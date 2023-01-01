Gestor de códigos de autenticação de dois fatores autoalojado para web e móvelImplementar
Proxy de encaminhamento de API de IA com otimização de tokens para mais de 40 fornecedores de LLMImplementar
Ackee é uma ferramenta de análise autoalojada Node.js para monitorização de sites focada na privacidade.Implementar
Automação de fluxo de trabalho de código aberto e sem código com mais de 200 integrações de aplicaçõesImplementar
Aplicação de finanças pessoais focada na privacidade com orçamentação por envelopesImplementar
Interface de gestão de bases de dados completa que suporta mais de 11 sistemas de bases de dadosImplementar
Localizador e planeador de viagens autoalojado com mapas interativosImplementar
Espaço de trabalho tudo em um que combina documentos, quadros brancos e bases de dados com IAImplementar
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryImplementar
Plataforma LLMOps de código aberto para prompts, avaliação e observabilidade de LLMImplementar
Memória persistente para agentes de codificação de IA com vetor híbrido BM25 e pesquisa em grafoImplementar
Reproduza bibliotecas de música pessoais através de um servidor API compatível com SubsonicImplementar
Diário de voo pessoal com mapa interativo, estatísticas e suporte multiutilizadorImplementar
Agente de IA de marketing de conteúdo de código aberto para publicação multiplataforma e monetizaçãoImplementar
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersImplementar
Plataforma de gestão de alertas de código aberto para consolidar alertas de monitorizaçãoImplementar
Base de conhecimento autoalojada com Markdown estendido e permissões por documentoImplementar
Servidor WebDAV e lista de ficheiros com alojamento próprio, com suporte para mais de 30 backends de armazenamentoImplementar
Interface web para descarregar vídeos do YouTube e outros sitesImplementar
O Ampache é uma aplicação web de streaming de áudio/vídeo e um gestor de multimédiaImplementar
Wiki leve e autoalojada com páginas com suporte Git e edição em MarkdownImplementar
O AnonUpload é uma aplicação segura de partilha anónima de ficheiros sem requisitos de base de dadosImplementar
Aplicação de IA tudo-em-um para RAG, agentes e chatbots com qualquer fornecedor de LLMImplementar
Plataforma de perguntas e respostas de código aberto para partilha de conhecimento em equipa e criação de comunidadeImplementar
Plataforma de métricas DORA e análises de equipa de engenharia de código abertoImplementar
Gateway de ambiente de trabalho remoto sem cliente e baseado na web para RDP, VNC, SSH e TelnetImplementar
Plataforma de pesquisa empresarial de código aberto construída sobre Apache LuceneImplementar
O Apache Superset é uma moderna plataforma de exploração e visualização de dados para Inteligência de NegócioImplementar
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao NotionImplementar
API REST leve para enviar notificações push para mais de 120 serviçosImplementar
Plataforma open-source low-code para criar ferramentas e aplicações internasImplementar
Análises de SDK com foco na privacidade para aplicações móveis, desktop e webImplementar
Base de dados multi-modelo nativa para grafos, documentos e dados chave-valorImplementar
Base de dados multi-modelo para dados de grafo, documento, chave-valor e séries temporaisImplementar
Solução de arquivo de internet autoalojada para preservar páginas web e multimédiaImplementar
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsImplementar
Sistema de comentários leve e autoalojado com backend Go e widget JS incorporávelImplementar
O AstrBot é um framework de chatbot de IA multiplataforma de código abertoImplementar
Servidor de audiolivros e podcasts autoalojado com suporte multiutilizadorImplementar
Provedor de identidade de fonte aberta centrado na flexibilidade e na versatilidadeImplementar
Servidor de autenticação autoalojado de código aberto com login social, MFA e RBACImplementar
Plataforma de Base de Dados como Serviço de código aberto e autoalojada para automação de PostgreSQLImplementar
Ferramenta moderna de automação de downloads para torrents e usenet com monitorização IRC em tempo realImplementar
Alternativa de código aberto ao Zapier para ligar aplicações e automatizar fluxos de trabalhoImplementar
Aplicação de monitorização de bebés que ajuda os pais a monitorizar as atividades diárias e a saúdeImplementar
Interface Web para cópias de segurança restic com agendamento, encriptação e restauro ao nível do ficheiroImplementar
Servidor CalDAV e CardDAV autoalojado para calendários e contactosImplementar
Gestor de receitas de cocktails autoalojado e gestor de inventário de bar domésticoImplementar
Base de dados de código aberto sem código e alternativa ao Airtable para equipasImplementar
Gestão automatizada de legendas e companheiro de download para Sonarr e RadarrImplementar
Rastreador de hábitos minimalista autoalojado focado em registos diários e sequênciasImplementar
Kit de ferramentas PDF baseado no navegador, com foco na privacidade, que permite unir, dividir, converter e editar documentos PDFImplementar
Plataforma leve de monitorização de servidores com estatísticas Docker e alertasImplementar
Agente de monitorização leve para o sistema de monitorização de servidores BeszelImplementar
Armazenamento na nuvem leve e autoalojado com sincronização de ficheiros e suporte CalDAV/CardDAVImplementar
