Modelos da Hostinger
Explore a nossa coleção de modelos prontos a usar para websites, aplicações e newsletters – fáceis de personalizar e lançar.
Perguntas frequentes sobre os modelos Hostinger
O que são modelos da Hostinger?
Hostinger templates are a curated collection of ready-to-use website, web app, and newsletter templates designed to make building an online presence accessible to everyone.
It currently includes templates from Hostinger Website Builder and Hostinger Horizons for websites and web apps, as well as Reach email marketing newsletter examples.
Our goal is to remove technical barriers and make launching online simple. Anyone can choose a template, customize it without coding, and launch a fully functional, SEO-friendly, and mobile-responsive website, web app, or email campaign.
We’ll continue expanding the hub with more templates to help businesses launch, grow, and scale their online presence with ease.
Que tipos de modelos estão disponíveis?
Neste momento, oferecemos modelos prontos a usar para sites, aplicações web e newsletters. Seja para criar um website empresarial, uma loja virtual ou um portfólio, lançar uma aplicação web para uso pessoal ou profissional, ou desenvolver campanhas de e-mail, encontrará modelos com design profissional, personalizados para diferentes setores e objetivos.
Necessito de ter conhecimentos de programação para utilizar estes modelos?
Não. Todos os modelos são totalmente personalizáveis com um editor intuitivo, permitindo modificar layouts, cores, textos e imagens sem necessitar de conhecimentos de programação.
Posso personalizar os modelos para que combinem com a minha marca?
Sim. Pode ajustar facilmente tipos de letra, cores, imagens e conteúdo para refletir a identidade da sua marca. Os modelos fornecem um ponto de partida, mas tem controlo total sobre o design final.
Posso adicionar mais páginas ou editar o meu projeto depois de este ser lançado?
Sim, pode adicionar novas páginas e secções ao seu modelo e continuar a editar o seu projeto mesmo depois de este ter sido publicado. Isto permite-lhe escalar e evoluir o seu site ou aplicação web à medida que o seu negócio cresce.
Os modelos da Hostinger podem ser testados gratuitamente?
Sim! Pode começar a criar usando o seu modelo preferido gratuitamente. No entanto, terá de atualizar para um plano pago quando estiver pronto para publicar o seu projeto online.