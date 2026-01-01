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Plataforma de orquestração de IA de código aberto para construir organizações de agentes autónomos com funções definidas, hierarquias de objetivos e controlos orçamentais.

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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Paperclip

Paperclip é uma plataforma de orquestração autoalojada que permite construir e gerir organizações autónomas impulsionadas por IA. Em vez de gerir individualmente chatbots, o Paperclip atribui aos seus agentes de IA funções definidas, linhas de reporte e hierarquias de objetivos para que trabalhem em conjunto para objetivos de negócio partilhados. Define orçamentos mensais por agente, mantém registos de auditoria imutáveis de cada decisão e retém a capacidade de anulação ao nível da administração em todos os momentos.

Executar o Paperclip no seu próprio VPS mantém dados de negócio sensíveis, memória do agente e credenciais de API inteiramente na sua infraestrutura. Traz as suas próprias chaves de API para Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor ou qualquer tempo de execução de agente personalizado – sem qualquer margem intermédia nos custos do modelo e sem necessidade de subscrição SaaS externa.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Paperclip

Organogramas Hierárquicos

Defina as funções dos agentes, os cargos e as linhas de reporte que espelhem uma estrutura empresarial real, permitindo uma operação autónoma coordenada entre departamentos.

Sistema de Cascata de Objetivos

Rastreie as tarefas desde a missão da empresa, passando pelos objetivos da equipa, até às atribuições individuais dos agentes, garantindo que cada ação do agente está alinhada com os objetivos de negócio de alto nível.

Controlos de Orçamento por Agente

Defina limites mensais de gastos da API por agente com pausa automática a 100% e avisos suaves a 80%, evitando custos descontrolados sem monitorização manual.

Registo de Auditoria Imutável

Cada ação do agente e chamada de ferramenta é registada num sistema de bilhetes inviolável, conferindo-lhe total transparência e responsabilização pelas decisões autónomas.

Traga o seu próprio Agente

Suporta Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex e qualquer script personalizado com uma interface de pulsação, para que escolha o melhor modelo para cada função sem fidelização.

Isolamento Multi-Empresa

Gerencie organizações de IA separadas para várias empresas a partir de uma única implementação, com isolamento de dados completo entre cada empresa.

Por que executar Paperclip na Hostinger

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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