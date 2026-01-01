Hermes Agent

Automatize as suas tarefas diárias com o agente Hermes

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
Começar
Garantia de reembolso de 30 dias

Seguro de raiz

O seu agente é executado num ambiente seguro com atualizações de segurança e medidas de proteção.

Manutenção sem necessidade de intervenção

Tratamos das atualizações, backups e verificações de compatibilidade, para que o seu agente esteja sempre pronto a entrar em ação.

Pronto para o Telegram

Comece a conversar com o seu agente agora mesmo, com o Telegram já integrado.

IU de fácil utilização

Faça a gestão do agente Hermes através de uma interface visual, sem necessidade de programação.

Escolha o plano do seu agente Hermes

Mais de 10 000 agentes Hermes lançados
71% de desconto
Aplicações de automação AI
18,99
5,49/mês
Começar
Renovado por 10,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.

Gerenciado para você

Lance a aplicação que escolheu sem necessidade de configuração, manutenção ou gestão de infraestrutura.

Incluído no seu plano

Pronto a funcionar
Sem necessidade de manutenção
Interface visual incluída
Acesso à CLI incluído
Integração com o Telegram
Créditos de IA incluídos
Use seu ChatGPT
Pesquisa web incluída
Email agêntico pré-configurado
Segurança gerida por nós
71% de desconto
Aplicações de automação AI
18,99
5,49/mês
Começar
Renovado por 10,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.

Gerenciado para você

Lance a aplicação que escolheu sem necessidade de configuração, manutenção ou gestão de infraestrutura.

Incluído no seu plano

Pronto a funcionar
Sem necessidade de manutenção
Interface visual incluída
Acesso à CLI incluído
Integração com o Telegram
Créditos de IA incluídos
Use seu ChatGPT
Pesquisa web incluída
Email agêntico pré-configurado
Segurança gerida por nós

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que o agente Hermes pode fazer por si

Assistente pessoal

Assistente pessoal

Organize as suas tarefas, lembretes e conversas. O seu agente aprende e lembra-se de tudo.

Assistente de programação

Assistente de programação

Escreva e depure mais rapidamente com um agente que aprende a sua base de código.

Investigador

Investigador

Resuma tópicos e compare opções mantendo o contexto através das sessões.

Assistente de vendas

Assistente de vendas

Angarie contactos e qualifique potenciais clientes na sua própria infraestrutura.

Começar

Porquê começar com o Hermes gerido na Hostinger?

Porquê começar com o Hermes gerido na Hostinger?

Configuração com um clique

Lance o seu agente autónomo instantaneamente, sem necessidade de programação. A nossa configuração pré-definida leva-o do registo à automação com um único clique.
Esqueça as complicações das API. Faça a gestão e recarregue créditos de IA diretamente a partir do seu painel, sem registos em serviços externos, chaves complexas ou ligações manuais após a instalação.
Proteja os seus dados com isolamento em contentores protegidos e uma porta de segurança personalizada que ajuda a reduzir os riscos externos e a impedir alterações não autorizadas desde o primeiro dia.
Comece a enviar mensagens para o seu agente de imediato, com o Telegram integrado desde o primeiro momento e sem necessidade de webhooks ou configuração da API.
Controle e interaja com o agente Hermes através de uma interface visual, sem necessidade de programação.
Mantenha o controlo de programador sempre que precisar. Utilize a CLI para executar scripts personalizados ou explorar mais a fundo a sua plataforma gerida.
Começar

Escolha como executar o agente Hermes

Opte pelo serviço gerido para uma configuração mais fácil, sem manutenção, ou escolha o VPS para um controlo e personalização totais.
Agente Hermes gerido
Agente Hermes para o VPS

Configuração

Configuração com um clique
Template pré-instalado, pronto a usar

Créditos de IA

Integrado e pronto a usar
Integrado e pronto a usar

Plataformas de mensagens

Ligação integrada ao Telegram
Ligue-se com o terminal

Controlo

Interface web, acesso total ao terminal
Acesso root total, controlo completo do servidor

Segurança

SSL, atualizações e firewall — geridos por nós
Firewall e proteção contra DDoS (autogeridos)
ComeçarComeçar

Principais características do agente Hermes

Principais características do agente Hermes

Ciclo de aprendizagem autodidata

Cria e aperfeiçoa competências a partir de cada interação, desenvolvendo uma base de capacidades que vai evoluindo ao longo do tempo.
Preserva as competências, o histórico de sessões e as memórias durante as reinicializações e atualizações, mantendo o conhecimento entre diferentes implementações.
Ligue-se em simultâneo ao Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal e email, sem ter de gerir bots diferentes.
Utilize o OpenRouter ou ligue-se diretamente à Anthropic, à OpenAI e a pontos de acesso personalizados para um acesso flexível aos modelos.
Automatize tarefas recorrentes com o agendador cron integrado e execute workflows paralelos com suporte para subagentes.

Lance o agente Hermes hoje mesmo

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.

Começar

FAQ sobre o agente Hermes da Hostinger

Encontre respostas às perguntas mais comuns sobre o agente Hermes gerido.

Nada disso. O Hermes gerido foi criado para quem nunca mexeu num servidor. A implementação com um clique trata de tudo — desde o ambiente do servidor até à configuração da IA. Basta clicar em Implementar e o seu assistente estará online em poucos minutos. Sem programação, sem linhas de comando e sem dores de cabeça técnicas.

Os seus créditos já vêm pré-integrados para um arranque descomplicado — sem necessidade de contas de terceiros ou chaves API complexas. Basta recarregar diretamente do seu painel e começar a automatizar instantaneamente. No entanto, a escolha é sua: pode utilizar estes créditos integrados para máxima simplicidade ou ligar manualmente as suas próprias contas externas de fornecedores como OpenAI ou Anthropic através de API, se preferir.

Absolutamente. Cada agente Hermes é executado num ambiente isolado, mantendo os seus dados e conversas totalmente privados. Protegemos cada contentor para evitar o acesso não autorizado e disponibilizamos um gateway de segurança personalizado por predefinição. Obtém proteção de nível profissional sem ter de configurar o que quer que seja.

Um VPS oferece acesso root, mas torna-o responsável pela configuração, segurança e atualizações. O Hermes gerido acaba com essa complexidade. Tratamos da infraestrutura, das atualizações e dos backups para que possa concentrar-se na utilização da sua IA, e não na gestão do servidor. Se precisa de personalizar o ambiente por completo, o VPS é a melhor opção; para todas as outras situações, o Hermes gerido é a escolha certa.

O Hermes é um agente de IA que se aperfeiçoa continuamente e funciona 24/7, mesmo quando tem o portátil fechado. Ao contrário das ferramentas estáticas, tem um ciclo de autoaprendizagem e memória persistente, o que significa que aprende com a experiência, apurando as suas capacidades à medida que o utiliza. Pode integrá-lo com aplicações como o Telegram para automatizar tarefas, gerir contactos e executar automações do browser. Pense nele como um membro da sua equipa digital que nunca dorme e se torna mais valioso com o tempo.

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.