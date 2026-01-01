API ao vivo · SDKs · Servidor MCP

A API de e-mail com uma caixa de entrada real por trás.

Enviar, ler, pesquisar e responder: uma API, uma chave
Conecte sua pilha ou seu agente AI
Comece a enviar em menos de um minuto
desde0,39/mês
Obtenha sua chave APILeia a documentação
Garantia de 30 dias com reembolso
Hostinger Mail API
Ligado
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Aceito, mensagem em fila

Uma caixa de entrada. Cada maneira de construir.

Trabalhe diretamente com a API REST, descarregue um SDK de primeira parte, scripte-o a partir da CLI ou conecte um agente de IA através do servidor MCP ao vivo.

Servidor MCP

Dê aos seus agentes de IA ferramentas para ler, enviar, pesquisar e operar uma caixa de correio real.

Node.js SDK

Adicione o envio de e-mail e fluxos de trabalho de caixa de entrada para aplicativos JavaScript e TypeScript com uma experiência de desenvolvedor nativa.

PHP SDK

Conecte sites e serviços de backend a ações de caixa de correio sem criar um cliente de API a partir do zero.

Python SDK

Construa automações, fluxos de trabalho de dados e ferramentas de agente em torno de uma conta de e-mail real.

Interface de linha de comando

Inspeccione e gerencie fluxos de trabalho de caixa de correio a partir do seu terminal, scripts e trabalhos CI.

API REST e webhooks

Ligue diretamente para a superfície programável, responda a eventos de caixa de correio e envie e-mails de produtos quando necessário.

Bibliotecas e CLI

Instale um cliente de primeira parte e faça sua primeira chamada em minutos.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Cliente totalmente tipado para a API de E-mail.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Cliente PHP independente de framework.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Cliente Python para a API de E-mail.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Gerir o correio diretamente a partir do seu terminal.

Dê ao seu agente uma caixa de entrada real

Um endpoint de envio não é suficiente. Seu aplicativo ou agente recebe uma caixa de correio de trabalho, com um endereço, thread e histórico, que pode operar através de MCP, SDKs ou REST.

Uma identidade

Um endereço de e-mail autêntico e verificável que seu agente pode usar para se inscrever em serviços, receber confirmações e agir em seu nome.

Conversas reais

Respostas em fio, anexos e fio de várias partes, com um humano no loop sempre que você quiser um.

Memória construída em

Cada mensagem é um registro persistente e buscável que seu agente pode olhar para trás para entender o contexto e o seguimento.

Preço simples por caixa de correio

Cada plano inclui acesso completo à API, SDK, CLI, MCP e webhook. O envio é construído para e-mails de produtos e transações em volume modesto.

Garantia de reembolso de 30 dias

Cancele a qualquer momento

Apoio 24/7

plano de 48 meses
87% de desconto
Starter
Ideal para: projetos laterais e protótipos
2,99
0,39/mês
Obtenha sua chave API
Preço por caixa de correio. Para um período de 48 meses. Renova por 1,59 €/mês por um período de 48 meses.
Acesso à API, SDK, CLI e MCP
Webhooks & eventos de caixa de correio
1 000 emails/dia por caixa de correio
1 caixa de correio incluída
5 GB de armazenamento por caixa de correio
5 Regras de Encaminhamento
5 aliases de email

Vantagens:

Agent Mail: endereço de agente dedicado + ferramentas de MCP
MAIS POPULAR
75% de desconto
Standard
Ideal para: crescimento de aplicativos e integrações
3,99
0,99/mês
Obtenha sua chave API
Preço por caixa de correio. Para um período de 48 meses. Renova por 2,79 €/mês por um período de 48 meses.
Acesso à API, SDK, CLI e MCP
Webhooks & eventos de caixa de correio
3 000 emails/dia por caixa de correio
1 caixa de correio incluída
20 GB de armazenamento por caixa de correio
20 Regras de Encaminhamento
10 aliases de email

Vantagens:

Pesquise, responda, resuma e escreva - tudo com a ajuda de ferramentas de IA - ilimitado
Agent Mail: endereço de agente dedicado + ferramentas de MCP
67% de desconto
Premium
Melhor para: cargas de trabalho de produção
5,99
1,99/mês
Obtenha sua chave API
Preço por caixa de correio. Para um período de 48 meses. Renova por 3,99 €/mês por um período de 48 meses.
Acesso à API, SDK, CLI e MCP
Webhooks & eventos de caixa de correio
3 000 emails/dia por caixa de correio
1 caixa de correio incluída
50 GB de armazenamento por caixa de correio
50 Regras de Encaminhamento
30 aliases de email

Vantagens:

Domínio grátis durante um ano
Pesquise, responda, resuma e escreva - tudo com a ajuda de ferramentas de IA - ilimitado
Agent Mail: endereço de agente dedicado + ferramentas de MCP
87% de desconto
Starter
Ideal para: projetos laterais e protótipos
2,99
0,39/mês
Obtenha sua chave API
Preço por caixa de correio. Para um período de 48 meses. Renova por 1,59 €/mês por um período de 48 meses.
Acesso à API, SDK, CLI e MCP
Webhooks & eventos de caixa de correio
1 000 emails/dia por caixa de correio
1 caixa de correio incluída
5 GB de armazenamento por caixa de correio
5 Regras de Encaminhamento
5 aliases de email

Vantagens:

