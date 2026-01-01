Modelos de newsletters
Navegue pelos modelos de newsletter e, em seguida, copie e cole o texto no Reach para criar a sua própria.
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Perguntas frequentes sobre modelos de newsletters
O que são modelos de newsletter?
Os modelos de newsletter são exemplos de e-mails criados com o Reach. Utilize-os como inspiração e reutilize o mesmo modelo para gerar a sua própria newsletter.
Posso editar modelos de newsletter diretamente?
Não, os modelos aqui apresentados são apenas exemplos. Pode copiar o texto e criar a sua própria versão editável no Reach.
Para que posso utilizar os modelos de newsletter?
Pode utilizar modelos de newsletters para casos de utilização comuns de e-mail marketing, como promoções, atualizações, anúncios e newsletters normais.
Preciso de ter competências de design para usar o Reach?
Não. O Reach cria layouts prontos a usar que pode personalizar sem experiência em design.
Posso utilizar estes modelos de newsletter para e-mails comerciais?
Sim. Pode utilizar os boletins informativos gerados para e-mails comerciais, de marketing e promocionais.
O Reach pode ser testado gratuitamente?
Sim. Pode experimentar o Reach gratuitamente e utilizar os créditos de boas-vindas incluídos para testar a geração de newsletters.
Posso utilizar as cores e o logótipo da minha marca?
Sim. Pode adicionar os detalhes da sua marca no Reach para gerar newsletters consistentes e alinhadas com a sua marca.