Plataforma de contabilidade financeira autoalojada com relatórios inteligentes e suporte multimoedaImplementar
Servidor de streaming de música autoalojado com leitor web e aplicações móveisImplementar
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteImplementar
Plataforma de anotações e microblogging com tecnologia de IA, com suporte para Markdown e gestão de tarefasImplementar
Servidor de Dados Pessoais para a rede social descentralizada BlueskyImplementar
Assistente de codificação de IA autoalojado para geração de aplicações full-stack no navegadorImplementar
Gestor de coleções de ebooks e audiolivros, ressurgimento da comunidade ReadarrImplementar
Wiki autoalojado estruturado para equipas com livros, capítulos, páginas e pesquisaImplementar
Transforme qualquer canal público de Telegram num microblog otimizado para SEO com RSSImplementar
Navegador Chrome Headless como um serviço para web scraping e automaçãoImplementar
Aplicação de orçamento pessoal para controlo de despesas e planeamento financeiroImplementar
Plataforma low-code para criar aplicações empresariais e fluxos de trabalho em minutosImplementar
Plataforma autoalojada de rastreamento de erros para monitorização de aplicaçõesImplementar
Estrutura de CI/CD autoalojada para compilações e implementações automatizadasImplementar
Plataforma DevOps e de gestão de alterações de esquema de base de dados de código abertoImplementar
Plataforma de código aberto low-code para integração de API e automação de fluxo de trabalhoImplementar
Gestor de fragmentos de código autoalojado com realce de sintaxe e pesquisaImplementar
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsImplementar
O Calibre-Web é uma aplicação web para navegar, ler e gerir a sua biblioteca de ebooksImplementar
Alternativa ao CAPTCHA com prova de trabalho, focada na privacidade e sem rastreamentoImplementar
Plataforma de gestão de identidade e acesso de código aberto com suporte para SSO, OAuth 2.0, OIDC e SAMLImplementar
Plataforma de alojamento de podcasts de código aberto com análises e funcionalidades sociaisImplementar
O Centrifugo é um servidor de mensagens em tempo real escalável para criar aplicações em tempo real.Implementar
Ferramenta de deteção e monitorização de alterações em websites com seleção visual e notificaçõesImplementar
Editor de diagramas de base de dados de código aberto com exportação DDL de IA e visualização de esquemaImplementar
Interface web do ChatGPT focada na privacidade com armazenamento de dados local e gestão de conversasImplementar
Monitorização completa de disponibilidade e infraestrutura com páginas de estado públicasImplementar
Aplicação de código aberto para monitorização de servidores e controlo de uptimeImplementar
Monitorização de infraestrutura e aplicações com descoberta automática e alertasImplementar
Cofre de ficheiros autoalojado para carregar e partilhar ficheiros com ligações partilháveisImplementar
Plataforma de integração de colaboradores de código aberto com bot do Slack e automação de fluxo de trabalhoImplementar
Base de dados de embeddings de código aberto para aplicações de IA e pesquisa semânticaImplementar
Ramificação do WordPress sem o editor de blocos Gutenberg, focada na estabilidadeImplementar
Base de dados OLAP colunar para análise em tempo real com latência de consulta de milissegundosImplementar
Ferramenta web abrangente para gestão e administração de bases de dadosImplementar
Daemon do Cloudflare Tunnel para acesso remoto seguro sem abrir portasImplementar
Plataforma de armazenamento na nuvem autoalojada com capacidades de gestão e partilha de ficheirosImplementar
Plataforma CMS headless leve para gestão de conteúdos e APIsImplementar
VS Code a correr no navegador para desenvolvimento remoto a partir de qualquer dispositivoImplementar
Plataforma de código aberto para o fornecimento de ambientes de desenvolvimento na cloud autoalojadosImplementar
Editor markdown colaborativo em tempo real para documentação e registo de notasImplementar
Pacote de escritório autoalojado baseado em navegador para edição colaborativa de documentosImplementar
Leitor de RSS autoalojado, inspirado no Google Reader, com atalhos de teclado e aplicações móveisImplementar
Conversor de ficheiros online autoalojado com suporte para mais de 1000 formatosImplementar
Plataforma de base de dados reativa e de código aberto para o desenvolvimento de aplicações modernasImplementar
Servidor PHP OPDS e HTML leve que expõe uma biblioteca de ebooks Calibre a leitores móveis e navegadoresImplementar
Painel de controlo autoalojado para gerir servidores, tempo de atividade e infraestrutura de redeImplementar
Análise de produtos que prioriza a privacidade para aplicações móveis, web e de desktop.Implementar
Rastreador web de código aberto para aplicações de IA com resultados prontos para LLMImplementar
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceImplementar
Plataforma OSINT que agrega 27 fontes de dados globais em tempo real num painel unificadoImplementar
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteImplementar
Suite de escritório colaborativa com criptografia de ponta a ponta e armazenamento zero-knowledgeImplementar
Ferramenta web para operações de cifragem, codificação, compressão e análise de dadosImplementar
Agendador de fluxos de trabalho baseado em DAG com interface web para gerir tarefas cron e pipelines de tarefas.Implementar
Gestor de fotos autoalojado com reconhecimento facial e deteção de objetosImplementar
