Hostinger Ecommerce

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Adicione mais formas de alcançar clientes à medida que o negócio cresce, mantendo produtos, encomendas e operações conectados.
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Produtos digitais
Para Horizons

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Crie a sua loja online com o Horizons ou Criador de Sites, ou partilhe uma ligação rápida e comece a vender imediatamente.

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Opere a partir de um único painel de controlo. Gerencie múltiplos negócios de comércio eletrónico e adicione mais formas de vender à medida que cresce.

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Não importa onde esteja a começar, há um plano para isso

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Apoio 24/7

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Starter
Para vendedores de redes sociais que precisam de uma forma rápida e de baixo custo para começar a aceitar encomendas.
3,99 
2,99  /mês
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Obtenha 12 meses por 35,88 € (preço normal de 47,88 €). Renovado por 2,99 €/mês.
Venda até 5 produtos

Vantagens do Starter:

Venda produtos físicos e digitais
Aceite mais de 100 métodos de pagamento seguros
Pague 0% de taxas de transação da Hostinger
Gere descrições de produtos e preços sugeridos a partir de imagens com IA
Crie links de checkout com Hostinger.store
Obtenha apoio de chatbot de Kodee
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Growth
Para vendedores que constroem um negócio de marca em várias lojas e websites.
13,99 
6,99  /mês
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Obtenha 12 meses por 83,88 € (preço normal de 167,88 €). Renovado por 10,99 €/mês.
Venda até 300 produtos
Gira até 3 negócios
Ligue até 3 canais de venda por negócio

Tudo do Starter, e ainda:

Venda subscrições com montras Horizons
Venda produtos personalizados com impressão a pedido
Domínio personalizado gratuito durante 1 ano
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Mais de 300 modelos otimizados para dispositivos móveis
Criação de loja online com IA
Contas de cliente e histórico de encomendas
Inventário centralizado entre lojas
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33% de desconto
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Para vendedores que gerem múltiplas marcas e lojas, com necessidades de ligação avançadas.
26,99 
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Venda ilimitados produtos
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Connect unlimited sales channels

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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

Trabalhe mais rapidamente com ferramentas de ecommerce IA

Liberte tempo com ferramentas de IA que ajudam a escrever, otimizar, atualizar e melhorar a sua loja enquanto vende.

Obtenha ajuda e aja em segundos

Kodee é o seu assistente de IA disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Peça-lhe para atualizar os preços, realizar uma venda relâmpago, corrigir o SEO e ajudar com as tarefas diárias do negócio em segundos, sem necessidade de conhecimentos técnicos.

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Haralabos Lukatos

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Esta empresa tem ótimas funcionalidades intuitivas no modo de edição do site. Além disso, ao adicionar uma loja online, os passos são simples e descomplicados.

Mitul

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Os servidores são incrivelmente rápidos – o meu site de e-commerce carrega em 1,8 segundos de forma consistente. O hPanel deles é intuitivo e torna a gestão de sites simples, mesmo para iniciantes.

Andrea King

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A Hostinger é uma plataforma versátil de criação de sites. É fácil de usar & pode usar IA para criar partes individuais do seu layout de página. Recomendamos vivamente a Hostinger para criar um site de comércio eletrónico ou de portfólio.

Venda em todo o lado, com tudo conectado.

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FAQ sobre o Ecommerce da Hostinger

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre como pode iniciar ou expandir o seu negócio de ecommerce com a Hostinger.

O que é o Hostinger Ecommerce?

O Hostinger Ecommerce é uma plataforma completa de gestão de negócios focada no ecommerce que o coloca no controlo de todo o seu negócio online a partir de um único painel de controlo.

Ao contrário das plataformas tradicionais que começam com um site, o Hostinger Ecommerce começa com o seu negócio – configura primeiro os seus produtos, pagamentos e operações, depois escolhe onde e como vender – o seu próprio site, redes sociais, marketplaces, ou através de um link partilhável simples. O Hostinger Ecommerce não está vinculado a uma única loja online, para que o seu negócio possa crescer onde quer que os seus clientes estejam.

Para quem é a solução de eCommerce da Hostinger?

