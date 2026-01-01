Implemente o FOSSBilling com instalação de um clique.
Plataforma de faturação e gestão de clientes de código aberto para fornecedores de alojamento web, agências e freelancers.
Escolha um plano VPS para FOSSBilling
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com FOSSBilling
O FOSSBilling é um sistema de faturação e gestão de clientes gratuito e de código aberto, concebido para empresas de alojamento web, agências e freelancers que necessitam de uma alternativa profissional autoalojada às dispendiosas subscrições de software de faturação. Oferece um portal de cliente completo onde os clientes podem gerir os seus serviços, enviar pedidos de suporte, pagar faturas e visualizar o histórico de encomendas — tudo a partir de uma única interface personalizada.
O autoalojamento do FOSSBilling mantém todos os dados do cliente, registos de pagamento e histórico de faturação sob o seu controlo direto, sem taxas por transação ou dependência de fornecedor. A plataforma suporta múltiplos gateways de pagamento, faturação recorrente automatizada e um sistema de extensão modular que permite adaptá-lo precisamente aos seus fluxos de trabalho empresariais.
Principais características de FOSSBilling
Faturação recorrente automatizada
Configure produtos de subscrição que faturam automaticamente os clientes no ciclo de faturação que definiu, reduzindo o trabalho manual e garantindo uma recolha de receita previsível.
Tickets de suporte integrados
O helpdesk integrado permite que os clientes abram e acompanhem pedidos de suporte diretamente no seu portal, mantendo a comunicação de faturação e suporte num só local.
Diversos gateways de pagamento
Ligue o PayPal, Stripe e dezenas de outros processadores de pagamento para que os clientes possam pagar faturas da forma que melhor lhes convier.
Portal de autoatendimento do cliente
Os clientes podem gerir os seus próprios serviços, descarregar faturas, atualizar os dados de contacto e monitorizar o estado da conta sem o contactar.
Gestão de encomendas e produtos
Defina produtos configuráveis e níveis de preços, gerencie upgrades e downgrades, e automatize os ganchos de provisionamento através do sistema de módulos extensível.
Automação cron incorporada
A imagem oficial do Docker executa o cron do FOSSBilling automaticamente a cada cinco minutos, para que as faturas sejam geradas e as subscrições renovadas sem qualquer agendamento manual.
Por que executar FOSSBilling na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.