Implemente a sua aplicação com um clique

Lance e administre as suas aplicações sem esforço.

Aplicações populares

Todas as aplicações
Hermes Agent

Hermes Agent

Agente de IA autoaperfeiçoador com ciclo de aprendizagem integrado e mensagens multiplataforma

Implementar
n8n

n8n

Plataforma de automação de fluxos de trabalho com interface visual baseada em nós

Implementar
OpenClaw

OpenClaw

Assistente de IA pessoal com suporte de mensagens multicanal (anteriormente Moltbot/Clawdbot)

Implementar
Paperclip

Paperclip

Paperclip é uma plataforma de orquestração de IA/ML para equipas autónomas

Implementar

Explore todas as aplicações

2FAuth

2FAuth

Gestor de códigos de autenticação de dois fatores autoalojado para web e móvel

Implementar
9router

9router

Proxy de encaminhamento de API de IA com otimização de tokens para mais de 40 fornecedores de LLM

Implementar
Ackee

Ackee

Ackee é uma ferramenta de análise autoalojada Node.js para monitorização de sites focada na privacidade.

Implementar
Activepieces

Activepieces

Automação de fluxo de trabalho de código aberto e sem código com mais de 200 integrações de aplicações

Implementar
Actual Budget

Actual Budget

Aplicação de finanças pessoais focada na privacidade com orçamentação por envelopes

Implementar
Adminer

Adminer

Interface de gestão de bases de dados completa que suporta mais de 11 sistemas de bases de dados

Implementar
AdventureLog

AdventureLog

Localizador e planeador de viagens autoalojado com mapas interativos

Implementar
AFFiNE

AFFiNE

Espaço de trabalho tudo em um que combina documentos, quadros brancos e bases de dados com IA

Implementar
Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

Implementar
Agenta

Agenta

Plataforma LLMOps de código aberto para prompts, avaliação e observabilidade de LLM

Implementar
agentmemory

agentmemory

Memória persistente para agentes de codificação de IA com vetor híbrido BM25 e pesquisa em grafo

Implementar
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Reproduza bibliotecas de música pessoais através de um servidor API compatível com Subsonic

Implementar
AirTrail

AirTrail

Diário de voo pessoal com mapa interativo, estatísticas e suporte multiutilizador

Implementar
AiToEarn

AiToEarn

Agente de IA de marketing de conteúdo de código aberto para publicação multiplataforma e monetização

Implementar
Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

Implementar
Alerta

Alerta

Plataforma de gestão de alertas de código aberto para consolidar alertas de monitorização

Implementar
Alexandrie

Alexandrie

Base de conhecimento autoalojada com Markdown estendido e permissões por documento

Implementar
AList

AList

Servidor WebDAV e lista de ficheiros com alojamento próprio, com suporte para mais de 30 backends de armazenamento

Implementar
AllTube

AllTube

Interface web para descarregar vídeos do YouTube e outros sites

Implementar
Ampache

Ampache

O Ampache é uma aplicação web de streaming de áudio/vídeo e um gestor de multimédia

Implementar
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Wiki leve e autoalojada com páginas com suporte Git e edição em Markdown

Implementar
AnonUpload

AnonUpload

O AnonUpload é uma aplicação segura de partilha anónima de ficheiros sem requisitos de base de dados

Implementar
AnythingLLM

AnythingLLM

Aplicação de IA tudo-em-um para RAG, agentes e chatbots com qualquer fornecedor de LLM

Implementar
Apache Answer

Apache Answer

Plataforma de perguntas e respostas de código aberto para partilha de conhecimento em equipa e criação de comunidade

Implementar
Apache DevLake

Apache DevLake

Plataforma de métricas DORA e análises de equipa de engenharia de código aberto

Implementar
Apache Guacamole

Apache Guacamole

Gateway de ambiente de trabalho remoto sem cliente e baseado na web para RDP, VNC, SSH e Telnet

Implementar
Apache Solr

Apache Solr

Plataforma de pesquisa empresarial de código aberto construída sobre Apache Lucene

Implementar
Apache Superset

Apache Superset

O Apache Superset é uma moderna plataforma de exploração e visualização de dados para Inteligência de Negócio

Implementar
AppFlowy

AppFlowy

O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion

Implementar
Apprise API

Apprise API

API REST leve para enviar notificações push para mais de 120 serviços

Implementar
Appsmith

Appsmith

Plataforma open-source low-code para criar ferramentas e aplicações internas

Implementar
Aptabase

Aptabase

Análises de SDK com foco na privacidade para aplicações móveis, desktop e web

Implementar
ArangoDB

ArangoDB

Base de dados multi-modelo nativa para grafos, documentos e dados chave-valor

Implementar
ArcadeDB

ArcadeDB

Base de dados multi-modelo para dados de grafo, documento, chave-valor e séries temporais

Implementar
ArchiveBox

ArchiveBox

Solução de arquivo de internet autoalojada para preservar páginas web e multimédia

Implementar
Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

Implementar
Artalk

Artalk

Sistema de comentários leve e autoalojado com backend Go e widget JS incorporável

Implementar
AstrBot

AstrBot

O AstrBot é um framework de chatbot de IA multiplataforma de código aberto

Implementar
Audiobookshelf

Audiobookshelf

Servidor de audiolivros e podcasts autoalojado com suporte multiutilizador

Implementar
Authentik

Authentik

Provedor de identidade de fonte aberta centrado na flexibilidade e na versatilidade

Implementar
Authorizer

Authorizer

Servidor de autenticação autoalojado de código aberto com login social, MFA e RBAC

Implementar
Autobase

Autobase

Plataforma de Base de Dados como Serviço de código aberto e autoalojada para automação de PostgreSQL

Implementar
autobrr

autobrr

Ferramenta moderna de automação de downloads para torrents e usenet com monitorização IRC em tempo real

Implementar
Automatisch

Automatisch

Alternativa de código aberto ao Zapier para ligar aplicações e automatizar fluxos de trabalho

Implementar
Baby Buddy

Baby Buddy

Aplicação de monitorização de bebés que ajuda os pais a monitorizar as atividades diárias e a saúde

Implementar
Backrest

Backrest

Interface Web para cópias de segurança restic com agendamento, encriptação e restauro ao nível do ficheiro

Implementar
Baikal

Baikal

Servidor CalDAV e CardDAV autoalojado para calendários e contactos

Implementar
Bar Assistant

Bar Assistant

Gestor de receitas de cocktails autoalojado e gestor de inventário de bar doméstico

Implementar
Baserow

Baserow

Base de dados de código aberto sem código e alternativa ao Airtable para equipas

Implementar
Bazarr

Bazarr

Gestão automatizada de legendas e companheiro de download para Sonarr e Radarr

Implementar
BeaverHabits

BeaverHabits

Rastreador de hábitos minimalista autoalojado focado em registos diários e sequências

Implementar
BentoPDF

BentoPDF

Kit de ferramentas PDF baseado no navegador, com foco na privacidade, que permite unir, dividir, converter e editar documentos PDF