Painel de controlo de servidor minimalista com estatísticas em tempo real de CPU, RAM, armazenamento e redeImplementar
Um painel pessoal auto-hospedável com widgets, temas e verificação de estadoImplementar
Mensageiro federado autoalojado com encriptação ponto a ponto e tópicos de discussãoImplementar
O Databasus é uma ferramenta de backup de bases de dados para PostgreSQL, MySQL e MongoDBImplementar
Interface de chat SQL com tecnologia de IA para explorar e visualizar qualquer base de dadosImplementar
Rastreador de histórico de localizações autoalojado com mapas de calor e estatísticas de viagemImplementar
O DB Browser for SQLite é uma ferramenta visual para criar, projetar e editar ficheiros de base de dados SQLiteImplementar
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportImplementar
A base de dados chave-valor da Denoland para Deno DeployImplementar
Plataforma de código aberto para construir aplicações LLM com RAG, agentes e fluxos de trabalhoImplementar
CMS Headless que integra bases de dados com API dinâmica e aplicação de administraçãoImplementar
Plataforma de envolvimento do cliente de código aberto para mensagens multicanal automatizadasImplementar
Notificador de atualizações de imagens docker para receber notificações quando as imagens são atualizadasImplementar
Sistema perito de código aberto para entrevistas guiadas e montagem automatizada de documentosImplementar
Registo Docker privado para armazenar e distribuir imagens de contentoresImplementar
Dockge é um gestor de pilhas Docker Compose autoalojado, elegante, fácil de usar e reativoImplementar
Wiki colaborativa e plataforma de documentação com edição em tempo realImplementar
Organizador de documentos autoalojado com OCR, extração de PNL e pesquisa de texto completoImplementar
Plataforma de assinatura de documentos de código aberto para assinaturas digitaisImplementar
Plataforma de assinatura de documentos de código aberto com capacidades de assinatura eletrónicaImplementar
Plataforma open-source no-code para criar agentes de voz de IA em minutosImplementar
Plataforma wiki leve baseada em ficheiros para documentação e bases de conhecimentoImplementar
Plataforma ERP/CRM de código aberto para gestão de operações empresariaisImplementar
Plataforma unificada para gerir e monitorizar portefólios de nomes de domínioImplementar
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesImplementar
Descarregue músicas do Spotify do YouTube com capas de álbuns, letras e metadadosImplementar
Interface web leve para visualização de registos de contentores Docker em tempo realImplementar
Armazenamento de dados em memória de alto desempenho compatível com Redis para hardware modernoImplementar
Ferramenta de diagramação gratuita de código aberto para fluxogramas, UML e diagramas de redeImplementar
Editor de diagramas de base de dados baseado no browser com exportação e importação SQLImplementar
Drizzle Studio autoalojado gratuito e turbinado para gestão de bases de dadosImplementar
SGC de código aberto para criar e gerir sites dinâmicosImplementar
Serviço de DNS dinâmico gratuito para mapear endereços IP a domíniosImplementar
DumbDo é uma lista de tarefas incrivelmente simples e autoalojada que simplesmente funciona.Implementar
Solução de backup criptografada com suporte para armazenamento na cloud e servidores remotosImplementar
Sistema de marcação de consultas gratuito para empresas e profissionaisImplementar
Broker MQTT leve para IoT e aplicações de mensagensImplementar
Base de dados grafo-relacional de próxima geração construída sobre PostgreSQLImplementar
Motor de pesquisa e análise distribuído baseado no Apache LuceneImplementar
Cliente Matrix seguro com encriptação ponto a ponto e mensagens multiplataformaImplementar
Proxy de API de email autoalojado que conecta IMAP e SMTP a endpoints RESTImplementar
Personal media server with automatic streaming and device conversionImplementar
Ferramenta de estatísticas e análise para servidores multimédia Emby e JellyfinImplementar
Aplicação web minimalista para enviar notas encriptadas privadas e segurasImplementar
Servidor IPTV autoalojado que cria canais em direto a partir da sua biblioteca de multimédiaImplementar
Plataforma de partilha de ficheiros autoalojada com proteção por palavra-passe e controlos de expiraçãoImplementar
Sistema para controlo de microcontroladores ESP8266/ESP32 com YAMLImplementar
CRM gratuito de código aberto para gerir contactos, negócios e relacionamento com clientesImplementar
Editor de documentos colaborativo em tempo real com edição ao vivo e histórico de versõesImplementar
Moderna plataforma de comércio eletrónico de código aberto em Node.js, React, GraphQL e PostgreSQLImplementar
API do WhatsApp de código aberto para chatbots, automação e integrações de mensagensImplementar
Gateway de API do WhatsApp de alto desempenho escrito em Go para automação de mensagensImplementar
Quadro branco virtual para esboçar diagramas desenhados à mão e brainstorming colaborativoImplementar
Aplicação de controlo de despesas pessoais e familiaresImplementar
Rastreador de despesas pessoais leve e autoalojado com painel de controlo e importação de CSVImplementar
Transforma as recomendações do ListenBrainz em listas de reprodução na sua biblioteca de músicaImplementar
Rastreador de finanças pessoais leve com PWA móvel e digitalização de recibosImplementar
Plataforma de gestão de vulnerabilidades de código aberto para equipas de segurançaImplementar
