Lançamento antecipado

Expanda o seu negócio com agentes de IA

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Os nossos agentes IA

As ferramentas de IA apresentam-lhe uma caixa de chat em branco. Espera-se que descubra o que perguntar, como perguntar e o que fazer a seguir.

Os nossos agentes vêm com competências incorporadas. Cada um é um especialista que sabe o que fazer e como ajudar. Uma equipa de 7 agentes de IA a ajudar a fazer crescer o seu negócio desde o primeiro dia.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

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Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

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Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

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Github

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Twitter

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Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Três passos. É isso.

01

Escolha o seu desafio

Precisa de melhorar o SEO? Um plano de conteúdos? Páginas legais? Escolha o agente certo para si.
02

Converse com o seu agente

Reorganize os elementos para criar o site que sempre quis.
03

Obtenha resultados palpáveis

Estratégias, artigos de blogue, auditorias, campanhas de email. Pronto a copiar, colar e usar.
Comece já

Para empresários, não engenheiros

Criado para o seu site Hostinger

Os seus agentes foram criados para trabalhar com as ferramentas que já usa: o seu site, o seu domínio, a sua empresa.

Sem necessidade de habilidades técnicas

Se sabe conversar, também sabe utilizar os Agentes. Sem comandos para memorizar e sem necessidade de configuração.

Especialistas, não generalistas

Cada agente é treinado para uma única função. Recebe ajuda especializada, não de um assistente genérico que tenta fazer tudo.

Os seus dados são apenas seus

As conversas são privadas. Não usamos os seus dados para treino nem os partilhamos com terceiros.

Junte-se a milhões de clientes satisfeitos

A Hostinger é o lugar onde encontra tudo o que procura, pois oferece todas as ferramentas que podem contribuir para o sucesso do negócio.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Tenho utilizado a Hostinger há algum tempo e a minha experiência tem sido muito boa. O processo de configuração foi muito simples, mesmo para alguém que não é muito habilidoso.

Dm Rawat

Dm Rawat

Conveniente, fiável e bem mantido, com uma excelente equipa de apoio pronta para ajudar a qualquer momento em direto. Recomendo vivamente.

Amir Benslama

Amir Benslama

A sua equipa de agentes de IA está pronta. E você?

Vamos
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Perguntas Frequentes

O que é o Hostinger Agents?

O Hostinger Agents é uma aplicação com tecnologia de IA que lhe oferece uma equipa de agentes especializados — cada um criado para uma área de negócio específica, como estratégia, redação, SEO, marketing, jurídico, comunicação com o cliente e vendas. Em vez de um chatbot genérico, obtém especialistas focados com quem pode falar a qualquer momento, em linguagem simples. Não são necessárias competências técnicas.

Para quem é o Hostinger Agents?

Foi concebido para solopreneurs, empreendedores em part-time e proprietários de pequenas empresas que gerem tudo sozinhos. Se alguma vez desejou ter um estrategista, escritor, profissional de marketing ou consultor jurídico à disposição — é exatamente isso que o Hostinger Agents lhe oferece.

Em que é que difere do ChatGPT?

Ao contrário dos chatbots de IA de uso geral, cada Agente Hostinger é pré-treinado com um conhecimento aprofundado num domínio de negócio específico. Não precisa de criar o prompt perfeito – basta escolher um agente e uma competência, e ele orienta-o para um resultado útil a partir daí.

O que são os Skills, e como funcionam?

Os Skills são modelos de tarefas pré-definidos dentro de cada agente. Em vez de descobrir o que perguntar, seleciona uma competência e o agente guia para um resultado específico – como escrever uma publicação de blogue, realizar pesquisa de palavras-chave ou gerar uma política de privacidade. As competências são mais rápidas, mais estruturadas e produzem melhores resultados do que começar de uma conversa em branco.

Preciso de recomeçar sempre que abro a aplicação?

Não. Cada agente mantém uma única e contínua conversa consigo — sem sessões que expiram, sem histórico para gerir. Fecha a aplicação e volta mais tarde, e o agente retoma exatamente onde parou. Não precisa de reexplicar o seu contexto de negócio sempre.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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