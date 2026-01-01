Configuração instantânea
Zero manutenção
Ferramentas integradas
Escolha o seu plano
Gerenciado para você
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Implemente o OpenClaw em 3 passos fáceis
Instale o OpenClaw com um clique
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O OpenClaw está pronto a usar
Um agente. Workflows sem fim à vista.
Assistente de produtividade pessoal
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OpenClaw com Hostinger versus outros fornecedores
Porquê implementar o OpenClaw da Hostinger?
Configuração com um clique
Créditos de IA pré-instalados
Privado e seguro de raiz
Configurado e testado por si
Funciona 24/7
A IA tem a sua própria caixa de entrada
Deseja explorar o OpenClaw mais a fundo?
Configura o OpenClaw da forma correta (O que ninguém te conta)
Guia OpenClaw + WordPress: Testei e o potencial é INFINITO!
Os 5 principais casos de utilização do OpenClaw (testei todos!)
FAQ sobre o OpenClaw da Hostinger
Preciso de conhecimentos técnicos para configurar o OpenClaw?
De modo algum. O OpenClaw de um clique foi criado para pessoas que nunca mexeram num servidor. A nossa versão simples trata de toda a instalação — desde o ambiente do servidor até à configuração da IA. Basta escolher o seu plano, clicar em Implementar e o seu assistente pessoal de IA estará disponível em poucos minutos. Sem programação, sem linhas de comando e sem painéis complicados.
Como funcionam os créditos de IA e é preciso criar contas externas?
Os seus créditos de IA vêm pré-integrados e prontos a utilizar. Ao contrário da configuração standard do OpenClaw, não precisa de criar contas com provedores de IA como o OpenAI ou o Anthropic, gerar chaves de API nem tratar de qualquer configuração técnica. Basta adquirir créditos através do seu painel de controlo da Hostinger e o seu assistente é ativado na hora. Quando precisar de mais, carregue-o diretamente no mesmo painel - é tão simples quanto isto.
Os meus dados são privados e seguros?
Absolutamente. Cada instância do OpenClaw é executada num ambiente próprio isolado, o que significa que os seus dados e conversas estão completamente separados dos de outros utilizadores. Bloqueamos todos os contentores para evitar acessos não autorizado ou mudanças externas, e cada instância vem com um gateway de segurança personalizado e de alta complexidade gerado de modo predefinido. Obtém proteção de nível profissional sem ter de configurar o que quer que seja por conta própria.
Qual é a diferença entre o OpenClaw de um clique e a execução do OpenClaw num VPS?
Com um VPS, obtém acesso root completo e controlo total sobre o servidor — mas isso também significa que é responsável pela configuração, atualizações e segurança. O OpenClaw de um clique acaba com toda esta complexidade. Tratamos da infraestrutura, mantemos a sua instância na versão estável mais recente e adicionamos camadas extra de segurança — para que possa concentrar-se inteiramente na utilização do seu assistente de IA, e não na gestão do servidor. Se é um programador que pretende uma personalização completa, os nossos planos VPS OpenClaw são mais adequados.
O que posso fazer ao certo com o OpenClaw?
O OpenClaw é o seu assistente pessoal de IA disponível 24 horas, mesmo quando o seu portátil está fechado. Pode ligá-lo às suas aplicações de mensagens favoritas — como o WhatsApp, Telegram, Slack e Discord — e utilizá-lo para automatizar tarefas diárias, gerir conversas em diversas plataformas, gerir leads, executar automações no navegador e muito mais. Encare-o como um membro digital de equipa que nunca dorme e está sempre pronto para ajudar.