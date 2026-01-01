A API de e-mail com uma caixa de entrada real por trás.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
Uma caixa de entrada. Cada maneira de construir.
Servidor MCP
Node.js SDK
PHP SDK
Python SDK
Interface de linha de comando
API REST e webhooks
Bibliotecas e CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Dê ao seu agente uma caixa de entrada real
Uma identidade
Conversas reais
Memória construída em
Preço simples por caixa de correio
Garantia de reembolso de 30 dias
Cancele a qualquer momento
Apoio 24/7
Vantagens:
Vantagens:
Vantagens:
Vantagens:
Vantagens:
Vantagens:
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
Construído para fluxos de trabalho de desenvolvedores
JSON
Reagir em tempo real
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Busca e triagem a partir do código
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Shell
Escreva-o a partir do seu terminal
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Controle completo dos seus fluxos de trabalho de correio
Chaves de API
Endpoints Webhook
Registros de E-mail
FAQs da Hostinger Mail API
O que é o Hostinger Mail API?
A Hostinger Mail API é a superfície de e-mail programável para aplicativos, sites e serviços de backend. Envie e-mail e leia, procure, organize, responda e automatize uma caixa de entrada real através de SDKs, CLI, REST API e webhooks.
O que o servidor Hostinger Mail MCP pode fazer?
O servidor MCP do Hostinger Mail ao vivo fornece ferramentas de caixa de correio de agentes de IA compatíveis que eles podem ligar diretamente. Agentes podem usar essas ferramentas para ler conversas, pesquisar mensagens, traçar respostas, triar e executar fluxos de trabalho de caixa de entrada.
É uma API de e-mail transaccional de alto volume?
A Hostinger Mail API combina o envio de e-mail de aplicativos e controle de caixa de entrada real em uma superfície programável. É construída para e-mail de produto e fluxo de trabalho, em vez de entrega em grande volume.
Quais idiomas e interfaces são suportados?
Os SDKs de primeira parte estão disponíveis para Node.js, PHP e Python. Você também pode usar a interface de linha de comando ou ligar para a API REST diretamente de qualquer idioma que suporte HTTP.
Posso assinar eventos de caixa de correio?
Sim. Webhooks permite que seu aplicativo responda à atividade da caixa de correio e inicie fluxos de trabalho sem verificar repetidamente as alterações.
Como posso obter uma chave API?
Conecte-se ao hPanel, abra a área da API e crie uma chave para a sua integração. Mantenha a chave segura e não comprometa-a ao seu código-fonte.
Onde posso encontrar a documentação?
Visite a documentação da API de e-mail da Hostinger para obter orientações de configuração, referências da API e detalhes de integração.
Posso usar isso no meu aplicativo ou site?
Sim. Use o REST API, SDKs ou CLI para enviar e-mail e controlar uma caixa de entrada real a partir de qualquer app, site ou backend. Agentes através do MCP são suportados, mas opcionais.