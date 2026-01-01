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Plataforma ERP de código aberto para PMEs, abrangendo finanças, RH, inventário, vendas e CRM num sistema unificado.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com AureusERP

AureusERP é uma plataforma de planeamento de recursos empresariais moderna e de código aberto, construída em Laravel 11 e FilamentPHP 3. Reúne finanças, recursos humanos, gestão de inventário, vendas e gestão de relacionamento com o cliente numa única interface coesa — eliminando a necessidade de folhas de cálculo desconectadas e ferramentas separadas.

O autoalojamento do AureusERP no seu próprio VPS coloca os dados da sua empresa inteiramente sob o seu controlo, sem taxas por utilizador ou dependência de fornecedor. Com mais de 10.000 estrelas no GitHub e desenvolvimento diário ativo, oferece uma alternativa de código aberto credível a suites ERP pagas como Odoo ou SAP Business One.

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O que pode criar com {name}

Principais características de AureusERP

Módulo Integrado de Finanças

Gerir contas a pagar e a receber, diários, faturas e relatórios financeiros a partir de um único painel de controlo unificado.

Recursos Humanos e Salários

Monitorize funcionários, contratos, assiduidade e pedidos de licença sem alternar entre ferramentas de RH distintas.

Gestão de inventário

Monitorize os níveis de stock, armazéns, encomendas de compra e movimentos de produtos em tempo real para evitar ruturas de stock e excesso de stock.

CRM e Pipeline de vendas

Gerir potenciais clientes, oportunidades e contas de clientes através de uma vista de pipeline conectada diretamente à faturação e processamento de pedidos.

Interface de Utilizador de Administração do FilamentPHP

A interface de administração limpa e rápida, construída em FilamentPHP 3, oferece a cada módulo um aspeto e experiência consistentes sem configuração adicional.

Por que executar AureusERP na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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