Implementar
Beszel

Beszel

Plataforma leve de monitorização de servidores com estatísticas Docker e alertas

Implementar
Beszel Agent

Beszel Agent

Agente de monitorização leve para o sistema de monitorização de servidores Beszel

Implementar
bewCloud

bewCloud

Armazenamento na nuvem leve e autoalojado com sincronização de ficheiros e suporte CalDAV/CardDAV

Implementar
Bigcapital

Bigcapital

Plataforma de contabilidade financeira autoalojada com relatórios inteligentes e suporte multimoeda

Implementar
Black Candy

Black Candy

Servidor de streaming de música autoalojado com leitor web e aplicações móveis

Implementar
Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

Implementar
Blinko

Blinko

Plataforma de anotações e microblogging com tecnologia de IA, com suporte para Markdown e gestão de tarefas

Implementar
Bluesky PDS

Bluesky PDS

Servidor de Dados Pessoais para a rede social descentralizada Bluesky

Implementar
bolt.diy

bolt.diy

Assistente de codificação de IA autoalojado para geração de aplicações full-stack no navegador

Implementar
Bookshelf

Bookshelf

Gestor de coleções de ebooks e audiolivros, ressurgimento da comunidade Readarr

Implementar
BookStack

BookStack

Wiki autoalojado estruturado para equipas com livros, capítulos, páginas e pesquisa

Implementar
BroadcastChannel

BroadcastChannel

Transforme qualquer canal público de Telegram num microblog otimizado para SEO com RSS

Implementar
Browserless

Browserless

Navegador Chrome Headless como um serviço para web scraping e automação

Implementar
Budge

Budge

Aplicação de orçamento pessoal para controlo de despesas e planeamento financeiro

Implementar
Budibase

Budibase

Plataforma low-code para criar aplicações empresariais e fluxos de trabalho em minutos

Implementar
BugSink

BugSink

Plataforma autoalojada de rastreamento de erros para monitorização de aplicações

Implementar
Buildbot

Buildbot

Estrutura de CI/CD autoalojada para compilações e implementações automatizadas

Implementar
Bytebase

Bytebase

Plataforma DevOps e de gestão de alterações de esquema de base de dados de código aberto

Implementar
ByteChef

ByteChef

Plataforma de código aberto low-code para integração de API e automação de fluxo de trabalho

Implementar
ByteStash

ByteStash

Gestor de fragmentos de código autoalojado com realce de sintaxe e pesquisa

Implementar
Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

Implementar
Calibre-Web

Calibre-Web

O Calibre-Web é uma aplicação web para navegar, ler e gerir a sua biblioteca de ebooks

Implementar
Cap

Cap

Alternativa ao CAPTCHA com prova de trabalho, focada na privacidade e sem rastreamento

Implementar
Casdoor

Casdoor

Plataforma de gestão de identidade e acesso de código aberto com suporte para SSO, OAuth 2.0, OIDC e SAML

Implementar
Castopod

Castopod

Plataforma de alojamento de podcasts de código aberto com análises e funcionalidades sociais

Implementar
Centrifugo

Centrifugo

O Centrifugo é um servidor de mensagens em tempo real escalável para criar aplicações em tempo real.

Implementar
changedetection.io

changedetection.io

Ferramenta de deteção e monitorização de alterações em websites com seleção visual e notificações

Implementar
ChartDB

ChartDB

Editor de diagramas de base de dados de código aberto com exportação DDL de IA e visualização de esquema

Implementar
Chatpad AI

Chatpad AI

Interface web do ChatGPT focada na privacidade com armazenamento de dados local e gestão de conversas

Implementar
Checkcle

Checkcle

Monitorização completa de disponibilidade e infraestrutura com páginas de estado públicas

Implementar
Checkmate

Checkmate

Aplicação de código aberto para monitorização de servidores e controlo de uptime

Implementar
Checkmk

Checkmk

Monitorização de infraestrutura e aplicações com descoberta automática e alertas

Implementar
Chibisafe

Chibisafe

Cofre de ficheiros autoalojado para carregar e partilhar ficheiros com ligações partilháveis

Implementar
ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Plataforma de integração de colaboradores de código aberto com bot do Slack e automação de fluxo de trabalho

Implementar
Chroma

Chroma

Base de dados de embeddings de código aberto para aplicações de IA e pesquisa semântica

Implementar
ClassicPress

ClassicPress

Ramificação do WordPress sem o editor de blocos Gutenberg, focada na estabilidade

Implementar
ClickHouse

ClickHouse

Base de dados OLAP colunar para análise em tempo real com latência de consulta de milissegundos

Implementar
CloudBeaver

CloudBeaver

Ferramenta web abrangente para gestão e administração de bases de dados

Implementar
Cloudflared

Cloudflared

Daemon do Cloudflare Tunnel para acesso remoto seguro sem abrir portas

Implementar
Cloudreve

Cloudreve

Plataforma de armazenamento na nuvem autoalojada com capacidades de gestão e partilha de ficheiros

Implementar
Cockpit CMS

Cockpit CMS

Plataforma CMS headless leve para gestão de conteúdos e APIs

Implementar
Code-Server

Code-Server

VS Code a correr no navegador para desenvolvimento remoto a partir de qualquer dispositivo

Implementar
Coder

Coder

Plataforma de código aberto para o fornecimento de ambientes de desenvolvimento na cloud autoalojados

Implementar
CodiMD

CodiMD

Editor markdown colaborativo em tempo real para documentação e registo de notas

Implementar
Collabora Online

Collabora Online

Pacote de escritório autoalojado baseado em navegador para edição colaborativa de documentos

Implementar
CommaFeed

CommaFeed

Leitor de RSS autoalojado, inspirado no Google Reader, com atalhos de teclado e aplicações móveis

Implementar
ConvertX

ConvertX

Conversor de ficheiros online autoalojado com suporte para mais de 1000 formatos

Implementar
Convex

Convex

Plataforma de base de dados reativa e de código aberto para o desenvolvimento de aplicações modernas

Implementar
COPS

COPS

Servidor PHP OPDS e HTML leve que expõe uma biblioteca de ebooks Calibre a leitores móveis e navegadores

Implementar
CoreControl

CoreControl

Painel de controlo autoalojado para gerir servidores, tempo de atividade e infraestrutura de rede

Implementar
Countly

Countly

Análise de produtos que prioriza a privacidade para aplicações móveis, web e de desktop.

Implementar
Crawl4AI

Crawl4AI

Rastreador web de código aberto para aplicações de IA com resultados prontos para LLM

Implementar
Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

Implementar
Crucix

Crucix

Plataforma OSINT que agrega 27 fontes de dados globais em tempo real num painel unificado

Implementar
Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

Implementar
CryptPad

CryptPad

Suite de escritório colaborativa com criptografia de ponta a ponta e armazenamento zero-knowledge

Implementar
CyberChef

CyberChef

Ferramenta web para operações de cifragem, codificação, compressão e análise de dados

Implementar
Dagu

Dagu

Agendador de fluxos de trabalho baseado em DAG com interface web para gerir tarefas cron e pipelines de tarefas.

