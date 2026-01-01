Implemente Paperclip com instalação de um clique.
Plataforma de orquestração de IA de código aberto para construir organizações de agentes autónomos com funções definidas, hierarquias de objetivos e controlos orçamentais.
Escolha um plano VPS para Paperclip
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Paperclip
Paperclip é uma plataforma de orquestração autoalojada que permite construir e gerir organizações autónomas impulsionadas por IA. Em vez de gerir individualmente chatbots, o Paperclip atribui aos seus agentes de IA funções definidas, linhas de reporte e hierarquias de objetivos para que trabalhem em conjunto para objetivos de negócio partilhados. Define orçamentos mensais por agente, mantém registos de auditoria imutáveis de cada decisão e retém a capacidade de anulação ao nível da administração em todos os momentos.
Executar o Paperclip no seu próprio VPS mantém dados de negócio sensíveis, memória do agente e credenciais de API inteiramente na sua infraestrutura. Traz as suas próprias chaves de API para Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor ou qualquer tempo de execução de agente personalizado – sem qualquer margem intermédia nos custos do modelo e sem necessidade de subscrição SaaS externa.
Principais características de Paperclip
Organogramas Hierárquicos
Defina as funções dos agentes, os cargos e as linhas de reporte que espelhem uma estrutura empresarial real, permitindo uma operação autónoma coordenada entre departamentos.
Sistema de Cascata de Objetivos
Rastreie as tarefas desde a missão da empresa, passando pelos objetivos da equipa, até às atribuições individuais dos agentes, garantindo que cada ação do agente está alinhada com os objetivos de negócio de alto nível.
Controlos de Orçamento por Agente
Defina limites mensais de gastos da API por agente com pausa automática a 100% e avisos suaves a 80%, evitando custos descontrolados sem monitorização manual.
Registo de Auditoria Imutável
Cada ação do agente e chamada de ferramenta é registada num sistema de bilhetes inviolável, conferindo-lhe total transparência e responsabilização pelas decisões autónomas.
Traga o seu próprio Agente
Suporta Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex e qualquer script personalizado com uma interface de pulsação, para que escolha o melhor modelo para cada função sem fidelização.
Isolamento Multi-Empresa
Gerencie organizações de IA separadas para várias empresas a partir de uma única implementação, com isolamento de dados completo entre cada empresa.
Por que executar Paperclip na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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