Gestor autoalojado de registos médicos eletrónicos pessoais e familiaresImplementar
Plataforma de feedback de código aberto para recolha e gestão de feedback de utilizadoresImplementar
Gestor de ficheiros baseado na web para navegar, carregar e gerir ficheiros no seu servidorImplementar
Partilha de ficheiros ponto a ponto descentralizada utilizando tecnologia IPFSImplementar
Processador de ficheiros multimédia automatizado que reduz os tamanhos dos ficheiros até 90%Implementar
Gestor de ficheiros multiutilizador autoalojado com permissões baseadas em funções e sem base de dadosImplementar
Gestor de ficheiros autoalojado para FTP, SFTP, S3, WebDAV e mais de 20 backends de armazenamentoImplementar
Servidor VPN WireGuard simples com interface de gestão via webImplementar
Gestor profissional autoalojado de finanças pessoais e orçamentoImplementar
Navegador Firefox autoalojado acessível através de interface webImplementar
Serviço de sinalização de funcionalidades e configuração remota de código aberto com testes A/BImplementar
Página inicial e painel de controlo de aplicações autoalojados para o seu laboratório domésticoImplementar
Servidor proxy para contornar a proteção Cloudflare para web scrapingImplementar
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesImplementar
Aplicação de anotações markdown sem base de dados com wikilinks e pesquisa de texto completoImplementar
Plataforma de gestão de dispositivos e segurança de terminais de código aberto alimentada por osqueryImplementar
Ferramenta de automação baseada em YAML para descarregar multimédia de RSS, torrents e UsenetImplementar
Plataforma de gestão de feature flags autoalojada com integração com GitImplementar
Ferramenta open-source low-code para criar fluxos de orquestração de LLM e agentes de IAImplementar
Ferramenta de gestão de projetos de código aberto com quadros kanban, tabelas e vistas de calendárioImplementar
Serviço Git leve autoalojado com interface web e funcionalidades de colaboraçãoImplementar
Criador de formulários de código aberto e plataforma de gestão de dados com API RESTImplementar
Plataforma de inquéritos de código aberto para feedback na aplicação, por link, no website e por emailImplementar
Ferramenta de diagramação isométrica baseada em navegador para visualização de infraestruturasImplementar
Mesa virtual autoalojada para campanhas de RPG online com mapas e dadosImplementar
Modelador CAD 3D paramétrico acessível no browser para engenharia e designImplementar
Sistema de balcão de apoio e caixa de entrada partilhada leve e de código abertoImplementar
Agregador de feeds RSS autoalojado para gerir e ler os seus feedsImplementar
Página de estado orientada para programadores com monitorização de disponibilidade multiprotocolo e alertasImplementar
Sistema de revisão de código baseado na web de nível empresarial construído sobre o GitImplementar
O Ghost é uma plataforma poderosa para publicação profissionalImplementar
Software de gestão de património de código aberto para a monitorização de portefólios de investimentoImplementar
Editor de imagens profissional e ferramenta de design gráfico acessível via browserImplementar
Gitea é uma plataforma de alojamento Git leve e de código abertoImplementar
Conversor de texto de Git amigável para LLM para análise de código impulsionada por IA.Implementar
O GitLab é uma plataforma DevOps completa para gestão de repositórios Git e CI/CDImplementar
Painel de controlo autoalojado que reúne todos os seus feeds num só lugarImplementar
O Glances é uma ferramenta de monitorização de sistemas multiplataforma com interface webImplementar
Plataforma de rastreamento de erros e monitorização de desempenho compatível com SentryImplementar
Software de gestão de ativos de TI e de apoio técnico de código aberto para operações de TIImplementar
Análise web com foco na privacidade, sem cookies ou rastreamento de dados pessoaisImplementar
Servidor de entrega contínua com mapeamento do fluxo de valor e modelagem de pipelineImplementar
O Gogs é um serviço Git autoalojado para uma gestão de projetos sem complicações.Implementar
Servidor de partilha de ficheiros autoalojado com links que expiram e suporte S3Implementar
Servidor de streaming de música Subsonic autoalojado leve, escrito em GoImplementar
API sem estado com tecnologia Docker para conversão e geração fluida de PDFImplementar
Servidor de notificações push autoalojado com uma API REST simplesImplementar
API REST do WhatsApp e interface web para automação de mensagens multidispositivoImplementar
Plataforma de observabilidade de código aberto para visualização e monitorização de métricasImplementar
Plataforma de genealogia autoalojada para criar e partilhar árvores genealógicasImplementar
CMS moderno de ficheiros planos que não requer base de dados, apenas ficheiros e pastasImplementar
Gestor de coleção de livros autoalojado com leitor integrado e sincronização de dispositivosImplementar
Gestor de marcadores autoalojado com extração automática de metadados e pesquisa de texto completoImplementar
Híbrido de folha de cálculo e base de dados de código aberto para a criação de aplicações de dadosImplementar
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryImplementar
Plataforma de sinalização de funcionalidades e testes A/B de código abertoImplementar
Gestor de tarefas gamificado que transforma a produtividade numa aventura RPGImplementar
