Modelos de boletins informativos da comunidade
Crie boletins informativos da comunidade para partilhar atualizações, destacar atividades e manter os membros envolvidos.
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Personalize e envie
Edite o layout e o texto e, em seguida, envie o seu boletim informativo quando estiver pronto.
Perguntas frequentes sobre modelos de boletins informativos da comunidade
Encontre respostas a perguntas frequentes sobre os modelos de boletins informativos da comunidade Reach.
Qual é o objetivo de um boletim informativo comunitário?
Os boletins informativos da comunidade mantêm os membros informados sobre o que está a acontecer e incentivam a participação em atividades ou eventos.
Que tipo de atualizações funcionam bem nos boletins informativos da comunidade?
Os anúncios de eventos, os destaques recentes e os avisos importantes ajudam a manter os membros atualizados.
Como posso fazer com que um boletim informativo da comunidade pareça mais relevante?
Personalize as atualizações de acordo com o que é importante para os seus membros e evite enviar mensagens genéricas que não estejam relacionadas com a comunidade.
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