Os agentes de IA funcionam instantaneamente. O email tradicional não.
Transforme o email em ação automatizada
Divulgação automatizada
Envie contactos personalizados, qualifique as respostas e passe leads qualificados para o seu CRM automaticamente.
Gestão de apoio
Analise os e-mails de suporte recebidos e envie-os para a pessoa certa instantaneamente.
Reservas e agendamento
Gerir pedidos de reunião, confirmar reservas e enviar lembretes automaticamente por email.
Automação da caixa de entrada
Organize, responda a, delegue e arquive e-mails automaticamente.
Verificação de conta
Capturar códigos de verificação e e-mails de confirmação para manter os fluxos de trabalho dos agentes em andamento.
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Quando utilizo um provedor de email, quero que toda a experiência seja impecável, sem interrupções, fácil de renovar, etc. E a Hostinger dá-me essa experiência.
A melhor, mais forte e acessível empresa de alojamento, domínios e email.
Agentic Mail FAQ
O que é o email agêntico e como é diferente do email regular?
Para quem é o Email Agentic Hostinger?
É também para os próprios agentes. Quer o seu agente precise de um endereço dedicado para prospeção a frio, apoio ao cliente, fluxos de reserva ou processamento de documentos, o email agêntico oferece-lhe uma caixa de entrada real e programável para trabalhar.