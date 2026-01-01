Implemente o OpenClaw com instalação de um clique.
Assistente de IA pessoal a correr no seu próprio VPS com controlo unificado em WhatsApp, Telegram, Slack, Discord e muito mais.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OpenClaw
O OpenClaw é uma plataforma de assistente de IA pessoal autoalojada que se conecta aos canais de mensagens que já utiliza — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage e Microsoft Teams — através de um único gateway a correr na sua própria infraestrutura. Ao contrário dos assistentes baseados na nuvem, o OpenClaw mantém todas as conversas, contexto e dados sob o seu controlo, permanecendo sempre disponível em todas as plataformas.
A arquitetura de gateway suporta vários fornecedores de modelos de IA, incluindo Anthropic Claude e OpenAI, para que possa escolher o modelo que melhor se adapta a cada tarefa. Capacidades de voz, automação de navegador e uma plataforma de competências extensível significam que o OpenClaw pode lidar com tudo, desde respostas rápidas a mensagens até fluxos de trabalho automatizados complexos.
Principais características de OpenClaw
Mensagens multicanal
Um assistente acessível através de WhatsApp, Telegram, Slack, Discord e mais de 10 outras plataformas a partir de um único gateway.
Múltiplos Fornecedores de IA
Alterne entre Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini e outros modelos consoante a tarefa em questão.
Controlo de Voz e Navegador
O Modo de Conversação Sempre Ativo e a automação dedicada do Chrome permitem interações por voz e execução de tarefas web.
Canvas Interativo
Espaços de trabalho visuais impulsionados por agentes permitem ao assistente apresentar interfaces interativas ricas para além de respostas em texto simples.
Plataforma de Competências Extensível
Adicione competências agrupadas, geridas ou personalizadas ao nível do espaço de trabalho para expandir o que o seu assistente pode fazer sem reconstruir do zero.
Por que executar OpenClaw na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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