O Hostinger Ecommerce foi pensado para vendedores em todas as fases – desde a primeira venda até à gestão de um negócio multicanal.

  • Vendedores iniciantes. Pretende vender online sem a dor de cabeça técnica ou add-ons dispendiosos? Estará pronto a funcionar em minutos, sem necessidade de experiência prévia.
  • Vendedores sociais. Se vende atualmente através de DMs do Instagram, WhatsApp ou TikTok, o Hostinger Ecommerce oferece uma configuração de loja adequada — simples, rápida e sem complexidade.
  • Vendedores multicanal. Já vende em vários locais e está cansado de gerir ferramentas separadas? O Hostinger Ecommerce reúne os seus produtos, inventário e encomendas num único painel de controlo.

Não são necessárias competências técnicas. Dê um nome ao seu negócio, adicione o seu primeiro produto, configure os pagamentos e escolha como pretende vender — seja no seu próprio site, numa loja existente ou simplesmente através de um link partilhável. As ferramentas estão lá para fazer o trabalho pesado, para que se possa concentrar no crescimento do seu negócio.

Preciso de um site para começar a vender?

Não – e é isso que torna o Hostinger Ecommerce diferente. Pode começar a vender de imediato ao gerar um link de produto rápido – um URL simples e partilhável que leva os clientes diretamente ao seu produto, sem necessidade de um site. Partilhe-o no WhatsApp, Instagram ou em qualquer outro canal que já utiliza. Quando estiver pronto para adicionar um site ou conectar canais de vendas adicionais, essa opção estará sempre disponível.

Como posso criar um site de ecommerce com a Hostinger?

Tem três formas de construir a sua loja – escolha a que melhor se adapta a si, sem necessidade de programação.

Posso utilizar o E-commerce da Hostinger se já tiver um site?

Sim. Pense no Hostinger e-commerce como a cozinha que alimenta o seu restaurante – ele gere os seus produtos, inventário e encomendas nos bastidores, enquanto o seu website é apenas uma das salas de jantar onde os clientes entram. Ligue o seu website existente – quer seja construído com o Criador de Sites da Hostinger, o Horizons vibe coding builder, o WordPress, ou outra plataforma – e tudo funciona a partir do mesmo local. Pode também adicionar mais canais de venda ao lado do seu site existente sem ter de começar do zero.

Pode gerir múltiplos canais de venda?

Sim. Essa é uma das maiores vantagens do Hostinger Ecommerce. Quer esteja a vender no seu website, TikTok, Instagram, ou num marketplace como o Etsy ou a Amazon, oferece-lhe gestão centralizada de stock para todas as suas lojas – o que significa que os seus produtos, stock e encomendas são todos geridos a partir de um único painel de controlo. Não é mais necessário alternar entre ferramentas ou preocupar-se com a dessincronização do stock.

O que posso vender com a Hostinger Ecommerce?

Praticamente tudo. Produtos físicos, downloads digitais (como eBooks, música ou modelos), serviços que exigem reservas, mercadoria de impressão sob demanda e ofertas baseadas em subscrição. Seja qual for o seu modelo de negócio, existe um plano feito para ele.

Ainda não tem a certeza do que vender? Reunimos uma lista de ideias de produtos em alta para o ajudar a encontrar o seu nicho.

Existem taxas de transação?

Nenhum. Mantém 100% do que ganha. Hostinger Ecommerce não cobra taxas de transação da plataforma, por isso, quer esteja a processar a primeira venda ou a milésima, cada euro vai diretamente para si.

Que métodos de pagamento podem os meus clientes usar?

Pode aceitar 100+ métodos de pagamento globalmente, incluindo Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay e Google Pay), PayPal, RazorPay e Alipay – tudo com uma experiência de checkout segura e integrada.

Como funciona o envio?

Para produtos físicos, pode ligar o Shippo para automatizar todo o processo de expedição – imprimir etiquetas em segundos, oferecer acompanhamento em tempo real e enviar com mais de 40 transportadoras, incluindo DHL, FedEx e UPS. Para produtos de impressão a pedido, a Printful gere a produção e o envio automaticamente assim que uma encomenda é feita.

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