Implementar
Damselfly

Damselfly

Gestor de fotos autoalojado com reconhecimento facial e deteção de objetos

Implementar
dashdot

dashdot

Painel de controlo de servidor minimalista com estatísticas em tempo real de CPU, RAM, armazenamento e rede

Implementar
Dashy

Dashy

Um painel pessoal auto-hospedável com widgets, temas e verificação de estado

Implementar
Databag

Databag

Mensageiro federado autoalojado com encriptação ponto a ponto e tópicos de discussão

Implementar
Databasus

Databasus

O Databasus é uma ferramenta de backup de bases de dados para PostgreSQL, MySQL e MongoDB

Implementar
Dataline

Dataline

Interface de chat SQL com tecnologia de IA para explorar e visualizar qualquer base de dados

Implementar
Dawarich

Dawarich

Rastreador de histórico de localizações autoalojado com mapas de calor e estatísticas de viagem

Implementar
DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

O DB Browser for SQLite é uma ferramenta visual para criar, projetar e editar ficheiros de base de dados SQLite

Implementar
Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

Implementar
DenoKV

DenoKV

A base de dados chave-valor da Denoland para Deno Deploy

Implementar
Dify

Dify

Plataforma de código aberto para construir aplicações LLM com RAG, agentes e fluxos de trabalho

Implementar
Directus

Directus

CMS Headless que integra bases de dados com API dinâmica e aplicação de administração

Implementar
Dittofeed

Dittofeed

Plataforma de envolvimento do cliente de código aberto para mensagens multicanal automatizadas

Implementar
Diun

Diun

Notificador de atualizações de imagens docker para receber notificações quando as imagens são atualizadas

Implementar
docassemble

docassemble

Sistema perito de código aberto para entrevistas guiadas e montagem automatizada de documentos

Implementar
Docker Registry

Docker Registry

Registo Docker privado para armazenar e distribuir imagens de contentores

Implementar
Dockge

Dockge

Dockge é um gestor de pilhas Docker Compose autoalojado, elegante, fácil de usar e reativo

Implementar
Docmost

Docmost

Wiki colaborativa e plataforma de documentação com edição em tempo real

Implementar
Docspell

Docspell

Organizador de documentos autoalojado com OCR, extração de PNL e pesquisa de texto completo

Implementar
Documenso

Documenso

Plataforma de assinatura de documentos de código aberto para assinaturas digitais

Implementar
DocuSeal

DocuSeal

Plataforma de assinatura de documentos de código aberto com capacidades de assinatura eletrónica

Implementar
Dograh

Dograh

Plataforma open-source no-code para criar agentes de voz de IA em minutos

Implementar
DokuWiki

DokuWiki

Plataforma wiki leve baseada em ficheiros para documentação e bases de conhecimento

Implementar
Dolibarr

Dolibarr

Plataforma ERP/CRM de código aberto para gestão de operações empresariais

Implementar
Domain Locker

Domain Locker

Plataforma unificada para gerir e monitorizar portefólios de nomes de domínio

Implementar
Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

Implementar
Downtify

Downtify

Descarregue músicas do Spotify do YouTube com capas de álbuns, letras e metadados

Implementar
Dozzle

Dozzle

Interface web leve para visualização de registos de contentores Docker em tempo real

Implementar
Dragonfly

Dragonfly

Armazenamento de dados em memória de alto desempenho compatível com Redis para hardware moderno

Implementar
draw.io

draw.io

Ferramenta de diagramação gratuita de código aberto para fluxogramas, UML e diagramas de rede

Implementar
drawDB

drawDB

Editor de diagramas de base de dados baseado no browser com exportação e importação SQL

Implementar
Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Drizzle Studio autoalojado gratuito e turbinado para gestão de bases de dados

Implementar
Drupal

Drupal

SGC de código aberto para criar e gerir sites dinâmicos

Implementar
DuckDNS

DuckDNS

Serviço de DNS dinâmico gratuito para mapear endereços IP a domínios

Implementar
DumbDo

DumbDo

DumbDo é uma lista de tarefas incrivelmente simples e autoalojada que simplesmente funciona.

Implementar
Duplicati

Duplicati

Solução de backup criptografada com suporte para armazenamento na cloud e servidores remotos

Implementar
Easy!Appointments

Easy!Appointments

Sistema de marcação de consultas gratuito para empresas e profissionais

Implementar
Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Broker MQTT leve para IoT e aplicações de mensagens

Implementar
EdgeDB

EdgeDB

Base de dados grafo-relacional de próxima geração construída sobre PostgreSQL

Implementar
Elasticsearch

Elasticsearch

Motor de pesquisa e análise distribuído baseado no Apache Lucene

Implementar
Element

Element

Cliente Matrix seguro com encriptação ponto a ponto e mensagens multiplataforma

Implementar
EmailEngine

EmailEngine

Proxy de API de email autoalojado que conecta IMAP e SMTP a endpoints REST

Implementar
Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

Implementar
EmbyStat

EmbyStat

Ferramenta de estatísticas e análise para servidores multimédia Emby e Jellyfin

Implementar
Enclosed

Enclosed

Aplicação web minimalista para enviar notas encriptadas privadas e seguras

Implementar
ErsatzTV

ErsatzTV

Servidor IPTV autoalojado que cria canais em direto a partir da sua biblioteca de multimédia

Implementar
Erugo

Erugo

Plataforma de partilha de ficheiros autoalojada com proteção por palavra-passe e controlos de expiração

Implementar
ESPHome

ESPHome

Sistema para controlo de microcontroladores ESP8266/ESP32 com YAML

Implementar
EspoCRM

EspoCRM

CRM gratuito de código aberto para gerir contactos, negócios e relacionamento com clientes

Implementar
Etherpad

Etherpad

Editor de documentos colaborativo em tempo real com edição ao vivo e histórico de versões

Implementar
EverShop

EverShop

Moderna plataforma de comércio eletrónico de código aberto em Node.js, React, GraphQL e PostgreSQL

Implementar
Evolution API

Evolution API

API do WhatsApp de código aberto para chatbots, automação e integrações de mensagens

Implementar
Evolution Go

Evolution Go

Gateway de API do WhatsApp de alto desempenho escrito em Go para automação de mensagens

Implementar
Excalidraw

Excalidraw

Quadro branco virtual para esboçar diagramas desenhados à mão e brainstorming colaborativo

Implementar
Expensave

Expensave

Aplicação de controlo de despesas pessoais e familiares

Implementar
ExpenseOwl

ExpenseOwl

Rastreador de despesas pessoais leve e autoalojado com painel de controlo e importação de CSV

Implementar
Explo

Explo

Transforma as recomendações do ListenBrainz em listas de reprodução na sua biblioteca de música

