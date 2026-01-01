Paperclip é uma plataforma de orquestração autoalojada que permite construir e gerir organizações autónomas impulsionadas por IA. Em vez de gerir individualmente chatbots, o Paperclip atribui aos seus agentes de IA funções definidas, linhas de reporte e hierarquias de objetivos para que trabalhem em conjunto para objetivos de negócio partilhados. Define orçamentos mensais por agente, mantém registos de auditoria imutáveis de cada decisão e retém a capacidade de anulação ao nível da administração em todos os momentos.

Executar o Paperclip no seu próprio VPS mantém dados de negócio sensíveis, memória do agente e credenciais de API inteiramente na sua infraestrutura. Traz as suas próprias chaves de API para Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor ou qualquer tempo de execução de agente personalizado – sem qualquer margem intermédia nos custos do modelo e sem necessidade de subscrição SaaS externa.