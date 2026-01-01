O Hermes é um agente de IA que se aperfeiçoa continuamente e funciona 24/7, mesmo quando tem o portátil fechado. Ao contrário das ferramentas estáticas, tem um ciclo de autoaprendizagem e memória persistente, o que significa que aprende com a experiência, apurando as suas capacidades à medida que o utiliza. Pode integrá-lo com aplicações como o Telegram para automatizar tarefas, gerir contactos e executar automações do browser. Pense nele como um membro da sua equipa digital que nunca dorme e se torna mais valioso com o tempo.