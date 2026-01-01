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Modelos da Hostinger

Explore a nossa coleção de modelos prontos a usar para websites, aplicações e newsletters – fáceis de personalizar e lançar.

Modelos de sites populares

Adelina

Adelina

Home decor store

Home decor store

Interior studio site

Interior studio site

Linas

Linas

Mina

Mina

Presson

Presson

Modelos de aplicações populares

Budget tracker

Budget tracker

Color palette generator

Color palette generator

Focus timer

Focus timer

Invoice generator

Invoice generator

Logo maker

Logo maker

Workouts generator

Workouts generator

Perguntas frequentes sobre os modelos Hostinger

Encontre respostas a perguntas frequentes sobre os diferentes tipos de modelos que a Hostinger oferece.

O que são modelos da Hostinger?

Hostinger templates are a curated collection of ready-to-use website, web app, and newsletter templates designed to make building an online presence accessible to everyone.

It currently includes templates from Hostinger Website Builder and Hostinger Horizons for websites and web apps, as well as Reach email marketing newsletter examples.

Our goal is to remove technical barriers and make launching online simple. Anyone can choose a template, customize it without coding, and launch a fully functional, SEO-friendly, and mobile-responsive website, web app, or email campaign.

We’ll continue expanding the hub with more templates to help businesses launch, grow, and scale their online presence with ease.

Que tipos de modelos estão disponíveis?

Neste momento, oferecemos modelos prontos a usar para sites, aplicações web e newsletters. Seja para criar um website empresarial, uma loja virtual ou um portfólio, lançar uma aplicação web para uso pessoal ou profissional, ou desenvolver campanhas de e-mail, encontrará modelos com design profissional, personalizados para diferentes setores e objetivos.

Necessito de ter conhecimentos de programação para utilizar estes modelos?

Não. Todos os modelos são totalmente personalizáveis com um editor intuitivo, permitindo modificar layouts, cores, textos e imagens sem necessitar de conhecimentos de programação.

Posso personalizar os modelos para que combinem com a minha marca?

Sim. Pode ajustar facilmente tipos de letra, cores, imagens e conteúdo para refletir a identidade da sua marca. Os modelos fornecem um ponto de partida, mas tem controlo total sobre o design final.

Posso adicionar mais páginas ou editar o meu projeto depois de este ser lançado?

Sim, pode adicionar novas páginas e secções ao seu modelo e continuar a editar o seu projeto mesmo depois de este ter sido publicado. Isto permite-lhe escalar e evoluir o seu site ou aplicação web à medida que o seu negócio cresce.

Os modelos da Hostinger podem ser testados gratuitamente?

Sim! Pode começar a criar usando o seu modelo preferido gratuitamente. No entanto, terá de atualizar para um plano pago quando estiver pronto para publicar o seu projeto online.

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