Implementar
ezBookKeeping

ezBookKeeping

Rastreador de finanças pessoais leve com PWA móvel e digitalização de recibos

Implementar
Faraday

Faraday

Plataforma de gestão de vulnerabilidades de código aberto para equipas de segurança

Implementar
Fasten Health

Fasten Health

Gestor autoalojado de registos médicos eletrónicos pessoais e familiares

Implementar
Fider

Fider

Plataforma de feedback de código aberto para recolha e gestão de feedback de utilizadores

Implementar
File Browser

File Browser

Gestor de ficheiros baseado na web para navegar, carregar e gerir ficheiros no seu servidor

Implementar
File Drop

File Drop

Partilha de ficheiros ponto a ponto descentralizada utilizando tecnologia IPFS

Implementar
FileFlows

FileFlows

Processador de ficheiros multimédia automatizado que reduz os tamanhos dos ficheiros até 90%

Implementar
FileGator

FileGator

Gestor de ficheiros multiutilizador autoalojado com permissões baseadas em funções e sem base de dados

Implementar
Filestash

Filestash

Gestor de ficheiros autoalojado para FTP, SFTP, S3, WebDAV e mais de 20 backends de armazenamento

Implementar
Firefly

Firefly

Servidor VPN WireGuard simples com interface de gestão via web

Implementar
Firefly III

Firefly III

Gestor profissional autoalojado de finanças pessoais e orçamento

Implementar
Firefox

Firefox

Navegador Firefox autoalojado acessível através de interface web

Implementar
Flagsmith

Flagsmith

Serviço de sinalização de funcionalidades e configuração remota de código aberto com testes A/B

Implementar
Flame

Flame

Página inicial e painel de controlo de aplicações autoalojados para o seu laboratório doméstico

Implementar
FlareSolverr

FlareSolverr

Servidor proxy para contornar a proteção Cloudflare para web scraping

Implementar
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

Implementar
flatnotes

flatnotes

Aplicação de anotações markdown sem base de dados com wikilinks e pesquisa de texto completo

Implementar
Fleet

Fleet

Plataforma de gestão de dispositivos e segurança de terminais de código aberto alimentada por osquery

Implementar
FlexGet

FlexGet

Ferramenta de automação baseada em YAML para descarregar multimédia de RSS, torrents e Usenet

Implementar
Flipt

Flipt

Plataforma de gestão de feature flags autoalojada com integração com Git

Implementar
Flowise

Flowise

Ferramenta open-source low-code para criar fluxos de orquestração de LLM e agentes de IA

Implementar
Focalboard

Focalboard

Ferramenta de gestão de projetos de código aberto com quadros kanban, tabelas e vistas de calendário

Implementar
Forgejo

Forgejo

Serviço Git leve autoalojado com interface web e funcionalidades de colaboração

Implementar
Form.io

Form.io

Criador de formulários de código aberto e plataforma de gestão de dados com API REST

Implementar
Formbricks

Formbricks

Plataforma de inquéritos de código aberto para feedback na aplicação, por link, no website e por email

Implementar
FossFLOW

FossFLOW

Ferramenta de diagramação isométrica baseada em navegador para visualização de infraestruturas

Implementar
Foundry VTT

Foundry VTT

Mesa virtual autoalojada para campanhas de RPG online com mapas e dados

Implementar
FreeCAD

FreeCAD

Modelador CAD 3D paramétrico acessível no browser para engenharia e design

Implementar
FreeScout

FreeScout

Sistema de balcão de apoio e caixa de entrada partilhada leve e de código aberto

Implementar
FreshRSS

FreshRSS

Agregador de feeds RSS autoalojado para gerir e ler os seus feeds

Implementar
Gatus

Gatus

Página de estado orientada para programadores com monitorização de disponibilidade multiprotocolo e alertas

Implementar
Gerrit

Gerrit

Sistema de revisão de código baseado na web de nível empresarial construído sobre o Git

Implementar
Ghost

Ghost

O Ghost é uma plataforma poderosa para publicação profissional

Implementar
Ghostfolio

Ghostfolio

Software de gestão de património de código aberto para a monitorização de portefólios de investimento

Implementar
GIMP

GIMP

Editor de imagens profissional e ferramenta de design gráfico acessível via browser

Implementar
Gitea

Gitea

Gitea é uma plataforma de alojamento Git leve e de código aberto

Implementar
GitIngest

GitIngest

Conversor de texto de Git amigável para LLM para análise de código impulsionada por IA.

Implementar
GitLab

GitLab

O GitLab é uma plataforma DevOps completa para gestão de repositórios Git e CI/CD

Implementar
Glance

Glance

Painel de controlo autoalojado que reúne todos os seus feeds num só lugar

Implementar
Glances

Glances

O Glances é uma ferramenta de monitorização de sistemas multiplataforma com interface web

Implementar
GlitchTip

GlitchTip

Plataforma de rastreamento de erros e monitorização de desempenho compatível com Sentry

Implementar
GLPI

GLPI

Software de gestão de ativos de TI e de apoio técnico de código aberto para operações de TI

Implementar
GoatCounter

GoatCounter

Análise web com foco na privacidade, sem cookies ou rastreamento de dados pessoais

Implementar
GoCD

GoCD

Servidor de entrega contínua com mapeamento do fluxo de valor e modelagem de pipeline

Implementar
Gogs

Gogs

O Gogs é um serviço Git autoalojado para uma gestão de projetos sem complicações.

Implementar
Gokapi

Gokapi

Servidor de partilha de ficheiros autoalojado com links que expiram e suporte S3

Implementar
Gonic

Gonic

Servidor de streaming de música Subsonic autoalojado leve, escrito em Go

Implementar
Gotenberg

Gotenberg

API sem estado com tecnologia Docker para conversão e geração fluida de PDF

Implementar
Gotify

Gotify

Servidor de notificações push autoalojado com uma API REST simples

Implementar
GoWA

GoWA

API REST do WhatsApp e interface web para automação de mensagens multidispositivo

Implementar
Grafana

Grafana

Plataforma de observabilidade de código aberto para visualização e monitorização de métricas

Implementar
Gramps Web

Gramps Web

Plataforma de genealogia autoalojada para criar e partilhar árvores genealógicas

Implementar
Grav

Grav

CMS moderno de ficheiros planos que não requer base de dados, apenas ficheiros e pastas

Implementar
Grimmory

Grimmory

Gestor de coleção de livros autoalojado com leitor integrado e sincronização de dispositivos

Implementar
Grimoire

Grimoire

Gestor de marcadores autoalojado com extração automática de metadados e pesquisa de texto completo

Implementar
Grist

Grist

Híbrido de folha de cálculo e base de dados de código aberto para a criação de aplicações de dados

