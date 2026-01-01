Implemente o Invoice Ninja com instalação de um clique.
Plataforma de faturação e pagamentos de código aberto para freelancers e pequenas empresas.
Escolha um plano VPS para Invoice Ninja
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Invoice Ninja
O Invoice Ninja é uma plataforma de código aberto rica em funcionalidades para criar faturas, controlar despesas, gerir clientes e aceitar pagamentos. Confiada por mais de 100.000 empresas em todo o mundo, suporta mais de 40 gateways de pagamento, lembretes automáticos, faturas recorrentes e controlo de tempo — tudo numa única aplicação autoalojada.
Executar o Invoice Ninja no seu próprio VPS mantém os seus dados financeiros sob o seu controlo, sem taxas por transação, sem custos de subscrição e sem dependência de fornecedor. Obtém a propriedade total dos registos de clientes, histórico de pagamentos e relatórios financeiros sem partilhar dados comerciais sensíveis com fornecedores de SaaS de terceiros.
Principais características de Invoice Ninja
Pagamentos multi-gateway
Aceite pagamentos através de Stripe, PayPal, Authorize.net e mais de 40 outras plataformas de pagamento diretamente em faturas para clientes, sem subscrições adicionais.
Faturas recorrentes
Automatize a faturação para clientes com avença com faturas programadas que são geradas e enviadas num ciclo configurado sem intervenção manual.
Registo de tempo
Registe horas faturáveis com o temporizador integrado e converta o tempo registado diretamente em itens de linha da fatura com um único clique.
Portal do Cliente
Ofereça aos clientes um portal de self-service personalizado para ver faturas, fazer pagamentos e descarregar extratos sem o contactar diretamente.
Gestão de despesas
Rastreie despesas empresariais, anexe recibos e converta despesas em encargos faturáveis ao cliente num fluxo de trabalho contínuo.
Por que executar Invoice Ninja na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.