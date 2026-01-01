Seguro de raiz
Manutenção sem necessidade de intervenção
Pronto para o Telegram
IU de fácil utilização
Escolha o plano do seu agente Hermes
Gerenciado para você
Incluído no seu plano
Gerenciado para você
Incluído no seu plano
O que o agente Hermes pode fazer por si
Assistente pessoal
Organize as suas tarefas, lembretes e conversas. O seu agente aprende e lembra-se de tudo.
Assistente de programação
Escreva e depure mais rapidamente com um agente que aprende a sua base de código.
Investigador
Resuma tópicos e compare opções mantendo o contexto através das sessões.
Assistente de vendas
Angarie contactos e qualifique potenciais clientes na sua própria infraestrutura.
Porquê começar com o Hermes gerido na Hostinger?
Configuração com um clique
Créditos de IA pré-instalados
A segurança é a norma
Compatível com o Telegram
Interface visual intuitiva
Acesso à CLI do agente Hermes
Escolha como executar o agente Hermes
Principais características do agente Hermes
Ciclo de aprendizagem autodidata
Memória persistente
Mensagens multiplataforma
Mais de 200 modelos de LLM
Agendador de tarefas integrado
FAQ sobre o agente Hermes da Hostinger
Preciso de conhecimentos técnicos para instalar o agente Hermes?
Nada disso. O Hermes gerido foi criado para quem nunca mexeu num servidor. A implementação com um clique trata de tudo — desde o ambiente do servidor até à configuração da IA. Basta clicar em Implementar e o seu assistente estará online em poucos minutos. Sem programação, sem linhas de comando e sem dores de cabeça técnicas.
Como funcionam os créditos de IA? Preciso de contas externas?
Os seus créditos já vêm pré-integrados para um arranque descomplicado — sem necessidade de contas de terceiros ou chaves API complexas. Basta recarregar diretamente do seu painel e começar a automatizar instantaneamente. No entanto, a escolha é sua: pode utilizar estes créditos integrados para máxima simplicidade ou ligar manualmente as suas próprias contas externas de fornecedores como OpenAI ou Anthropic através de API, se preferir.
Os meus dados estão protegidos e seguros?
Absolutamente. Cada agente Hermes é executado num ambiente isolado, mantendo os seus dados e conversas totalmente privados. Protegemos cada contentor para evitar o acesso não autorizado e disponibilizamos um gateway de segurança personalizado por predefinição. Obtém proteção de nível profissional sem ter de configurar o que quer que seja.
Qual a diferença entre o Hermes gerido e o agente Hermes para VPS?
Um VPS oferece acesso root, mas torna-o responsável pela configuração, segurança e atualizações. O Hermes gerido acaba com essa complexidade. Tratamos da infraestrutura, das atualizações e dos backups para que possa concentrar-se na utilização da sua IA, e não na gestão do servidor. Se precisa de personalizar o ambiente por completo, o VPS é a melhor opção; para todas as outras situações, o Hermes gerido é a escolha certa.
O que posso fazer com um agente Hermes gerido?
O Hermes é um agente de IA que se aperfeiçoa continuamente e funciona 24/7, mesmo quando tem o portátil fechado. Ao contrário das ferramentas estáticas, tem um ciclo de autoaprendizagem e memória persistente, o que significa que aprende com a experiência, apurando as suas capacidades à medida que o utiliza. Pode integrá-lo com aplicações como o Telegram para automatizar tarefas, gerir contactos e executar automações do browser. Pense nele como um membro da sua equipa digital que nunca dorme e se torna mais valioso com o tempo.