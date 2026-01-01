Este programa é ideal para si se cria conteúdo educativo e o seu público-alvo inclui alunos interessados em qualquer um dos seguintes tópicos: desenvolvimento web ou programação, ferramentas de IA e automação, marketing digital, programação intuitiva, trabalho freelancer e empreendedorismo, ou como ganhar dinheiro online.

Não precisa de um público enorme. O envolvimento é mais importante do que o alcance — uma comunidade altamente fiável de 1.000 alunos pode ter um desempenho melhor do que um público passivo de 1 milhão. Se as suas recomendações forem relevantes, queremos trabalhar consigo.