Implementar
Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

Implementar
GrowthBook

GrowthBook

Plataforma de sinalização de funcionalidades e testes A/B de código aberto

Implementar
Habitica

Habitica

Gestor de tarefas gamificado que transforma a produtividade numa aventura RPG

Implementar
Halo

Halo

SGC de código aberto moderno com mercado de plugins e editor baseado em blocos

Implementar
Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

Implementar
Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Motor GraphQL de código aberto com APIs instantâneas sobre qualquer base de dados

Implementar
Headscale

Headscale

Servidor de controlo autoalojado compatível com Tailscale para rede mesh WireGuard

Implementar
Healthchecks

Healthchecks

Monitorização de código aberto de cron jobs e tarefas em segundo plano com alertas instantâneos

Implementar
HedgeDoc

HedgeDoc

Editor markdown colaborativo em tempo real para documentação de equipas

Implementar
Heimdall

Heimdall

Painel de controlo da aplicação para organizar e aceder aos seus serviços web

Implementar
Hermes Agent

Hermes Agent

Agente de IA autoaperfeiçoador com ciclo de aprendizagem integrado e mensagens multiplataforma

Implementar
Hermes WebUI

Hermes WebUI

Agente de IA Hermes autoalojado e IU de chat web agrupados num único deployment Docker

Implementar
Hermes Workspace

Hermes Workspace

Centro de comando de interface de utilizador web de código aberto para o agente de IA Hermes

Implementar
HeyForm

HeyForm

Construtor de formulários conversacionais de código aberto com lógica condicional e análises

Implementar
Hi.Events

Hi.Events

Plataforma de gestão de eventos e bilhética autoalojada de código aberto

Implementar
Homarr

Homarr

Painel de controlo autoalojado moderno para organizar e monitorizar todos os seus serviços

Implementar
Home Assistant

Home Assistant

Plataforma de domótica de código aberto para controlar dispositivos inteligentes

Implementar
Homebox

Homebox

Sistema de inventário e organização desenvolvido para utilizadores domésticos

Implementar
Homebridge

Homebridge

Ponte HomeKit para dispositivos de casa inteligente não-Apple utilizando plugins

Implementar
Homepage

Homepage

Painel de controlo de aplicações moderno e personalizável com integração Docker

Implementar
Homer

Homer

Simples painel estático autoalojado para organizar todos os seus serviços de servidor

Implementar
Hoop

Hoop

Gateway de acesso à infraestrutura com mascaramento automático de dados e trilhas de auditoria

Implementar
Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

Implementar
HortusFox

HortusFox

Sistema de gestão de plantas autoalojado para o acompanhamento de rotinas de cuidado e organização do jardim

Implementar
Huginn

Huginn

Plataforma de automação autoalojada para criar agentes de monitorização

Implementar
Hugo

Hugo

Gerador de sites estáticos ultrarrápido construído com Go

Implementar
HumHub

HumHub

Plataforma de rede social empresarial e intranet de código aberto para equipas

Implementar
imgproxy

imgproxy

Servidor rápido de processamento de imagens em tempo real para redimensionamento, corte e conversão de formato

Implementar
Immich

Immich

O Immich é uma solução de gestão de fotos e vídeos autoalojada de alto desempenho

Implementar
Infisical

Infisical

Gestor de segredos de código aberto para sincronizar variáveis de ambiente e chaves de API entre equipas e infraestrutura.

Implementar
InfluxDB 2

InfluxDB 2

Plataforma unificada de séries temporais com consultas Flux e interface web integrada

Implementar
Inkscape

Inkscape

Editor de gráficos vetoriais acessível no navegador para ilustrações e design SVG

Implementar
InsForge

InsForge

Plataforma de backend de código aberto com autenticação, base de dados e armazenamento para agentes de IA

Implementar
InvenTree

InvenTree

Inventário de peças de código aberto e gestão de BOM para equipas de engenharia

Implementar
Invidious

Invidious

Interface alternativa para o YouTube que respeita a privacidade, sem anúncios ou rastreamento

Implementar
Invio

Invio

Sistema de faturação autoalojado minimalista para freelancers e pequenas equipas

Implementar
Invoice Ninja

Invoice Ninja

Plataforma de faturação de código aberto para freelancers e pequenas empresas

Implementar
InvoiceShelf

InvoiceShelf

Plataforma de faturação de código aberto com orçamentos, despesas e portal de pagamentos

Implementar
Isso

Isso

Alternativa leve e autoalojada ao Disqus para blogs e websites estáticos

Implementar
IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

Implementar
ITFlow

ITFlow

Plataforma PSA de código aberto para MSPs com documentação de TI, gestão de tickets e faturação

Implementar
iTop

iTop

Plataforma ITSM e CMDB de código aberto para gestão de serviços de TI e infraestruturas

Implementar
Jackett

Jackett

Proxy de rastreador de torrent que traduz consultas para Sonarr, Radarr e outras ferramentas de automação

Implementar
Jaeger

Jaeger

Jaeger é um sistema de rastreamento distribuído de código aberto para monitorização de microsserviços

Implementar
Jellyfin

Jellyfin

Servidor multimédia gratuito e de código aberto para organizar e transmitir a sua biblioteca multimédia

Implementar
Jellyseerr

Jellyseerr

Ferramenta de gestão de pedidos de multimédia para Jellyfin, Emby e Plex com workflow de aprovação

Implementar
Jenkins

Jenkins

Jenkins é um servidor de automação de código aberto para pipelines de CI/CD

Implementar
Jitsi Meet

Jitsi Meet

Plataforma de videoconferência autoalojada com partilha de ecrã e gravação

Implementar
Jitsu

Jitsu

Plataforma de dados de clientes de código aberto e pipeline de streaming de eventos para engenheiros

Implementar
JobOps

JobOps

Pipeline de procura de emprego autoalojado que pesquisa plataformas e adapta currículos

Implementar
Joomla

Joomla

SGC de código aberto para criar sites dinâmicos e aplicações web

Implementar
Joplin Server

Joplin Server

Servidor de sincronização autoalojado para a aplicação de notas Joplin

Implementar
Jotty

Jotty

Aplicação leve de anotações e listas de verificação com Markdown e quadros Kanban

Implementar
jsreport

jsreport

Servidor de relatórios autoalojado para PDF, Excel e DOCX a partir de modelos HTML

Implementar
JumpServer

JumpServer

Gateway de acesso privilegiado centralizado para sessões SSH, RDP e de base de dados

Implementar
Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Ambiente web interativo para código em tempo real, análise de dados e visualizações

Implementar
JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab é um ambiente de desenvolvimento interativo baseado na web para notebooks e código

Implementar
Juxtapose

Juxtapose

Router de notificações auto-hospedado que conecta webhooks a plataformas de mensagens

Implementar
Kan

Kan

Quadro Kanban de código aberto e ferramenta de gestão de projetos, uma alternativa ao Trello

Implementar
Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

Implementar
Kaneo

Kaneo

Gestão de projetos de código aberto com quadros kanban e integração com o GitHub

Implementar
Kapowarr

Kapowarr

Gestor de banda desenhada autoalojado para transferência e organização automáticas

