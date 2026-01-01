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Perguntas frequentes sobre modelos de newsletters

O que são modelos de newsletter?

Os modelos de newsletter são exemplos de e-mails criados com o Reach. Utilize-os como inspiração e reutilize o mesmo modelo para gerar a sua própria newsletter.

Posso editar modelos de newsletter diretamente?

Não, os modelos aqui apresentados são apenas exemplos. Pode copiar o texto e criar a sua própria versão editável no Reach.

Para que posso utilizar os modelos de newsletter?

Pode utilizar modelos de newsletters para casos de utilização comuns de e-mail marketing, como promoções, atualizações, anúncios e newsletters normais.

Preciso de ter competências de design para usar o Reach?

Não. O Reach cria layouts prontos a usar que pode personalizar sem experiência em design.

Posso utilizar estes modelos de newsletter para e-mails comerciais?

Sim. Pode utilizar os boletins informativos gerados para e-mails comerciais, de marketing e promocionais.

O Reach pode ser testado gratuitamente?

Sim. Pode experimentar o Reach gratuitamente e utilizar os créditos de boas-vindas incluídos para testar a geração de newsletters.

Posso utilizar as cores e o logótipo da minha marca?

Sim. Pode adicionar os detalhes da sua marca no Reach para gerar newsletters consistentes e alinhadas com a sua marca.

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