O OpenClaw é uma plataforma de assistente de IA pessoal autoalojada que se conecta aos canais de mensagens que já utiliza — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage e Microsoft Teams — através de um único gateway a correr na sua própria infraestrutura. Ao contrário dos assistentes baseados na nuvem, o OpenClaw mantém todas as conversas, contexto e dados sob o seu controlo, permanecendo sempre disponível em todas as plataformas.

A arquitetura de gateway suporta vários fornecedores de modelos de IA, incluindo Anthropic Claude e OpenAI, para que possa escolher o modelo que melhor se adapta a cada tarefa. Capacidades de voz, automação de navegador e uma plataforma de competências extensível significam que o OpenClaw pode lidar com tudo, desde respostas rápidas a mensagens até fluxos de trabalho automatizados complexos.