SGC de código aberto moderno com mercado de plugins e editor baseado em blocosImplementar
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsImplementar
Motor GraphQL de código aberto com APIs instantâneas sobre qualquer base de dadosImplementar
Servidor de controlo autoalojado compatível com Tailscale para rede mesh WireGuardImplementar
Monitorização de código aberto de cron jobs e tarefas em segundo plano com alertas instantâneosImplementar
Editor markdown colaborativo em tempo real para documentação de equipasImplementar
Painel de controlo da aplicação para organizar e aceder aos seus serviços webImplementar
Agente de IA autoaperfeiçoador com ciclo de aprendizagem integrado e mensagens multiplataformaImplementar
Agente de IA Hermes autoalojado e IU de chat web agrupados num único deployment DockerImplementar
Centro de comando de interface de utilizador web de código aberto para o agente de IA HermesImplementar
Construtor de formulários conversacionais de código aberto com lógica condicional e análisesImplementar
Plataforma de gestão de eventos e bilhética autoalojada de código abertoImplementar
Painel de controlo autoalojado moderno para organizar e monitorizar todos os seus serviçosImplementar
Plataforma de domótica de código aberto para controlar dispositivos inteligentesImplementar
Sistema de inventário e organização desenvolvido para utilizadores domésticosImplementar
Ponte HomeKit para dispositivos de casa inteligente não-Apple utilizando pluginsImplementar
Painel de controlo de aplicações moderno e personalizável com integração DockerImplementar
Simples painel estático autoalojado para organizar todos os seus serviços de servidorImplementar
Gateway de acesso à infraestrutura com mascaramento automático de dados e trilhas de auditoriaImplementar
Open-source API development and testing platform for developers and teamsImplementar
Sistema de gestão de plantas autoalojado para o acompanhamento de rotinas de cuidado e organização do jardimImplementar
Plataforma de automação autoalojada para criar agentes de monitorizaçãoImplementar
Gerador de sites estáticos ultrarrápido construído com GoImplementar
Plataforma de rede social empresarial e intranet de código aberto para equipasImplementar
Servidor rápido de processamento de imagens em tempo real para redimensionamento, corte e conversão de formatoImplementar
O Immich é uma solução de gestão de fotos e vídeos autoalojada de alto desempenhoImplementar
Gestor de segredos de código aberto para sincronizar variáveis de ambiente e chaves de API entre equipas e infraestrutura.Implementar
Plataforma unificada de séries temporais com consultas Flux e interface web integradaImplementar
Editor de gráficos vetoriais acessível no navegador para ilustrações e design SVGImplementar
Plataforma de backend de código aberto com autenticação, base de dados e armazenamento para agentes de IAImplementar
Inventário de peças de código aberto e gestão de BOM para equipas de engenhariaImplementar
Interface alternativa para o YouTube que respeita a privacidade, sem anúncios ou rastreamentoImplementar
Sistema de faturação autoalojado minimalista para freelancers e pequenas equipasImplementar
Plataforma de faturação de código aberto para freelancers e pequenas empresasImplementar
Plataforma de faturação de código aberto com orçamentos, despesas e portal de pagamentosImplementar
Alternativa leve e autoalojada ao Disqus para blogs e websites estáticosImplementar
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsImplementar
Plataforma PSA de código aberto para MSPs com documentação de TI, gestão de tickets e faturaçãoImplementar
Plataforma ITSM e CMDB de código aberto para gestão de serviços de TI e infraestruturasImplementar
Proxy de rastreador de torrent que traduz consultas para Sonarr, Radarr e outras ferramentas de automaçãoImplementar
Jaeger é um sistema de rastreamento distribuído de código aberto para monitorização de microsserviçosImplementar
Servidor multimédia gratuito e de código aberto para organizar e transmitir a sua biblioteca multimédiaImplementar
Ferramenta de gestão de pedidos de multimédia para Jellyfin, Emby e Plex com workflow de aprovaçãoImplementar
Jenkins é um servidor de automação de código aberto para pipelines de CI/CDImplementar
Plataforma de videoconferência autoalojada com partilha de ecrã e gravaçãoImplementar
Plataforma de dados de clientes de código aberto e pipeline de streaming de eventos para engenheirosImplementar
Pipeline de procura de emprego autoalojado que pesquisa plataformas e adapta currículosImplementar
SGC de código aberto para criar sites dinâmicos e aplicações webImplementar
Servidor de sincronização autoalojado para a aplicação de notas JoplinImplementar
Aplicação leve de anotações e listas de verificação com Markdown e quadros KanbanImplementar
Servidor de relatórios autoalojado para PDF, Excel e DOCX a partir de modelos HTMLImplementar
Gateway de acesso privilegiado centralizado para sessões SSH, RDP e de base de dadosImplementar
Ambiente web interativo para código em tempo real, análise de dados e visualizaçõesImplementar
JupyterLab é um ambiente de desenvolvimento interativo baseado na web para notebooks e códigoImplementar
Router de notificações auto-hospedado que conecta webhooks a plataformas de mensagensImplementar
Quadro Kanban de código aberto e ferramenta de gestão de projetos, uma alternativa ao TrelloImplementar
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareImplementar
