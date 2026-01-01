Aprovado por mais de 500 educadores.

Transforme a sua experiência numa receita com a Hostinger.

Participe no Programa de Parceria Educativa da Hostinger e ganhe comissões com base no desempenho, enquanto os seus alunos desenvolvem projetos reais com ferramentas baseadas em inteligência artificial.
Torne-se um parceiro

Ligue os seus alunos às ferramentas de que precisam.

Com o crescimento exponencial do empreendedorismo impulsionado pela IA, os estudantes precisam de alojamento rápido e fiável — e tu podes ser essa ponte de confiança. Recomende a Hostinger naturalmente nos seus cursos de tecnologia, design, marketing e empreendedorismo.
Ligue os seus alunos às ferramentas de que precisam.

A quem se destina o programa

Criadores de cursos e comunidades

Partilha conteúdo educativo online através de cursos pagos ou comunidades.

Instituições

Gere uma universidade, escola de programação, bootcamp ou plataforma de e-learning.

educadores de competências digitais

Ensina desenvolvimento web, ferramentas de IA, marketing, automação, trabalho freelancer ou empreendedorismo.

Vozes confiáveis

Mil ou um milhão de seguidores — não importa. O engagement supera sempre alcance.
A quem se destina o programa

Porque é que os educadores escolhem a Hostinger?

Modelo de alta conversão

As parcerias educativas convertem melhor do que outros tipos de parceria.

ganhos baseados no desempenho

Comissão até 60% — quanto mais vender, mais ganha.

Ferramentas que os alunos realmente utilizam

Produtos com inteligência artificial que permitem aos principiantes abrir um negócio em poucos minutos.

Fácil de começar e de expandir.

Recursos de integração e materiais promocionais prontos a usar, tudo num só lugar.
Torne-se um parceiro

Participe no programa em quatro passos simples.

1.º Envie a sua candidatura

Preencha o formulário com detalhes sobre o seu curso, público-alvo e nicho de conteúdo.

2.º Obtenha aprovação

Analisaremos o seu perfil e entraremos em contacto consigo em breve. A qualidade do conteúdo e a confiança do público são fundamentais, por isso, independentemente de ter 500 ou 5 mil alunos, a sua candidatura é bem-vinda.

3. Configuração da conta de parceiro

Após a aprovação, criaremos a sua conta de parceiro exclusiva. Receberá links de rastreio exclusivos, códigos de desconto exclusivos para os seus alunos e acesso a um painel de controlo completo de comissões para que possa monitorizar tudo num só lugar.

4.º Promova e ganhe

Entre em funcionamento com materiais prontos a usar e suporte dedicado da nossa equipa para a criação de conteúdo.
Allan Torquato

Gostaria de expressar a minha gratidão por esta parceria com a Hostinger. Hoje, tornou-se não só o principal motor da minha empresa, mas também uma fonte de simplicidade e resultados para os meus alunos.

Allan Torquato

Empreendedor Digital e Educador de Negócios Online

Natasha Puente

A maioria dos meus alunos nunca tinha criado um website na vida, mas graças ao construtor de websites com IA da Hostinger, lançaram com sucesso as suas primeiras páginas e ficaram muito entusiasmados.

Natasha Puente

Criadora de conteúdos e educadora em empreendedorismo digital.

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Perguntas frequentes sobre o programa de parceria educativa

O que é o Programa de Parceria Educativa Hostinger?

O Programa de Parceria Educativa da Hostinger é uma colaboração baseada no desempenho, criada especificamente para educadores, criadores de cursos e instituições. Baseia-se numa ideia simples: os seus alunos precisam de ferramentas fiáveis para desenvolver projetos reais online, e é recompensado por os ligar a uma das melhores plataformas do setor. Este programa foi desenvolvido para crescer juntamente com o seu público.

Quem pode tornar-se parceiro?

Este programa é ideal para si se cria conteúdo educativo e o seu público-alvo inclui alunos interessados em qualquer um dos seguintes tópicos: desenvolvimento web ou programação, ferramentas de IA e automação, marketing digital, programação intuitiva, trabalho freelancer e empreendedorismo, ou como ganhar dinheiro online.

Não precisa de um público enorme. O envolvimento é mais importante do que o alcance — uma comunidade altamente fiável de 1.000 alunos pode ter um desempenho melhor do que um público passivo de 1 milhão. Se as suas recomendações forem relevantes, queremos trabalhar consigo.

Que tipo de parcerias inclui o programa?