Implementar
Karakeep

Karakeep

Karakeep é um gestor de marcadores autoalojado com etiquetagem e pesquisa com tecnologia de IA

Implementar
Kavita

Kavita

Biblioteca digital autoalojada para banda desenhada, manga e e-books

Implementar
Keila

Keila

Plataforma de newsletters autoalojada com editor de arrastar e largar e entrega SMTP

Implementar
Kener

Kener

Página de estado de código aberto e plataforma de controlo de uptime com gestão de incidentes

Implementar
Kestra

Kestra

Plataforma de orquestração de fluxos de trabalho de código aberto para pipelines de dados e automação

Implementar
Keycloak

Keycloak

Gestão de identidade e acesso de código aberto com SSO, OAuth2 e SAML

Implementar
Khoj

Khoj

Assistente de IA de código aberto para conversar com os seus documentos e a web

Implementar
Kibana

Kibana

IU de visualização de código aberto para Elasticsearch com painéis e pesquisa

Implementar
Kill Bill

Kill Bill

Plataforma de faturação e pagamentos de subscrições de código aberto para SaaS e mercados

Implementar
Kimai

Kimai

Registo de tempo autoalojado para freelancers, agências e equipas

Implementar
KitchenOwl

KitchenOwl

Lista de compras partilhada, gestor de receitas e planeador de refeições autoalojado

Implementar
Koillection

Koillection

Gestor de coleções autoalojado para catalogar livros, jogos, vinil e muito mais

Implementar
Komari

Komari

Painel de controlo de monitorização de servidor autoalojado leve com métricas em tempo real

Implementar
Komga

Komga

Servidor de multimédia autoalojado para banda desenhada, manga, revistas e livros eletrónicos com suporte OPDS e de sincronização.

Implementar
Kong

Kong

Gateway de API nativo da nuvem criado para ambientes híbridos e multi-nuvem

Implementar
Kotaemon

Kotaemon

Chatbot de perguntas e respostas de documentos de código aberto com suporte a múltiplos LLM e OCR

Implementar
Kroki

Kroki

API unificada de diagrama como código que renderiza mais de 30 tipos de diagramas via HTTP

Implementar
Kutt

Kutt

Encurtador de URL autoalojado moderno com domínios personalizados, análises e API REST

Implementar
Label Studio

Label Studio

Plataforma de rotulagem e anotação de dados de código aberto para projetos de machine learning

Implementar
Lago

Lago

Plataforma de medição e faturação baseada no uso de código aberto

Implementar
Langflow

Langflow

O Langflow é um construtor visual de fluxos de trabalho de IA para criar aplicações LLM.

Implementar
Langfuse

Langfuse

Plataforma de engenharia de LLM de código aberto para observabilidade e avaliação

Implementar
LanguageTool

LanguageTool

Verificador de gramática, estilo e ortografia de código aberto para mais de 25 idiomas

Implementar
LazyLibrarian

LazyLibrarian

Automação autoalojada para transferências de e-books e audiolivros com monitorização de autor

Implementar
Leantime

Leantime

Sistema de gestão de projetos de código aberto concebido para quem não é gestor de projetos

Implementar
Lemmy

Lemmy

Agregador de links federado e plataforma de discussão para fóruns autoalojados

Implementar
LibreChat

LibreChat

O LibreChat é uma interface de chat com IA, compatível com RAG, para a utilização de LLM com vários provedores

Implementar
LibreDesk

LibreDesk

Balcão de apoio de código aberto com gestão de tickets omnichannel, chat ao vivo e gestão de SLA

Implementar
LibrePhotos

LibrePhotos

Gestão de fotografias autoalojada com reconhecimento facial e pesquisa com tecnologia de IA

Implementar
LibreSpeed

LibreSpeed

Servidor de teste de velocidade da internet HTML5 autoalojado com base de dados de resultados integrada

Implementar
LibreTranslate

LibreTranslate

API de tradução automática gratuita e de código aberto que é totalmente autoalojada

Implementar
Lidarr

Lidarr

Gestor e organizador automatizado de coleções de música para Usenet e torrents

Implementar
Lightdash

Lightdash

Plataforma de business intelligence de código aberto construída em torno de dbt para exploração de dados e dashboards

Implementar
LimeSurvey

LimeSurvey

Plataforma profissional de inquéritos online para criar e gerir questionários

Implementar
Linkding

Linkding

O Linkding é um gestor de favoritos minimalista, rápido e autoalojado

Implementar
LinkStack

LinkStack

Alternativa autoalojada ao Linktree para páginas de link-na-bio de marca

Implementar
Linkwarden

Linkwarden

O Linkwarden é um gestor de marcadores autoalojado com arquivamento de página completa

Implementar
Listmonk

Listmonk

Gestor de newsletters e listas de email autoalojado e de alto desempenho

Implementar
LiteLLM

LiteLLM

O LiteLLM é um gateway de IA para chamar mais de 100 LLMs no formato OpenAI

Implementar
Livebook

Livebook

Notebooks Elixir de código aberto para ciência de dados, ML e colaboração em tempo real

Implementar
LLDAP

LLDAP

Servidor de autenticação leve que fornece um backend LDAP simplificado para aplicações autoalojadas

Implementar
LMS

LMS

Servidor de streaming de música autoalojado leve com API Subsonic

Implementar
LobeChat

LobeChat

Moderna estrutura de chat de IA de código aberto com suporte para múltiplos fornecedores de LLM

Implementar
Local Deep Research

Local Deep Research

Assistente de investigação aprofundada de IA autoalojado com tecnologia de fornecedores de LLM na nuvem

Implementar
LocalAI

LocalAI

Servidor de API autoalojado compatível com OpenAI para inferência de modelos de IA locais

Implementar
Locust

Locust

Ferramenta de teste de carga distribuído baseada em Python com uma interface web em tempo real

Implementar
Logseq

Logseq

Base de conhecimento autoalojada com foco na privacidade e estruturador baseado em blocos

Implementar
Logto

Logto

O Logto é uma plataforma abrangente de identidade e autenticação com suporte para OAuth e OIDC.

Implementar
LubeLogger

LubeLogger

Sistema abrangente de manutenção de veículos e gestão de combustível

Implementar
Lychee

Lychee

Plataforma de gestão de fotos autoalojada com organização de álbuns, navegação EXIF e controlos de partilha granulares.