Gestão de projetos de código aberto com quadros kanban e integração com o GitHubImplementar
Gestor de banda desenhada autoalojado para transferência e organização automáticasImplementar
Karakeep é um gestor de marcadores autoalojado com etiquetagem e pesquisa com tecnologia de IAImplementar
Biblioteca digital autoalojada para banda desenhada, manga e e-booksImplementar
Plataforma de newsletters autoalojada com editor de arrastar e largar e entrega SMTPImplementar
Página de estado de código aberto e plataforma de controlo de uptime com gestão de incidentesImplementar
Plataforma de orquestração de fluxos de trabalho de código aberto para pipelines de dados e automaçãoImplementar
Gestão de identidade e acesso de código aberto com SSO, OAuth2 e SAMLImplementar
Assistente de IA de código aberto para conversar com os seus documentos e a webImplementar
IU de visualização de código aberto para Elasticsearch com painéis e pesquisaImplementar
Plataforma de faturação e pagamentos de subscrições de código aberto para SaaS e mercadosImplementar
Registo de tempo autoalojado para freelancers, agências e equipasImplementar
Lista de compras partilhada, gestor de receitas e planeador de refeições autoalojadoImplementar
Gestor de coleções autoalojado para catalogar livros, jogos, vinil e muito maisImplementar
Painel de controlo de monitorização de servidor autoalojado leve com métricas em tempo realImplementar
Servidor de multimédia autoalojado para banda desenhada, manga, revistas e livros eletrónicos com suporte OPDS e de sincronização.Implementar
Gateway de API nativo da nuvem criado para ambientes híbridos e multi-nuvemImplementar
Chatbot de perguntas e respostas de documentos de código aberto com suporte a múltiplos LLM e OCRImplementar
API unificada de diagrama como código que renderiza mais de 30 tipos de diagramas via HTTPImplementar
Encurtador de URL autoalojado moderno com domínios personalizados, análises e API RESTImplementar
Plataforma de rotulagem e anotação de dados de código aberto para projetos de machine learningImplementar
Plataforma de medição e faturação baseada no uso de código abertoImplementar
O Langflow é um construtor visual de fluxos de trabalho de IA para criar aplicações LLM.Implementar
Plataforma de engenharia de LLM de código aberto para observabilidade e avaliaçãoImplementar
Verificador de gramática, estilo e ortografia de código aberto para mais de 25 idiomasImplementar
Automação autoalojada para transferências de e-books e audiolivros com monitorização de autorImplementar
Sistema de gestão de projetos de código aberto concebido para quem não é gestor de projetosImplementar
Agregador de links federado e plataforma de discussão para fóruns autoalojadosImplementar
O LibreChat é uma interface de chat com IA, compatível com RAG, para a utilização de LLM com vários provedoresImplementar
Balcão de apoio de código aberto com gestão de tickets omnichannel, chat ao vivo e gestão de SLAImplementar
Gestão de fotografias autoalojada com reconhecimento facial e pesquisa com tecnologia de IAImplementar
Servidor de teste de velocidade da internet HTML5 autoalojado com base de dados de resultados integradaImplementar
API de tradução automática gratuita e de código aberto que é totalmente autoalojadaImplementar
Gestor e organizador automatizado de coleções de música para Usenet e torrentsImplementar
Plataforma de business intelligence de código aberto construída em torno de dbt para exploração de dados e dashboardsImplementar
Plataforma profissional de inquéritos online para criar e gerir questionáriosImplementar
O Linkding é um gestor de favoritos minimalista, rápido e autoalojadoImplementar
Alternativa autoalojada ao Linktree para páginas de link-na-bio de marcaImplementar
O Linkwarden é um gestor de marcadores autoalojado com arquivamento de página completaImplementar
Gestor de newsletters e listas de email autoalojado e de alto desempenhoImplementar
O LiteLLM é um gateway de IA para chamar mais de 100 LLMs no formato OpenAIImplementar
Notebooks Elixir de código aberto para ciência de dados, ML e colaboração em tempo realImplementar
Servidor de autenticação leve que fornece um backend LDAP simplificado para aplicações autoalojadasImplementar
Servidor de streaming de música autoalojado leve com API SubsonicImplementar
Moderna estrutura de chat de IA de código aberto com suporte para múltiplos fornecedores de LLMImplementar
Assistente de investigação aprofundada de IA autoalojado com tecnologia de fornecedores de LLM na nuvemImplementar
Servidor de API autoalojado compatível com OpenAI para inferência de modelos de IA locaisImplementar
Ferramenta de teste de carga distribuído baseada em Python com uma interface web em tempo realImplementar
Base de conhecimento autoalojada com foco na privacidade e estruturador baseado em blocosImplementar
O Logto é uma plataforma abrangente de identidade e autenticação com suporte para OAuth e OIDC.Implementar
Sistema abrangente de manutenção de veículos e gestão de combustívelImplementar
Plataforma de gestão de fotos autoalojada com organização de álbuns, navegação EXIF e controlos de partilha granulares.Implementar
O Mage IA é uma ferramenta de pipeline de dados para construir e gerir workflows ETLImplementar
Arquivamento de email autoalojado com sincronização IMAP, pesquisa de texto integral e exportaçãoImplementar
Ferramenta de teste de email SMTP de código aberto com uma caixa de entrada baseada em navegador para programadoresImplementar
