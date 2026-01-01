O Hermes Agent é um agente de IA com capacidade de autoaperfeiçoamento desenvolvido pela Nous Research que cria competências a partir da experiência e melhora-as durante a utilização. Ao contrário dos assistentes de IA estáticos, constrói uma memória persistente que se torna mais valiosa com o tempo. Liga-se simultaneamente a Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal e email no modo gateway, com suporte para OpenRouter, OpenAI, Anthropic e endpoints LLM personalizados.

Alojar o Hermes Agent no seu VPS mantém todas as chaves API, histórico de conversas e contexto de negócio na sua própria infraestrutura, com recursos dedicados para navegação web, execução de código e fluxos de trabalho multiagente que funcionam sem estrangulamento externo.