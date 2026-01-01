O email agêntico da Hostinger foi criado para programadores e criadores de automação que precisam de uma camada de email fiável para os seus agentes de IA e fluxos de trabalho. Se está a desenvolver com OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier ou ferramentas semelhantes, e se deparou com o problema de fornecedores de email tradicionais a bloquear a sua automação – isto é para si.



É também para os próprios agentes. Quer o seu agente precise de um endereço dedicado para prospeção a frio, apoio ao cliente, fluxos de reserva ou processamento de documentos, o email agêntico oferece-lhe uma caixa de entrada real e programável para trabalhar.