Base de dados de scrobble de música autoalojada com tabelas de audição pessoaisImplementar
Motor de pesquisa de código aberto com pesquisa de texto completo e pesquisa vetorial através do protocolo MySQLImplementar
Servidor de base de dados relacional de código aberto e substituto direto do MySQLImplementar
Caderno Python reativo de código aberto com suporte SQL e execução reproduzívelImplementar
Proxy de artigos autoalojado para uma leitura limpa e sem anúncios com cache inteligenteImplementar
Servidor de microblogging federado autoalojado baseado no padrão ActivityPubImplementar
Interface web estilo folha de cálculo para explorar e editar bases de dados PostgreSQLImplementar
Plataforma líder de análise web de código aberto com propriedade total dos dados e privacidadeImplementar
Servidor doméstico Matrix de código aberto para comunicação descentralizada e encriptadaImplementar
Plataforma de colaboração em equipa de código aberto com mensagens, partilha de ficheiros e integraçõesImplementar
Automação de marketing de código aberto para campanhas de e-mail, pontuação de leads e percursosImplementar
O MaxKB é uma plataforma de código aberto para construir agentes de base de conhecimento de IA de nível empresarialImplementar
Gestão de documentos de código aberto com OCR, pesquisa de texto integral e fluxos de trabalhoImplementar
Aplicação de código aberto para finanças pessoais e gestão de patrimónioImplementar
Otimizador de imagens baseado no navegador com conversão de formato e remoção de dados EXIFImplementar
O Mealie é um gestor de receitas autoalojado com planeamento de refeições e listas de comprasImplementar
Gestor Automático de Biblioteca de Vídeos para séries de TV com suporte para Plex e JellyfinImplementar
Motor de pesquisa ultrarrápido para aplicações modernasImplementar
Base de dados de grafos em memória para análises em tempo real sobre dados conectadosImplementar
Memos é uma aplicação de notas leve e que prioriza a privacidade.Implementar
Plataforma de monitorização e gestão remota autoalojada para computadores de secretária, servidores e dispositivos IoTImplementar
Plataforma de inteligência de negócios de código aberto para visualização e análise de dadosImplementar
Terminal de negociação MetaTrader 5 acessível no navegador para negociação de forex e CFD, 24 horas por dia, 7 dias por semanaImplementar
O MeTube é um descarregador de vídeos online para YouTube e outras plataformasImplementar
Pastebin autoalojado leve, partilhador de ficheiros e encurtador de URL em RustImplementar
Base de dados de vetores de código aberto concebida para aplicações de IA e pesquisa de similaridadeImplementar
O MindsDB é uma plataforma de IA para construir modelos de machine learning a partir de dados empresariais.Implementar
Gerador de código QR autoalojado com estilos personalizados e exportação em loteImplementar
Leitor de feeds RSS minimalista e com uma abordagem própria, com uma interface web limpaImplementar
Motor de previsão de IA com tecnologia de simulação de inteligência de enxame multiagenteImplementar
Videoconferência P2P autoalojada com salas ilimitadas e partilha de ecrãImplementar
Interface de administração web para MongoDB para navegar, editar e gerir bases de dadosImplementar
Base de dados NoSQL orientada a documentos com armazenamento de documentos semelhante a JSONImplementar
Sistema de gestão de relações pessoais que documenta a sua vidaImplementar
Misturador de sons ambiente com ferramentas de produtividade para foco profundo e relaxamentoImplementar
Sistema de gestão de aprendizagem de código aberto com a confiança de mais de 489 milhões de utilizadores em todo o mundoImplementar
Motor de pesquisa de IA de código aberto com respostas generativas e citações de fontesImplementar
Servidor de streaming de música leve autoalojado com aplicações nativas para iOS e AndroidImplementar
Descarregador e gestor de biblioteca de bandas desenhadas autoalojado e automatizadoImplementar
Base de dados relacional de código aberto rápida e fiável para cargas de trabalho web e de aplicaçõesImplementar
Plataforma de automação de fluxos de trabalho com interface visual baseada em nósImplementar
Plataforma de integração OAuth e API de código aberto para mais de 300 serviçosImplementar
Sistema de mensagens nativo da cloud com pub/sub, pedido-resposta e JetStreamImplementar
O Navidrome é um servidor de música autoalojado com streaming web e móvelImplementar
Navegador virtual autoalojado para navegação web colaborativa e streamingImplementar
A base de dados de grafos de código aberto líder mundial para dados conectadosImplementar
Cliente VPN mesh seguro baseado no WireGuard com SSO e controlos de acesso granularesImplementar
Modelagem de infraestrutura de rede de código aberto para IPAM, DCIM e documentaçãoImplementar
Agente de monitorização de infraestrutura em tempo real com mais de 800 integraçõesImplementar
O New API é um gateway LLM e um sistema de gestão de ativos de IA para múltiplos fornecedores.Implementar
A Nextcloud é uma plataforma de produtividade avançada e autoalojadaImplementar
Gestão de servidores baseada no navegador para ligações SSH, VNC e RDPImplementar
Gestor universal de repositório de artefactos para Maven, npm, Docker e PyPIImplementar
O NocoBase é uma plataforma no-code/low-code extensível para construir aplicaçõesImplementar
Alternativa de código aberto ao Airtable que transforma bases de dados em folhas de cálculo inteligentesImplementar