Agent Mail: endereço de agente dedicado + ferramentas de MCP
MAIS POPULAR
75% de desconto
Standard
Ideal para: crescimento de aplicativos e integrações
3,99
0,99/mês
Obtenha sua chave API
Preço por caixa de correio. Para um período de 48 meses. Renova por 2,79 €/mês por um período de 48 meses.
Acesso à API, SDK, CLI e MCP
Webhooks & eventos de caixa de correio
3 000 emails/dia por caixa de correio
1 caixa de correio incluída
20 GB de armazenamento por caixa de correio
20 Regras de Encaminhamento
10 aliases de email

Vantagens:

Pesquise, responda, resuma e escreva - tudo com a ajuda de ferramentas de IA - ilimitado
Agent Mail: endereço de agente dedicado + ferramentas de MCP
67% de desconto
Premium
Melhor para: cargas de trabalho de produção
5,99
1,99/mês
Obtenha sua chave API
Preço por caixa de correio. Para um período de 48 meses. Renova por 3,99 €/mês por um período de 48 meses.
Acesso à API, SDK, CLI e MCP
Webhooks & eventos de caixa de correio
3 000 emails/dia por caixa de correio
1 caixa de correio incluída
50 GB de armazenamento por caixa de correio
50 Regras de Encaminhamento
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Vantagens:

Domínio grátis durante um ano
Pesquise, responda, resuma e escreva - tudo com a ajuda de ferramentas de IA - ilimitado
Agent Mail: endereço de agente dedicado + ferramentas de MCP

Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Proteção contra spam, vírus e phishing
Aceda ao email em qualquer aplicação ou dispositivo
Acompanhe todas as atividades da sua caixa de correio com os registos de auditoria
Mantenha os seu dados seguros com a encriptação ponto a ponto
Migre os seus emails com facilidade
Reencaminhe os seus emails para qualquer endereço de email
Proteção contra spam, vírus e phishing
Aceda ao email em qualquer aplicação ou dispositivo
Acompanhe todas as atividades da sua caixa de correio com os registos de auditoria
Mantenha os seu dados seguros com a encriptação ponto a ponto
Migre os seus emails com facilidade
Reencaminhe os seus emails para qualquer endereço de email

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

Construído para fluxos de trabalho de desenvolvedores

Use a interface que se encaixa na sua pilha e, em seguida, mova-se entre SDKs, CLI, REST e webhooks sem alterar a caixa de correio subjacente.

JSON

Reagir em tempo real

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Assine eventos de caixa de correio com webhooks e desencadeie sua lógica no momento em que o correio chega, sem loop de votação para babysit.

Node.js

Busca e triagem a partir do código

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Pergunte a caixa de correio da maneira que o seu fluxo de trabalho pensa: por remetente, tópico ou status.

Shell

Escreva-o a partir do seu terminal

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
A CLI fala da mesma API, então qualquer coisa que seu aplicativo possa fazer também pode ser feita a partir de tarefas de shell, scripts e CI.

Controle completo dos seus fluxos de trabalho de correio

Gerencie credenciais, siga a atividade de entrega nos logs de e-mail e faça integrações sem sair do painel de controle.

Chaves de API

Crie chaves para novos projetos e revoga-as quando você rota credenciais.

Endpoints Webhook

Gerencie os endpoints que recebem seus eventos de caixa de correio.

Registros de E-mail

Inspeccione a atividade de entrega quando você precisa rastrear uma mensagem.
Ilustração do Hostinger Agentic Mail para fluxos de trabalho automatizados de e-mail

Hostinger Mail para desenvolvedores

Coloque uma caixa de entrada real atrás do seu código

Crie uma chave da API, conecte seu aplicativo ou agente, envie seu primeiro e-mail e comece a criar.

Obtenha sua chave API
Leia a documentação

FAQs da Hostinger Mail API

Respostas sobre o Mail API, servidor MCP, SDKs, CLI, REST API e webhooks.

A Hostinger Mail API é a superfície de e-mail programável para aplicativos, sites e serviços de backend. Envie e-mail e leia, procure, organize, responda e automatize uma caixa de entrada real através de SDKs, CLI, REST API e webhooks.

O servidor MCP do Hostinger Mail ao vivo fornece ferramentas de caixa de correio de agentes de IA compatíveis que eles podem ligar diretamente. Agentes podem usar essas ferramentas para ler conversas, pesquisar mensagens, traçar respostas, triar e executar fluxos de trabalho de caixa de entrada.

A Hostinger Mail API combina o envio de e-mail de aplicativos e controle de caixa de entrada real em uma superfície programável. É construída para e-mail de produto e fluxo de trabalho, em vez de entrega em grande volume.

Os SDKs de primeira parte estão disponíveis para Node.js, PHP e Python. Você também pode usar a interface de linha de comando ou ligar para a API REST diretamente de qualquer idioma que suporte HTTP.

Sim. Webhooks permite que seu aplicativo responda à atividade da caixa de correio e inicie fluxos de trabalho sem verificar repetidamente as alterações.

Conecte-se ao hPanel, abra a área da API e crie uma chave para a sua integração. Mantenha a chave segura e não comprometa-a ao seu código-fonte.

Visite a documentação da API de e-mail da Hostinger para obter orientações de configuração, referências da API e detalhes de integração.

Sim. Use o REST API, SDKs ou CLI para enviar e-mail e controlar uma caixa de entrada real a partir de qualquer app, site ou backend. Agentes através do MCP são suportados, mas opcionais.

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