OpenClaw

Um agente de IA só seu. Privado, sempre ativo e disponível em 60 segundos.

Implemente uma vez e ele trata das suas tarefas diárias 24 horas por dia, mesmo enquanto dorme.
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Garantia de reembolso de 30 dias

Configuração instantânea

O OpenClaw é incrivelmente fácil de instalar, trazendo agentes de IA para todos. Sem jargão, sem complexidade, apenas um caminho rápido para a sua primeira automação.

Zero manutenção

O OpenClaw gerido trata de toda a segurança, atualizações e backups. Os seus agentes de IA permanecem a funcionar 24/7 sem qualquer trabalho manual.

Ferramentas integradas

O OpenClaw tem tudo o que precisa para começar facilmente — modelos de IA, navegação na web e uma caixa de correio automatizada, tudo integrado.

Escolha o seu plano

Mais de 100 000 agentes implementados
71% de desconto
Aplicações de automação AI
18,99
5,49/mês
Começar
Renovado por 10,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.

Gerenciado para você

Lance a aplicação que escolheu sem necessidade de configuração, manutenção ou gestão de infraestrutura.

Incluído no seu plano

Pronto a funcionar
Sem necessidade de manutenção
Interface visual incluída
Acesso à CLI incluído
Integração com o Telegram
Créditos de IA incluídos
Use seu ChatGPT
Pesquisa web incluída
Email agêntico pré-configurado
Segurança gerida por nós
71% de desconto
Aplicações de automação AI
18,99
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Renovado por 10,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.

Gerenciado para você

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Incluído no seu plano

Pronto a funcionar
Sem necessidade de manutenção
Interface visual incluída
Acesso à CLI incluído
Integração com o Telegram
Créditos de IA incluídos
Use seu ChatGPT
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Email agêntico pré-configurado
Segurança gerida por nós

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

Implemente o OpenClaw em 3 passos fáceis

Pode demorar horas a configurar o OpenClaw manualmente. Com a Hostinger, o lançamento é instantâneo, sem necessidade de aprender algo novo.

Instale o OpenClaw com um clique

Inicie o seu plano e nós tratamos automaticamente da configuração. Sem necessidade de experiência técnica.

Escolha onde gostaria de conversar

Ligue-se via Telegram ou WhatsApp e inicie uma conversa com o seu assistente de IA em segundos.

O OpenClaw está pronto a usar

Sem necessidade de configuração adicional, o seu assistente de IA OpenClaw está disponível e pronto para começar a trabalhar.
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Um agente. Workflows sem fim à vista.

Assistente de produtividade pessoal

Um fundador integrou o iMessage com o Calendário Google. Agora, o iMessage ordena as suas mensagens, remarca reuniões e informa-a todas as manhãs.

Assistente de vendas

Um consultor integrou o agente com o Telegram. Este qualifica potenciais clientes, regista os contactos e elabora automaticamente mensagens de seguimento.

Assistente de programação

Uma equipa de desenvolvimento configurou um agente de revisão de código em 5 minutos. Ele deteta erros, sugere refatorações e reduziu o tempo de processamento dos PR de horas para minutos.

Pesquisador

Uma gestora de projetos pede ao agente para comparar ferramentas antes de escolher um fornecedor. O relatório resume as vantagens e desvantagens e destaca os preços, substituindo as análises detalhadas, que demoravam meio dia.

Planeador de redes sociais

Um criador deu ao OpenClaw acesso à sua pasta de rascunhos. O OpenClaw transforma as notas em conteúdo pronto a publicar, pondo-o em fila de espera. Acabaram-se as manhãs a olhar para a página em branco.

Especialista de apoio

Uma equipa de ecommerce encaminhou o apoio do Discord através do OpenClaw. Atualmente, ele trata de 60% dos pedidos de assistência antes de um operador humano os ver.