Ferramenta visual low-code para ligar dispositivos IoT, APIs e serviços onlineImplementar
NodeBB é uma moderna plataforma de discussão em tempo real para construir fóruns de comunidadeImplementar
Gestor de receitas autoalojado com importação de redes sociais e sincronização domésticaImplementar
Base de conhecimento markdown autoalojada com vista de grafo e integração de IAImplementar
Plataforma de marketing por email e email transacional autoalojadaImplementar
Infraestrutura de notificação de código aberto para entrega de email, SMS e pushImplementar
Servidor de notificações push autoalojado para envio de alertas através de pedidos HTTP simplesImplementar
Eficiente descarregador binário Usenet em C++ com reparação PAR2 e interface webImplementar
Agregador de meta-pesquisa Usenet que unifica indexadores através de uma API NewznabImplementar
SGC PHP baseado em Laravel para a criação de sites flexíveis e aplicações webImplementar
Plataforma ERP e CRM de código aberto para gestão empresarial e ecommerceImplementar
Espaço de trabalho de IA autoalojado com chat, agentes, pesquisa aprofundada e memória persistenteImplementar
Interface web autoalojada para executar com segurança comandos shell predefinidosImplementar
Execute localmente grandes modelos de linguagem com uma API simples para aplicações de IAImplementar
Sistema de pedidos autoalojado para Plex, Emby e Jellyfin com preenchimento automáticoImplementar
O OmniTools é um kit de ferramentas web tudo-em-um com mais de 80 utilitários para tarefas diáriasImplementar
O OneDev é um servidor Git autoalojado com CI/CD e gestão de projetos integradaImplementar
Partilhe segredos autodestrutivos através de links de visualização únicaImplementar
Suite de escritório online autoalojada com edição colaborativa compatível com o MS OfficeImplementar
Plataforma de chat de IA de código aberto e pesquisa empresarial que funciona com todos os LLMImplementar
Gestão de revistas académicas de código aberto e plataforma de publicação de acesso abertoImplementar
Aplicação de caderno nativa de IA para escrita, pesquisa e organização do conhecimento num único espaço de trabalhoImplementar
Interface de chat de IA autoalojada que suporta vários fornecedores de LLM com capacidades RAGImplementar
Gestor de segredos de código aberto para armazenar e aceder a credenciais sensíveisImplementar
Assistente de IA pessoal com suporte de mensagens multicanal (anteriormente Moltbot/Clawdbot)Implementar
Sincronização e colaboração de ficheiros de código aberto com gestão de identidade integradaImplementar
Registos de saúde eletrónicos de código aberto e gestão de consultórios para clínicasImplementar
Pastebin autoalojado com tecnologia Git, alternativa de código aberto ao GitHub GistImplementar
Agente de IA autónomo de código aberto para tarefas de engenharia de softwareImplementar
Núcleo de IA pessoal autoalojado com memória, agentes e mais de 118 integrações de aplicaçõesImplementar
Plataforma de observabilidade nativa da cloud para registos, métricas, rastreios e dashboardsImplementar
Análise de produtos que prioriza a privacidade, com dashboards em tempo real e gravação de sessõesImplementar
Gestão de projetos de código aberto com gráficos de Gantt, quadros Agile, registo de tempoImplementar
Motor de busca e análise de código aberto, bifurcação comunitária do ElasticsearchImplementar
Alternativa gratuita e de código aberto ao DocuSign para assinatura de documentos legalmente vinculativaImplementar
Teste de velocidade de rede HTML5 autoalojado sem Flash ou JavaImplementar
OpenViking é uma base de dados de contexto de código aberto construída para agentes de IAImplementar
Servidor VPN completo com administração via web e gestão de clientesImplementar
Construtor de formulários de código aberto com lógica condicional, incorporações e gestão de respostasImplementar
Plataforma de Recursos Humanos de código aberto para gestão de funcionários, licenças e recrutamentoImplementar
O Outline é um wiki e uma base de conhecimento moderna para equipas, com colaboração em tempo realImplementar
Editor LaTeX colaborativo de código aberto para escrita científica e académicaImplementar
Gestão de pedidos de multimédia e ferramenta de descoberta para Plex com fluxo de trabalho de aprovaçãoImplementar
Servidor de transmissão em direto e chat autoalojado com suporte para RTMP e FediverseImplementar
Plataforma de sincronização, partilha e colaboração de ficheiros autoalojada para equipasImplementar
Armazenamento na nuvem leve e autoalojado, baseado em Rust, com suporte a cliente Nextcloud.Implementar
O PairDrop é uma ferramenta de partilha de ficheiros web para transferências instantâneas entre dispositivosImplementar
Gestor de finanças pessoais com contabilidade de dupla entrada e acompanhamento de investimentosImplementar
Cliente WireGuard de túnel em userspace para acesso remoto seguro via PangolinImplementar
Paperclip é uma plataforma de orquestração de IA/ML para equipas autónomasImplementar
Sistema de gestão documental que transforma documentos físicos em arquivos digitais pesquisáveisImplementar
Sistema de gestão documental de código aberto para digitalização, OCR e organização de PDFsImplementar
Plataforma minimalista de código aberto para gestão e arquivamento de documentosImplementar
Lago de dados de observabilidade de código aberto para registos, métricas e rastreiosImplementar
Gestor de palavras-passe de equipa de código aberto com encriptação OpenPGP ponto a ponto e partilhaImplementar