os seus chatbots respondem instantaneamente em todas as plataformas conectadas. O ambiente isolado também significa que as suas chaves de API, dados de conversação e bases de conhecimento permanecem privados e seguros sob o seu controlo total.

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