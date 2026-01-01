Implemente Keila com um clique.
Plataforma de newsletter e email marketing de código aberto construída como uma alternativa autoalojada a Mailchimp, Brevo e Sendinblue.
Escolha um plano VPS para Keila
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Keila
Keila é uma plataforma de newsletter e marketing por email de código aberto que permite fazer crescer, segmentar e alcançar a sua lista de subscritores sem depender de Mailchimp, Brevo ou outros SaaS comerciais. Construída em Elixir e Phoenix para alta capacidade de entrega e processamento concorrente, oferece um editor drag-and-drop limpo, campanhas automatizadas, testes A/B, segmentação de subscritores e fluxos de confirmação de double opt-in – tudo suportado pelo seu próprio fornecedor de SMTP para que mantenha controlo total sobre a reputação de envio e os dados de contacto.
Alojar Keila no seu próprio VPS dá a newsletters, editores independentes e pequenas empresas subscritores ilimitados e envios ilimitados sem preços por contacto que aumentam dolorosamente após alguns milhares de leitores. Ligue qualquer fornecedor de SMTP – SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, o seu próprio postfix – e seja o proprietário de cada relação com o subscritor.
Principais características de Keila
Editor de arrastar e soltar
O editor visual de newsletters com blocos reutilizáveis, carregamento de imagens e pré-visualização em tempo real torna a criação de campanhas acessível para não-programadores.
Segmentação de subscritores
Defina segmentos baseados em etiquetas de subscrição, campos personalizados ou padrões de atividade e, em seguida, envie campanhas direcionadas para segmentos de público específicos.
Confirmação de adesão dupla
O fluxo de confirmação integrado impõe a dupla confirmação por predefinição, protegendo a reputação do remetente e garantindo a conformidade com CAN-SPAM e GDPR.
Traga o seu próprio SMTP
Ligue qualquer fornecedor SMTP – SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, ou o seu próprio postfix – e assuma o controlo da capacidade de entrega e da reputação do remetente.
Análise de aberturas e cliques
O rastreamento de aberturas e cliques por campanha, com taxas de cancelamento de subscrição e relatórios de devoluções, ajuda a refinar as linhas de assunto e o conteúdo ao longo do tempo.
API e webhooks
A integração completa de API REST e webhooks permite-lhe sincronizar subscritores de CRMs externos, e-commerce ou formulários de inscrição automaticamente.
Por que executar Keila na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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