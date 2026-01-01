Correio Agente

Email concebido para Agentes de IA. Deixe de gerir caixas de entrada – deixe que os agentes tratem disso.

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Email concebido para Agentes de IA. Deixe de gerir caixas de entrada – deixe que os agentes tratem disso.

Os agentes de IA funcionam instantaneamente. O email tradicional não.

Correio Agencial
Email tradicional

Gatilhos

Chamadas de retorno de webhook instantâneas
Polling ou IDLE frágil

Controlo de interação

Listas de permissão/bloqueio incorporadas
Crie os seus próprios filtros

Automação

API REST Limpa
SMTP e IMAP de baixo nível

Segurança da caixa de entrada

Caixa de entrada isolada por agente
Caixa de entrada partilhada, risco real

Integrações

Ferramentas agênticas com um clique
Configuração manual por ferramenta

Conectividade da pilha

Servidor MCP
Em breve
Sem suporte MCP

Controlo de acesso

Regras de domínio e email
Sem regras nativas ao nível do agente

Transforme o email em ação automatizada

Divulgação automatizada

Envie contactos personalizados, qualifique as respostas e passe leads qualificados para o seu CRM automaticamente.

Gestão de apoio

Analise os e-mails de suporte recebidos e envie-os para a pessoa certa instantaneamente.

Reservas e agendamento

Gerir pedidos de reunião, confirmar reservas e enviar lembretes automaticamente por email.

Automação da caixa de entrada

Organize, responda a, delegue e arquive e-mails automaticamente.

Verificação de conta

Capturar códigos de verificação e e-mails de confirmação para manter os fluxos de trabalho dos agentes em andamento.

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Jules Huldin

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Claudine Mayer

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Omar Emad Abdelmonim

Omar Emad Abdelmonim

Agentic Mail FAQ

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre o email da Hostinger para agentes de IA.

O que é o email agêntico e como é diferente do email regular?

O Email Agente é uma infraestrutura de email concebida especificamente para agentes de IA e fluxos de trabalho de automação. Os serviços de email tradicionais foram criados para humanos – caixas de entrada passivas onde as mensagens esperam para ser lidas. O Email Agente trata o email como uma camada ativa e programável – com prioridade para webhooks, orientado por API e construído para gerir o envio e a receção programáticos sem restrições de plataforma, limites de taxa ou o risco de ser sinalizado por atividade impulsionada por IA.

Para quem é o Email Agentic Hostinger?

O email agêntico da Hostinger foi criado para programadores e criadores de automação que precisam de uma camada de email fiável para os seus agentes de IA e fluxos de trabalho. Se está a desenvolver com OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier ou ferramentas semelhantes, e se deparou com o problema de fornecedores de email tradicionais a bloquear a sua automação – isto é para si.

É também para os próprios agentes. Quer o seu agente precise de um endereço dedicado para prospeção a frio, apoio ao cliente, fluxos de reserva ou processamento de documentos, o email agêntico oferece-lhe uma caixa de entrada real e programável para trabalhar.

Como funcionam os webhooks com o email do agente?

Sempre que um email chega, o Agentic Mail dispara um webhook instantaneamente. Sem polling, sem atrasos. O seu agente ou ferramenta de automação recebe o gatilho e pode agir sobre ele imediatamente, seja a analisar a mensagem, a acionar um fluxo de trabalho no n8n, ou a passá-lo para um agente LangChain.

Quais ferramentas de automação e frameworks de agente o Agentic Mail suporta?

O email de agente da Hostinger funciona com OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier e outras plataformas de automação. Funcionalidades pré-definidas estão disponíveis para as pilhas mais comuns, para que possa ligar-se em minutos. O acesso total à API e um servidor MCP também estarão disponíveis em breve para integrações mais profundas e personalizadas.

Posso controlar com que remetentes os meus agentes interagem?

Sim. As listas de permissão e bloqueio permitem definir exatamente quais domínios ou endereços de email podem chegar à caixa de entrada do seu agente, tanto a nível de domínio como de email individual. Isto mantém os seus fluxos de trabalho focados e protegidos de ruído indesejado ou abuso.

É o Agentic Mail um produto separado que preciso adquirir?

Não, o Agentic Mail está integrado no Email Business da Hostinger. Obtém acesso a todas as funcionalidades agentic como parte do Email Business Premium, não é necessária subscrição separada.

Existe uma API completa disponível para controlo programático de email?

O acesso total à API é uma funcionalidade futura. Assim que estiver disponível, dar-lhe-á controlo programático completo sobre o envio, receção e gestão da caixa de entrada do seu agente – sem necessidade de interface de utilizador. Entretanto, os webhooks e as competências pré-construídas cobrem os casos de uso de automação mais comuns neste momento.

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