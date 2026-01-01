O Hostinger Ecommerce é uma plataforma completa de gestão de negócios focada no ecommerce que o coloca no controlo de todo o seu negócio online a partir de um único painel de controlo.

Ao contrário das plataformas tradicionais que começam com um site, o Hostinger Ecommerce começa com o seu negócio – configura primeiro os seus produtos, pagamentos e operações, depois escolhe onde e como vender – o seu próprio site, redes sociais, marketplaces, ou através de um link partilhável simples. O Hostinger Ecommerce não está vinculado a uma única loja online, para que o seu negócio possa crescer onde quer que os seus clientes estejam.