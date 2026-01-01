AureusERP é uma plataforma de planeamento de recursos empresariais moderna e de código aberto, construída em Laravel 11 e FilamentPHP 3. Reúne finanças, recursos humanos, gestão de inventário, vendas e gestão de relacionamento com o cliente numa única interface coesa — eliminando a necessidade de folhas de cálculo desconectadas e ferramentas separadas.

O autoalojamento do AureusERP no seu próprio VPS coloca os dados da sua empresa inteiramente sob o seu controlo, sem taxas por utilizador ou dependência de fornecedor. Com mais de 10.000 estrelas no GitHub e desenvolvimento diário ativo, oferece uma alternativa de código aberto credível a suites ERP pagas como Odoo ou SAP Business One.