O EverShop é uma plataforma de ecommerce moderna e de código aberto, construída em Node.js, React e GraphQL. Ao contrário das plataformas de comércio legadas baseadas em PHP, o EverShop foi concebido em torno de uma loja React renderizada no lado do servidor, um sistema de extensão baseado em grafos e persistência PostgreSQL — proporcionando aos programadores um conjunto de ferramentas familiar e aos compradores uma experiência rápida, semelhante à de uma aplicação.

O autoalojamento do EverShop no seu VPS mantém os dados do comerciante, os registos de clientes e o histórico de encomendas na infraestrutura que controla, sem taxas por transação ou comissões de plataforma. O catálogo, o tema, as integrações de pagamento e as regras de envio são todos configuráveis através da interface de administração, enquanto os programadores podem estender a plataforma com módulos TypeScript de primeira classe.