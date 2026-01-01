O Invoice Ninja é uma plataforma de código aberto rica em funcionalidades para criar faturas, controlar despesas, gerir clientes e aceitar pagamentos. Confiada por mais de 100.000 empresas em todo o mundo, suporta mais de 40 gateways de pagamento, lembretes automáticos, faturas recorrentes e controlo de tempo — tudo numa única aplicação autoalojada.

Executar o Invoice Ninja no seu próprio VPS mantém os seus dados financeiros sob o seu controlo, sem taxas por transação, sem custos de subscrição e sem dependência de fornecedor. Obtém a propriedade total dos registos de clientes, histórico de pagamentos e relatórios financeiros sem partilhar dados comerciais sensíveis com fornecedores de SaaS de terceiros.