OpenClaw com Hostinger versus outros fornecedores

Qual a diferença entre o OpenClaw da Hostinger e as versões da concorrência? Apostamos na simplicidade, para que possa desfrutar do seu agente de IA em segundos.
Image
Outro provededor
Pronto em segundos
Instalação manual e configuração do ambiente
Nenhuma configuração necessária
Requer chaves API
Créditos de IA pré-instalados
É necessário ter contas API externas.
Gestão de agentes visuais
Não
Infraestrutura gerida
Autogerido
Suporte especializado 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Não
Integrações de canais com um clique
Sim
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Porquê implementar o OpenClaw da Hostinger?

Configuração com um clique

Lance o OpenClaw na hora. Sem instalação manual e sem configurações complexas.

Créditos de IA pré-instalados

Os assistentes de IA gastam créditos para gerar respostas e completar tarefas. Já os adicionámos por si, para que possa começar a utilizar o OpenClaw de imediato.

Privado e seguro de raiz

O OpenClaw funciona num cofre privado, pelo que os seus dados e registos de chat se mantêm privados.

Configurado e testado por si

Obtém uma versão estável e verificada do OpenClaw desde o primeiro momento. Nós tratamos dos testes e da compatibilidade.

Funciona 24/7

O seu assistente OpenClaw está online 24 horas por dia, resolvendo tarefas e conversas mesmo quando está offline.

A IA tem a sua própria caixa de entrada

Em vez de utilizar o seu email pessoal, pode escolher uma caixa de correio OpenClaw à parte, para maior segurança.

Deseja explorar o OpenClaw mais a fundo?

Configura o OpenClaw da forma correta (O que ninguém te conta)

Guia OpenClaw + WordPress: Testei e o potencial é INFINITO!

Os 5 principais casos de utilização do OpenClaw (testei todos!)

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Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.
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FAQ sobre o OpenClaw da Hostinger

Encontre respostas às perguntas mais comuns sobre o nosso OpenClaw de um clique.

De modo algum. O OpenClaw de um clique foi criado para pessoas que nunca mexeram num servidor. A nossa versão simples trata de toda a instalação — desde o ambiente do servidor até à configuração da IA. Basta escolher o seu plano, clicar em Implementar e o seu assistente pessoal de IA estará disponível em poucos minutos. Sem programação, sem linhas de comando e sem painéis complicados.

Os seus créditos de IA vêm pré-integrados e prontos a utilizar. Ao contrário da configuração standard do OpenClaw, não precisa de criar contas com provedores de IA como o OpenAI ou o Anthropic, gerar chaves de API nem tratar de qualquer configuração técnica. Basta adquirir créditos através do seu painel de controlo da Hostinger e o seu assistente é ativado na hora. Quando precisar de mais, carregue-o diretamente no mesmo painel - é tão simples quanto isto.

Absolutamente. Cada instância do OpenClaw é executada num ambiente próprio isolado, o que significa que os seus dados e conversas estão completamente separados dos de outros utilizadores. Bloqueamos todos os contentores para evitar acessos não autorizado ou mudanças externas, e cada instância vem com um gateway de segurança personalizado e de alta complexidade gerado de modo predefinido. Obtém proteção de nível profissional sem ter de configurar o que quer que seja por conta própria.

Com um VPS, obtém acesso root completo e controlo total sobre o servidor — mas isso também significa que é responsável pela configuração, atualizações e segurança. O OpenClaw de um clique acaba com toda esta complexidade. Tratamos da infraestrutura, mantemos a sua instância na versão estável mais recente e adicionamos camadas extra de segurança — para que possa concentrar-se inteiramente na utilização do seu assistente de IA, e não na gestão do servidor. Se é um programador que pretende uma personalização completa, os nossos planos VPS OpenClaw são mais adequados.

O OpenClaw é o seu assistente pessoal de IA disponível 24 horas, mesmo quando o seu portátil está fechado. Pode ligá-lo às suas aplicações de mensagens favoritas — como o WhatsApp, Telegram, Slack e Discord — e utilizá-lo para automatizar tarefas diárias, gerir conversas em diversas plataformas, gerir leads, executar automações no navegador e muito mais. Encare-o como um membro digital de equipa que nunca dorme e está sempre pronto para ajudar.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

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