Implementar
Mage AI

Mage AI

O Mage IA é uma ferramenta de pipeline de dados para construir e gerir workflows ETL

Implementar
Mail-Archiver

Mail-Archiver

Arquivamento de email autoalojado com sincronização IMAP, pesquisa de texto integral e exportação

Implementar
Mailpit

Mailpit

Ferramenta de teste de email SMTP de código aberto com uma caixa de entrada baseada em navegador para programadores

Implementar
Maloja

Maloja

Base de dados de scrobble de música autoalojada com tabelas de audição pessoais

Implementar
Manticore Search

Manticore Search

Motor de pesquisa de código aberto com pesquisa de texto completo e pesquisa vetorial através do protocolo MySQL

Implementar
MariaDB

MariaDB

Servidor de base de dados relacional de código aberto e substituto direto do MySQL

Implementar
Marimo

Marimo

Caderno Python reativo de código aberto com suporte SQL e execução reproduzível

Implementar
Marreta

Marreta

Proxy de artigos autoalojado para uma leitura limpa e sem anúncios com cache inteligente

Implementar
Mastodon

Mastodon

Servidor de microblogging federado autoalojado baseado no padrão ActivityPub

Implementar
Mathesar

Mathesar

Interface web estilo folha de cálculo para explorar e editar bases de dados PostgreSQL

Implementar
Matomo

Matomo

Plataforma líder de análise web de código aberto com propriedade total dos dados e privacidade

Implementar
Matrix Synapse

Matrix Synapse

Servidor doméstico Matrix de código aberto para comunicação descentralizada e encriptada

Implementar
Mattermost

Mattermost

Plataforma de colaboração em equipa de código aberto com mensagens, partilha de ficheiros e integrações

Implementar
Mautic

Mautic

Automação de marketing de código aberto para campanhas de e-mail, pontuação de leads e percursos

Implementar
MaxKB

MaxKB

O MaxKB é uma plataforma de código aberto para construir agentes de base de conhecimento de IA de nível empresarial

Implementar
Mayan EDMS

Mayan EDMS

Gestão de documentos de código aberto com OCR, pesquisa de texto integral e fluxos de trabalho

Implementar
Maybe

Maybe

Aplicação de código aberto para finanças pessoais e gestão de património

Implementar
Mazanoke

Mazanoke

Otimizador de imagens baseado no navegador com conversão de formato e remoção de dados EXIF

Implementar
Mealie

Mealie

O Mealie é um gestor de receitas autoalojado com planeamento de refeições e listas de compras

Implementar
Medusa

Medusa

Gestor Automático de Biblioteca de Vídeos para séries de TV com suporte para Plex e Jellyfin

Implementar
Meilisearch

Meilisearch

Motor de pesquisa ultrarrápido para aplicações modernas

Implementar
Memgraph

Memgraph

Base de dados de grafos em memória para análises em tempo real sobre dados conectados

Implementar
Memos

Memos

Memos é uma aplicação de notas leve e que prioriza a privacidade.

Implementar
MeshCentral

MeshCentral

Plataforma de monitorização e gestão remota autoalojada para computadores de secretária, servidores e dispositivos IoT

Implementar
Metabase

Metabase

Plataforma de inteligência de negócios de código aberto para visualização e análise de dados

Implementar
MetaTrader 5

MetaTrader 5

Terminal de negociação MetaTrader 5 acessível no navegador para negociação de forex e CFD, 24 horas por dia, 7 dias por semana

Implementar
MeTube

MeTube

O MeTube é um descarregador de vídeos online para YouTube e outras plataformas

Implementar
MicroBin

MicroBin

Pastebin autoalojado leve, partilhador de ficheiros e encurtador de URL em Rust

Implementar
Milvus

Milvus

Base de dados de vetores de código aberto concebida para aplicações de IA e pesquisa de similaridade

Implementar
MindsDB

MindsDB

O MindsDB é uma plataforma de IA para construir modelos de machine learning a partir de dados empresariais.

Implementar
Mini QR

Mini QR

Gerador de código QR autoalojado com estilos personalizados e exportação em lote

Implementar
Miniflux

Miniflux

Leitor de feeds RSS minimalista e com uma abordagem própria, com uma interface web limpa

Implementar
MiroFish

MiroFish

Motor de previsão de IA com tecnologia de simulação de inteligência de enxame multiagente

Implementar
MiroTalk

MiroTalk

Videoconferência P2P autoalojada com salas ilimitadas e partilha de ecrã

Implementar
Mongo Express

Mongo Express

Interface de administração web para MongoDB para navegar, editar e gerir bases de dados

Implementar
MongoDB 4

MongoDB 4

Base de dados NoSQL orientada a documentos com armazenamento de documentos semelhante a JSON

Implementar
Monica

Monica

Sistema de gestão de relações pessoais que documenta a sua vida

Implementar
Moodist

Moodist

Misturador de sons ambiente com ferramentas de produtividade para foco profundo e relaxamento

Implementar
Moodle

Moodle

Sistema de gestão de aprendizagem de código aberto com a confiança de mais de 489 milhões de utilizadores em todo o mundo

Implementar
Morphic

Morphic

Motor de pesquisa de IA de código aberto com respostas generativas e citações de fontes

Implementar
mStream

mStream

Servidor de streaming de música leve autoalojado com aplicações nativas para iOS e Android

Implementar
Mylar3

Mylar3

Descarregador e gestor de biblioteca de bandas desenhadas autoalojado e automatizado

Implementar
MySQL

MySQL

Base de dados relacional de código aberto rápida e fiável para cargas de trabalho web e de aplicações

Implementar
n8n

n8n

Plataforma de automação de fluxos de trabalho com interface visual baseada em nós

Implementar
Nango

Nango

Plataforma de integração OAuth e API de código aberto para mais de 300 serviços

Implementar
NATS

NATS

Sistema de mensagens nativo da cloud com pub/sub, pedido-resposta e JetStream

Implementar
Navidrome

Navidrome

O Navidrome é um servidor de música autoalojado com streaming web e móvel

Implementar
Neko

Neko

Navegador virtual autoalojado para navegação web colaborativa e streaming

Implementar
Neo4j

Neo4j

A base de dados de grafos de código aberto líder mundial para dados conectados

Implementar
NetBird Client

NetBird Client

Cliente VPN mesh seguro baseado no WireGuard com SSO e controlos de acesso granulares

Implementar
NetBox

NetBox

Modelagem de infraestrutura de rede de código aberto para IPAM, DCIM e documentação

Implementar
Netdata

Netdata

Agente de monitorização de infraestrutura em tempo real com mais de 800 integrações

Implementar
New API

New API

O New API é um gateway LLM e um sistema de gestão de ativos de IA para múltiplos fornecedores.

