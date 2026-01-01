Keila é uma plataforma de newsletter e marketing por email de código aberto que permite fazer crescer, segmentar e alcançar a sua lista de subscritores sem depender de Mailchimp, Brevo ou outros SaaS comerciais. Construída em Elixir e Phoenix para alta capacidade de entrega e processamento concorrente, oferece um editor drag-and-drop limpo, campanhas automatizadas, testes A/B, segmentação de subscritores e fluxos de confirmação de double opt-in – tudo suportado pelo seu próprio fornecedor de SMTP para que mantenha controlo total sobre a reputação de envio e os dados de contacto.

Alojar Keila no seu próprio VPS dá a newsletters, editores independentes e pequenas empresas subscritores ilimitados e envios ilimitados sem preços por contacto que aumentam dolorosamente após alguns milhares de leitores. Ligue qualquer fornecedor de SMTP – SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, o seu próprio postfix – e seja o proprietário de cada relação com o subscritor.