Hostinger Ecommerce
Venda em todo o lado. Gira tudo num só local.
Ligue os seus produtos, encomendas, inventário e canais de vendas num painel de controlo simples
Garantia de reembolso de 30 dias
Histórias de empresas como as suas
Comece a vender em menos de 3 min
Dê um nome ao seu negócio
Transforme imagens de produtos em anúncios
Integre todas as suas formas de venda
Expanda para novas formas de vender
Uma plataforma para cada tipo de produto
Venda onde os clientes compram
Crie a sua loja online com o Horizons ou Criador de Sites, ou partilhe uma ligação rápida e comece a vender imediatamente.
Gerencie-o a partir de um único painel de controlo
Opere a partir de um único painel de controlo. Gerencie múltiplos negócios de comércio eletrónico e adicione mais formas de vender à medida que cresce.
Pague 0% de taxas de transação
Aceite mais de 100 métodos de pagamento e mantenha o que ganha. A Hostinger não tira uma percentagem das suas vendas.
Entregue instantaneamente
Envie produtos digitais aos clientes automaticamente após a compra.
Venda onde os clientes compram
Venda através de links rápidos
Venda no seu site
Venda nas redes sociais
Canais de vendas personalizados
Não importa onde esteja a começar, há um plano para isso
Garantia de reembolso de 30 dias
Cancele a qualquer momento
Apoio 24/7
Vantagens do Starter:
Tudo do Starter, e ainda:
Tudo do Growth, e ainda:
Vantagens do Starter:
Tudo do Starter, e ainda:
Tudo do Growth, e ainda:
Trabalhe mais rapidamente com ferramentas de ecommerce IA
Obtenha ajuda e aja em segundos
Kodee é o seu assistente de IA disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Peça-lhe para atualizar os preços, realizar uma venda relâmpago, corrigir o SEO e ajudar com as tarefas diárias do negócio em segundos, sem necessidade de conhecimentos técnicos.
Um painel de controlo para fazer crescer o seu negócio
Seja encontrado online
Saiba o que está a vender
Traga os compradores de volta
Haralabos Lukatos
Esta empresa tem ótimas funcionalidades intuitivas no modo de edição do site. Além disso, ao adicionar uma loja online, os passos são simples e descomplicados.
Mitul
Os servidores são incrivelmente rápidos – o meu site de e-commerce carrega em 1,8 segundos de forma consistente. O hPanel deles é intuitivo e torna a gestão de sites simples, mesmo para iniciantes.
Venda em todo o lado, com tudo conectado.
FAQ sobre o Ecommerce da Hostinger
O que é o Hostinger Ecommerce?
O Hostinger Ecommerce é uma plataforma completa de gestão de negócios focada no ecommerce que o coloca no controlo de todo o seu negócio online a partir de um único painel de controlo.
Ao contrário das plataformas tradicionais que começam com um site, o Hostinger Ecommerce começa com o seu negócio – configura primeiro os seus produtos, pagamentos e operações, depois escolhe onde e como vender – o seu próprio site, redes sociais, marketplaces, ou através de um link partilhável simples. O Hostinger Ecommerce não está vinculado a uma única loja online, para que o seu negócio possa crescer onde quer que os seus clientes estejam.
Para quem é a solução de eCommerce da Hostinger?
O Hostinger Ecommerce foi pensado para vendedores em todas as fases – desde a primeira venda até à gestão de um negócio multicanal.
- Vendedores iniciantes. Pretende vender online sem a dor de cabeça técnica ou add-ons dispendiosos? Estará pronto a funcionar em minutos, sem necessidade de experiência prévia.
- Vendedores sociais. Se vende atualmente através de DMs do Instagram, WhatsApp ou TikTok, o Hostinger Ecommerce oferece uma configuração de loja adequada — simples, rápida e sem complexidade.
- Vendedores multicanal. Já vende em vários locais e está cansado de gerir ferramentas separadas? O Hostinger Ecommerce reúne os seus produtos, inventário e encomendas num único painel de controlo.
