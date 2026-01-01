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Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Baikal

Baikal é um servidor CalDAV e CardDAV leve e auto-hospedado, construído sobre a conhecida biblioteca PHP sabre/dav. Oferece um espaço privado para calendários, eventos, tarefas e contactos que sincronizam com iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook e qualquer outro cliente que suporte os protocolos padrão CalDAV e CardDAV.

Auto-hospedar o Baikal no seu próprio VPS mantém os dados de agendamento pessoais e de equipa dentro da sua infraestrutura, em vez de um serviço de calendário de terceiros. A pegada é intencionalmente pequena – um único contentor PHP suportado por SQLite ou MySQL – para que caiba confortavelmente num pequeno VPS, enquanto ainda suporta múltiplos utilizadores, livros de endereços partilhados e controlo de acesso granular através da interface de administração incorporada.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Baikal

CalDAV e CardDAV

Sincronização de calendário e contactos compatível com os padrões com iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 e qualquer outro cliente CalDAV/CardDAV.

Contas multiutilizador

Crie contas de utilizador separadas com os seus próprios calendários, tarefas e livros de endereços, tudo gerido a partir de uma única interface web de administração.

Coleções partilhadas

Partilhe calendários ou livros de endereços específicos com outros utilizadores na mesma instância para agendamento de equipa e sincronização de contactos.

Pegada leve

Um único contentor PHP a executar sabre/dav em SQLite ou MySQL – pequeno o suficiente para ser executado juntamente com outros serviços autoalojados num VPS modesto.

UI web do Administrador

Gerir utilizadores, calendários, livros de endereços e as definições principais do servidor a partir de um painel de controlo integrado baseado no navegador, em vez de editar ficheiros de configuração.

Por que executar Baikal na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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