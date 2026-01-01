Implemente Baikal com instalação de um clique.
Servidor CalDAV e CardDAV leve e autoalojado para sincronizar calendários, tarefas e contactos em todos os dispositivos.
Escolha um plano VPS para Baikal
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Baikal
Baikal é um servidor CalDAV e CardDAV leve e auto-hospedado, construído sobre a conhecida biblioteca PHP sabre/dav. Oferece um espaço privado para calendários, eventos, tarefas e contactos que sincronizam com iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook e qualquer outro cliente que suporte os protocolos padrão CalDAV e CardDAV.
Auto-hospedar o Baikal no seu próprio VPS mantém os dados de agendamento pessoais e de equipa dentro da sua infraestrutura, em vez de um serviço de calendário de terceiros. A pegada é intencionalmente pequena – um único contentor PHP suportado por SQLite ou MySQL – para que caiba confortavelmente num pequeno VPS, enquanto ainda suporta múltiplos utilizadores, livros de endereços partilhados e controlo de acesso granular através da interface de administração incorporada.
Principais características de Baikal
CalDAV e CardDAV
Sincronização de calendário e contactos compatível com os padrões com iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 e qualquer outro cliente CalDAV/CardDAV.
Contas multiutilizador
Crie contas de utilizador separadas com os seus próprios calendários, tarefas e livros de endereços, tudo gerido a partir de uma única interface web de administração.
Coleções partilhadas
Partilhe calendários ou livros de endereços específicos com outros utilizadores na mesma instância para agendamento de equipa e sincronização de contactos.
Pegada leve
Um único contentor PHP a executar sabre/dav em SQLite ou MySQL – pequeno o suficiente para ser executado juntamente com outros serviços autoalojados num VPS modesto.
UI web do Administrador
Gerir utilizadores, calendários, livros de endereços e as definições principais do servidor a partir de um painel de controlo integrado baseado no navegador, em vez de editar ficheiros de configuração.
Por que executar Baikal na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.