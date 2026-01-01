Bagisto é uma plataforma de e-commerce de código aberto construída sobre o framework PHP Laravel, oferecendo aos comerciantes uma base completa para gerir uma loja online sem taxas de subscrição ou partilha de receita. Inclui uma loja online para clientes, um painel de administração abrangente, gestão de catálogo de produtos, processamento de encomendas, controlo de inventário e um fluxo de checkout que lida com requisitos multi-moeda e multi-idioma de forma nativa.

Alojar o Bagisto no seu VPS significa que os registos de transações da sua loja, dados de clientes e catálogo de produtos permanecem numa infraestrutura que controla totalmente — essencial para empresas que operam sob requisitos de residência de dados ou para aquelas que procuram evitar taxas por transação e restrições de plataforma de fornecedores SaaS.