O Programa de Parcerias Educativas abrange dois tipos principais de parceria: Cursos Ministrados por Influenciadores e Educadores (B2C) — para criadores individuais, instrutores e influenciadores que ensinam através de cursos online, comunidades ou canais de conteúdo. E Programas Liderados por Instituições (B2B) — para universidades, empresas de EdTech, escolas de programação e plataformas de e-learning que desejam integrar a Hostinger nos seus currículos formais ou recursos para estudantes.

Quer seja um criador independente com 1.000 seguidores ou uma instituição que serve milhares de estudantes, há um lugar para si neste programa.

Como podem os meus alunos beneficiar deste programa?

Os seus alunos têm acesso a ferramentas de ponta, com inteligência artificial, que lhes permitem criar sites, lançar negócios e dar vida a projetos — mesmo sem experiência técnica prévia. A plataforma da Hostinger foi concebida para levar os principiantes da ideia ao website em funcionamento em minutos, e não em meses.

Ao aprender com ferramentas que os profissionais realmente utilizam, os seus alunos obtêm uma verdadeira vantagem prática. Não estão apenas a completar exercícios — estão a construir coisas que funcionam no mundo real. Isto representa uma atualização significativa para qualquer currículo focado em marketing digital, desenvolvimento web, empreendedorismo ou inteligência artificial.

Que produtos Hostinger os meus alunos usarão?

A Hostinger oferece um ecossistema completo de ferramentas adequadas para estudantes de todos os níveis — desde a criação do primeiro website até à implementação de fluxos de trabalho de automação complexos. Dependendo do seu currículo, os seus alunos podem trabalhar com alojamento web e alojamento WordPress para lançar qualquer tipo de site ou blog; o Construtor de Sites com IA para criar um site com um aspeto profissional em poucos minutos, sem necessidade de programação; o Hostinger Horizons, um construtor de aplicações com inteligência artificial que permite aos alunos criar e implementar aplicações web simplesmente descrevendo o que pretendem; alojamento VPS para projetos mais avançados e ambientes de servidor personalizados; alojamento Node.js para aplicações baseadas em JavaScript; n8n auto-hospedado para automatização de fluxos de trabalho, perfeito para cursos focados em automação e IA; OpenClaw com um clique para implementação rápida de aplicações populares sem configuração manual; e registo de domínios e Hostinger Email para estabelecer uma presença online profissional desde o primeiro dia.

Independentemente do conteúdo do seu curso, existe um produto Hostinger que se enquadra naturalmente na jornada de aprendizagem.

Que materiais promocionais e apoio receberei?

Como parceiro educacional, recebe um conjunto completo de ferramentas para o ajudar a promover a Hostinger de forma eficaz desde o primeiro dia. Isto inclui banners e peças criativas prontas a usar que pode inserir diretamente no seu curso ou conteúdo; resumos de produtos com visões gerais claras dos produtos da Hostinger para que possa falar sobre eles com confiança; conhecimento sobre os funis de vendas e estratégias de melhor desempenho com base no que está a funcionar entre os nossos principais parceiros; orientações sobre integrações de produtos para que a Hostinger se enquadre naturalmente nas suas aulas e módulos; um painel de controlo de desempenho com visibilidade em tempo real das suas referências, conversões e comissões; e um gestor de parcerias dedicado — uma pessoa real ao seu lado para apoiar o seu crescimento e ajudá-lo a tirar o máximo partido da parceria.

Já tenho uma conta de afiliado da Hostinger — é diferente?

Sim — o Programa de Parceria Educativa é um programa separado e distinto do programa de afiliados padrão da Hostinger. Foi desenvolvido especificamente para educadores e instituições, com uma experiência de integração diferenciada, apoio dedicado e recursos personalizados para criadores de conteúdos educativos.

Se já tem uma conta de afiliado padrão e acredita que se enquadra bem neste programa, sinta-se à vontade para se inscrever separadamente.

Como faço para me tornar parceiro?

Começar é simples. Em primeiro lugar, preencha o formulário de parceria nesta página — demora apenas alguns minutos. A nossa equipa analisará a sua inscrição e entrará em contacto consigo para os próximos passos. Após a aprovação, terá acesso ao seu painel de parceiros, materiais promocionais e tudo o que precisa para começar a promover a Hostinger no seu conteúdo.

Já enviei a minha candidatura — qual o próximo passo?

A nossa equipa de parcerias analisará cuidadosamente a sua candidatura, geralmente dentro de alguns dias úteis. Se o seu perfil for adequado, entraremos em contacto consigo por e-mail com detalhes sobre a sua aprovação e os próximos passos para a integração.

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