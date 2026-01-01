Implemente o EverShop com um clique.
Plataforma de e-commerce moderna de código aberto, construída com Node.js, React e GraphQL para lojas online rápidas e personalizáveis.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com EverShop
O EverShop é uma plataforma de ecommerce moderna e de código aberto, construída em Node.js, React e GraphQL. Ao contrário das plataformas de comércio legadas baseadas em PHP, o EverShop foi concebido em torno de uma loja React renderizada no lado do servidor, um sistema de extensão baseado em grafos e persistência PostgreSQL — proporcionando aos programadores um conjunto de ferramentas familiar e aos compradores uma experiência rápida, semelhante à de uma aplicação.
O autoalojamento do EverShop no seu VPS mantém os dados do comerciante, os registos de clientes e o histórico de encomendas na infraestrutura que controla, sem taxas por transação ou comissões de plataforma. O catálogo, o tema, as integrações de pagamento e as regras de envio são todos configuráveis através da interface de administração, enquanto os programadores podem estender a plataforma com módulos TypeScript de primeira classe.
Principais características de EverShop
Stack JS moderno
Construído com Node.js, React e GraphQL para que os programadores estendam a loja e o painel de administração com o mesmo conjunto de ferramentas que já utilizam no dia a dia.
Renderização do lado do servidor
A loja online SSR React oferece uma renderização inicial rápida e HTML otimizado para SEO de forma nativa, com hidratação do lado do cliente para uma navegação semelhante à de uma aplicação.
Catálogo e inventário
Gerir produtos, variantes, atributos, categorias e stock a partir de uma única interface de administração com edição em massa e importação CSV.
Carrinho e finalização da compra
Finalização de compra de página única personalizável com suporte para encomendas de convidado, códigos de cupão, regras de envio e múltiplas zonas fiscais.
Sistema de extensão
A API de módulo TypeScript de primeira classe e o sistema de hooks facilitam a adição de fornecedores de pagamento personalizados, temas ou lógica de negócio sem fazer fork do core.
Backend PostgreSQL
Todos os dados de catálogo, clientes e encomendas encontram-se no PostgreSQL – fácil de fazer cópias de segurança, replicar e consultar diretamente para relatórios ou migrações.
Por que executar EverShop na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.