Implemente 9router com instalação de um clique.
Proxy de encaminhamento de API de IA que reduz os custos de token e distribui pedidos por mais de 40 fornecedores de LLM automaticamente.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com 9router
9router é um proxy de API de IA autoalojado que se posiciona entre as suas ferramentas de codificação de IA e qualquer fornecedor de LLM. Expõe um endpoint compatível com OpenAI para que ferramentas como Claude Code, Cursor, Cline e Copilot se conectem sem reconfiguração. O RTK Token Saver comprime grandes saídas de ferramentas — diferenças de git, resultados de grep, árvores de diretórios — antes de chegarem ao modelo, reduzindo os tokens de entrada em 20–40% por pedido. O encaminhamento de fallback automático em cascata através de fornecedores de subscrição, orçamento e nível gratuito por ordem de prioridade quando as quotas são atingidas.
O autoalojamento do 9router no seu VPS mantém todas as credenciais do fornecedor e regras de encaminhamento sob o seu controlo. Gere contas através de um painel de controlo web, define orçamentos de tokens por modelo e distribui pedidos por várias contas com agendamento round-robin — reduzindo custos sem alterar as configurações das suas ferramentas de IA.
Principais características de 9router
Compressão de token RTK
Comprime as saídas de chamadas de ferramentas, como diffs de git e árvores de diretórios, antes de enviar para o modelo, economizando 20 – 40% dos tokens de entrada por pedido.
Encaminhamento multi-fornecedor
Encaminha pedidos através de mais de 40 fornecedores de LLM com retorno automático de níveis pagos para gratuitos quando as quotas de subscrição são esgotadas.
Escalonamento round-robin
Distribui pedidos por várias contas por fornecedor para maximizar a utilização da quota antes da reposição dos limites mensais.
API compatível com OpenAI
Ponto de extremidade de substituição direta em /v1 para que qualquer ferramenta que utilize o protocolo OpenAI se conecte sem reconfiguração.
Modo homem das cavernas
Injeta instruções de saída concisas em prompts de saída para reduzir o comprimento da resposta do modelo em até 65%.
Por que executar 9router na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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