Implemente o Bagisto com instalação de um clique.
Plataforma de e-commerce Laravel de código aberto para construir lojas online com suporte multimoeda, multilíngue e a gateways de pagamento.
Escolha um plano VPS para Bagisto
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Bagisto
Bagisto é uma plataforma de e-commerce de código aberto construída sobre o framework PHP Laravel, oferecendo aos comerciantes uma base completa para gerir uma loja online sem taxas de subscrição ou partilha de receita. Inclui uma loja online para clientes, um painel de administração abrangente, gestão de catálogo de produtos, processamento de encomendas, controlo de inventário e um fluxo de checkout que lida com requisitos multi-moeda e multi-idioma de forma nativa.
Alojar o Bagisto no seu VPS significa que os registos de transações da sua loja, dados de clientes e catálogo de produtos permanecem numa infraestrutura que controla totalmente — essencial para empresas que operam sob requisitos de residência de dados ou para aquelas que procuram evitar taxas por transação e restrições de plataforma de fornecedores SaaS.
Principais características de Bagisto
Suporte multimoeda
Aceite pagamentos em qualquer moeda e apresente os preços na moeda local do cliente, com gestão configurável da taxa de câmbio.
Loja online multilíngue
Atenda clientes globais no seu idioma preferido com localização integrada para páginas de produto, fluxos de checkout e e-mails transacionais.
Catálogo de produtos flexível
Gerir produtos simples, configuráveis, agrupados e descarregáveis com variantes, atributos personalizados e regras de preços dinâmicos.
Integrações de gateway de pagamento
Ligue o Stripe, o PayPal e outros gateways populares prontos a usar, com um sistema de plugins para adicionar métodos de pagamento personalizados.
APIs REST e GraphQL
A cobertura completa da API permite construir lojas online headless, aplicações móveis, ou integrar dados de encomendas e produtos com sistemas ERP e serviços de fulfillment.
Por que executar Bagisto na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.