Implementar
Nextcloud

Nextcloud

A Nextcloud é uma plataforma de produtividade avançada e autoalojada

Implementar
Nexterm

Nexterm

Gestão de servidores baseada no navegador para ligações SSH, VNC e RDP

Implementar
Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Gestor universal de repositório de artefactos para Maven, npm, Docker e PyPI

Implementar
NocoBase

NocoBase

O NocoBase é uma plataforma no-code/low-code extensível para construir aplicações

Implementar
NocoDB

NocoDB

Alternativa de código aberto ao Airtable que transforma bases de dados em folhas de cálculo inteligentes

Implementar
Node-RED

Node-RED

Ferramenta visual low-code para ligar dispositivos IoT, APIs e serviços online

Implementar
NodeBB

NodeBB

NodeBB é uma moderna plataforma de discussão em tempo real para construir fóruns de comunidade

Implementar
Norish

Norish

Gestor de receitas autoalojado com importação de redes sociais e sincronização doméstica

Implementar
NoteDiscovery

NoteDiscovery

Base de conhecimento markdown autoalojada com vista de grafo e integração de IA

Implementar
Notifuse

Notifuse

Plataforma de marketing por email e email transacional autoalojada

Implementar
Novu

Novu

Infraestrutura de notificação de código aberto para entrega de email, SMS e push

Implementar
ntfy

ntfy

Servidor de notificações push autoalojado para envio de alertas através de pedidos HTTP simples

Implementar
NZBGet

NZBGet

Eficiente descarregador binário Usenet em C++ com reparação PAR2 e interface web

Implementar
NZBHydra2

NZBHydra2

Agregador de meta-pesquisa Usenet que unifica indexadores através de uma API Newznab

Implementar
October CMS

October CMS

SGC PHP baseado em Laravel para a criação de sites flexíveis e aplicações web

Implementar
Odoo

Odoo

Plataforma ERP e CRM de código aberto para gestão empresarial e ecommerce

Implementar
Odysseus

Odysseus

Espaço de trabalho de IA autoalojado com chat, agentes, pesquisa aprofundada e memória persistente

Implementar
OliveTin

OliveTin

Interface web autoalojada para executar com segurança comandos shell predefinidos

Implementar
Ollama

Ollama

Execute localmente grandes modelos de linguagem com uma API simples para aplicações de IA

Implementar
Ombi

Ombi

Sistema de pedidos autoalojado para Plex, Emby e Jellyfin com preenchimento automático

Implementar
OmniTools

OmniTools

O OmniTools é um kit de ferramentas web tudo-em-um com mais de 80 utilitários para tarefas diárias

Implementar
OneDev

OneDev

O OneDev é um servidor Git autoalojado com CI/CD e gestão de projetos integrada

Implementar
OneTimeSecret

OneTimeSecret

Partilhe segredos autodestrutivos através de links de visualização única

Implementar
ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Suite de escritório online autoalojada com edição colaborativa compatível com o MS Office

Implementar
Onyx

Onyx

Plataforma de chat de IA de código aberto e pesquisa empresarial que funciona com todos os LLM

Implementar
Open Journal Systems

Open Journal Systems

Gestão de revistas académicas de código aberto e plataforma de publicação de acesso aberto

Implementar
Open Notebook

Open Notebook

Aplicação de caderno nativa de IA para escrita, pesquisa e organização do conhecimento num único espaço de trabalho

Implementar
Open WebUI

Open WebUI

Interface de chat de IA autoalojada que suporta vários fornecedores de LLM com capacidades RAG

Implementar
OpenBao

OpenBao

Gestor de segredos de código aberto para armazenar e aceder a credenciais sensíveis

Implementar
OpenClaw

OpenClaw

Assistente de IA pessoal com suporte de mensagens multicanal (anteriormente Moltbot/Clawdbot)

Implementar
OpenCloud

OpenCloud

Sincronização e colaboração de ficheiros de código aberto com gestão de identidade integrada

Implementar
OpenEMR

OpenEMR

Registos de saúde eletrónicos de código aberto e gestão de consultórios para clínicas

Implementar
Opengist

Opengist

Pastebin autoalojado com tecnologia Git, alternativa de código aberto ao GitHub Gist

Implementar
OpenHands

OpenHands

Agente de IA autónomo de código aberto para tarefas de engenharia de software

Implementar
OpenHuman

OpenHuman

Núcleo de IA pessoal autoalojado com memória, agentes e mais de 118 integrações de aplicações

Implementar
OpenObserve

OpenObserve

Plataforma de observabilidade nativa da cloud para registos, métricas, rastreios e dashboards

Implementar
OpenPanel

OpenPanel

Análise de produtos que prioriza a privacidade, com dashboards em tempo real e gravação de sessões

Implementar
OpenProject

OpenProject

Gestão de projetos de código aberto com gráficos de Gantt, quadros Agile, registo de tempo

Implementar
OpenSearch

OpenSearch

Motor de busca e análise de código aberto, bifurcação comunitária do Elasticsearch

Implementar
OpenSign

OpenSign

Alternativa gratuita e de código aberto ao DocuSign para assinatura de documentos legalmente vinculativa

Implementar
OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Teste de velocidade de rede HTML5 autoalojado sem Flash ou Java

Implementar
OpenViking

OpenViking

OpenViking é uma base de dados de contexto de código aberto construída para agentes de IA

Implementar
OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Servidor VPN completo com administração via web e gestão de clientes

Implementar
OpnForm

OpnForm

Construtor de formulários de código aberto com lógica condicional, incorporações e gestão de respostas

Implementar
OrangeHRM

OrangeHRM

Plataforma de Recursos Humanos de código aberto para gestão de funcionários, licenças e recrutamento

Implementar
Outline

Outline

O Outline é um wiki e uma base de conhecimento moderna para equipas, com colaboração em tempo real

Implementar
Overleaf

Overleaf

Editor LaTeX colaborativo de código aberto para escrita científica e académica

Implementar
Overseerr

Overseerr

Gestão de pedidos de multimédia e ferramenta de descoberta para Plex com fluxo de trabalho de aprovação

Implementar
Owncast

Owncast

Servidor de transmissão em direto e chat autoalojado com suporte para RTMP e Fediverse

Implementar
ownCloud

ownCloud

Plataforma de sincronização, partilha e colaboração de ficheiros autoalojada para equipas

Implementar
OxiCloud

OxiCloud

Armazenamento na nuvem leve e autoalojado, baseado em Rust, com suporte a cliente Nextcloud.

Implementar
PairDrop

PairDrop

O PairDrop é uma ferramenta de partilha de ficheiros web para transferências instantâneas entre dispositivos

Implementar
Paisa

Paisa

Gestor de finanças pessoais com contabilidade de dupla entrada e acompanhamento de investimentos

Implementar
Pangolin Newt

Pangolin Newt

Cliente WireGuard de túnel em userspace para acesso remoto seguro via Pangolin

Implementar
Paperclip

Paperclip

Paperclip é uma plataforma de orquestração de IA/ML para equipas autónomas

Implementar
Paperless-ngx

Paperless-ngx

Sistema de gestão documental que transforma documentos físicos em arquivos digitais pesquisáveis

Implementar
Papermerge

Papermerge

Sistema de gestão documental de código aberto para digitalização, OCR e organização de PDFs

Implementar
Papra

Papra

Plataforma minimalista de código aberto para gestão e arquivamento de documentos

Implementar
Parseable

Parseable

Lago de dados de observabilidade de código aberto para registos, métricas e rastreios

Implementar
Passbolt

Passbolt

Gestor de palavras-passe de equipa de código aberto com encriptação OpenPGP ponto a ponto e partilha

Implementar