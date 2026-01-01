Implemente o Hermes Agent com um clique.
Agente de IA autoaperfeiçoador com um ciclo de aprendizagem integrado, mensagens multiplataforma e mais de 200 modelos LLM suportados.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Hermes Agent
O Hermes Agent é um agente de IA com capacidade de autoaperfeiçoamento desenvolvido pela Nous Research que cria competências a partir da experiência e melhora-as durante a utilização. Ao contrário dos assistentes de IA estáticos, constrói uma memória persistente que se torna mais valiosa com o tempo. Liga-se simultaneamente a Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal e email no modo gateway, com suporte para OpenRouter, OpenAI, Anthropic e endpoints LLM personalizados.
Alojar o Hermes Agent no seu VPS mantém todas as chaves API, histórico de conversas e contexto de negócio na sua própria infraestrutura, com recursos dedicados para navegação web, execução de código e fluxos de trabalho multiagente que funcionam sem estrangulamento externo.
Principais características de Hermes Agent
Painel de administrador em browser
Gira a configuração, chaves de API, sessões e competências a partir de um painel web completo juntamente com o terminal no navegador.
Ciclo de Aprendizagem Autoaperfeiçoador
O agente cria e aprimora competências a partir de cada interação, com um toque no Skills Hub para partilhar capacidades reutilizáveis entre implementações.
Mensagens Multiplataforma
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
Mais de 200 modelos LLM
Encaminhe os pedidos através do OpenRouter ou ligue-se diretamente a Anthropic, OpenAI e endpoints personalizados para máxima flexibilidade.
Agendador de Tarefas integrado
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Por que executar Hermes Agent na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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