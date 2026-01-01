9router é um proxy de API de IA autoalojado que se posiciona entre as suas ferramentas de codificação de IA e qualquer fornecedor de LLM. Expõe um endpoint compatível com OpenAI para que ferramentas como Claude Code, Cursor, Cline e Copilot se conectem sem reconfiguração. O RTK Token Saver comprime grandes saídas de ferramentas — diferenças de git, resultados de grep, árvores de diretórios — antes de chegarem ao modelo, reduzindo os tokens de entrada em 20–40% por pedido. O encaminhamento de fallback automático em cascata através de fornecedores de subscrição, orçamento e nível gratuito por ordem de prioridade quando as quotas são atingidas.

O autoalojamento do 9router no seu VPS mantém todas as credenciais do fornecedor e regras de encaminhamento sob o seu controlo. Gere contas através de um painel de controlo web, define orçamentos de tokens por modelo e distribui pedidos por várias contas com agendamento round-robin — reduzindo custos sem alterar as configurações das suas ferramentas de IA.