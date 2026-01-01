Baikal é um servidor CalDAV e CardDAV leve e auto-hospedado, construído sobre a conhecida biblioteca PHP sabre/dav. Oferece um espaço privado para calendários, eventos, tarefas e contactos que sincronizam com iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook e qualquer outro cliente que suporte os protocolos padrão CalDAV e CardDAV.

Auto-hospedar o Baikal no seu próprio VPS mantém os dados de agendamento pessoais e de equipa dentro da sua infraestrutura, em vez de um serviço de calendário de terceiros. A pegada é intencionalmente pequena – um único contentor PHP suportado por SQLite ou MySQL – para que caiba confortavelmente num pequeno VPS, enquanto ainda suporta múltiplos utilizadores, livros de endereços partilhados e controlo de acesso granular através da interface de administração incorporada.