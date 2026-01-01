O FOSSBilling é um sistema de faturação e gestão de clientes gratuito e de código aberto, concebido para empresas de alojamento web, agências e freelancers que necessitam de uma alternativa profissional autoalojada às dispendiosas subscrições de software de faturação. Oferece um portal de cliente completo onde os clientes podem gerir os seus serviços, enviar pedidos de suporte, pagar faturas e visualizar o histórico de encomendas — tudo a partir de uma única interface personalizada.

O autoalojamento do FOSSBilling mantém todos os dados do cliente, registos de pagamento e histórico de faturação sob o seu controlo direto, sem taxas por transação ou dependência de fornecedor. A plataforma suporta múltiplos gateways de pagamento, faturação recorrente automatizada e um sistema de extensão modular que permite adaptá-lo precisamente aos seus fluxos de trabalho empresariais.