Não são necessárias competências técnicas. Dê um nome ao seu negócio, adicione o seu primeiro produto, configure os pagamentos e escolha como pretende vender — seja no seu próprio site, numa loja existente ou simplesmente através de um link partilhável. As ferramentas estão lá para fazer o trabalho pesado, para que se possa concentrar no crescimento do seu negócio.
Preciso de um site para começar a vender?
Não – e é isso que torna o Hostinger Ecommerce diferente. Pode começar a vender de imediato ao gerar um link de produto rápido – um URL simples e partilhável que leva os clientes diretamente ao seu produto, sem necessidade de um site. Partilhe-o no WhatsApp, Instagram ou em qualquer outro canal que já utiliza. Quando estiver pronto para adicionar um site ou conectar canais de vendas adicionais, essa opção estará sempre disponível.
Como posso criar um site de ecommerce com a Hostinger?
Tem três formas de construir a sua loja – escolha a que melhor se adapta a si, sem necessidade de programação.
- Criador de sites de ecommerce de arrastar e largar. Basta descrever o seu negócio à IA e obtenha um site pronto em segundos – depois personalize-o para o tornar seu, arrastando e largando elementos para o lugar.
- Crie a sua loja online com o Horizons. Crie a sua loja através de conversação. Descreva a sua visão, refine-a em conversação – a IA constrói tudo para si.
- Templates de sites de ecommerce. Prefere um avanço? Escolha de uma biblioteca de templates de ecommerce prontos a usar – escolha um que se adapte à sua marca e personalize-o para o tornar verdadeiramente seu.
Posso utilizar o E-commerce da Hostinger se já tiver um site?
Sim. Pense no Hostinger e-commerce como a cozinha que alimenta o seu restaurante – ele gere os seus produtos, inventário e encomendas nos bastidores, enquanto o seu website é apenas uma das salas de jantar onde os clientes entram. Ligue o seu website existente – quer seja construído com o Criador de Sites da Hostinger, o Horizons vibe coding builder, o WordPress, ou outra plataforma – e tudo funciona a partir do mesmo local. Pode também adicionar mais canais de venda ao lado do seu site existente sem ter de começar do zero.
Pode gerir múltiplos canais de venda?
Sim. Essa é uma das maiores vantagens do Hostinger Ecommerce. Quer esteja a vender no seu website, TikTok, Instagram, ou num marketplace como o Etsy ou a Amazon, oferece-lhe gestão centralizada de stock para todas as suas lojas – o que significa que os seus produtos, stock e encomendas são todos geridos a partir de um único painel de controlo. Não é mais necessário alternar entre ferramentas ou preocupar-se com a dessincronização do stock.
O que posso vender com a Hostinger Ecommerce?
Praticamente tudo. Produtos físicos, downloads digitais (como eBooks, música ou modelos), serviços que exigem reservas, mercadoria de impressão sob demanda e ofertas baseadas em subscrição. Seja qual for o seu modelo de negócio, existe um plano feito para ele.
Ainda não tem a certeza do que vender? Reunimos uma lista de ideias de produtos em alta para o ajudar a encontrar o seu nicho.
Existem taxas de transação?
Nenhum. Mantém 100% do que ganha. Hostinger Ecommerce não cobra taxas de transação da plataforma, por isso, quer esteja a processar a primeira venda ou a milésima, cada euro vai diretamente para si.
Que métodos de pagamento podem os meus clientes usar?
Pode aceitar 100+ métodos de pagamento globalmente, incluindo Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay e Google Pay), PayPal, RazorPay e Alipay – tudo com uma experiência de checkout segura e integrada.
Como funciona o envio?
Para produtos físicos, pode ligar o Shippo para automatizar todo o processo de expedição – imprimir etiquetas em segundos, oferecer acompanhamento em tempo real e enviar com mais de 40 transportadoras, incluindo DHL, FedEx e UPS. Para produtos de impressão a pedido, a Printful gere a produção e o envio automaticamente assim que uma encomenda é feita.