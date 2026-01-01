Implemente a instalação de Bichon com um clique.
Arquivador de email em Rust auto-hospedado com IMAP, OAuth2 e pesquisa de texto completo para preservação a longo prazo da caixa de correio.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Bichon
Bichon é um servidor de arquivo de email de código aberto escrito em Rust. Conecta-se a contas IMAP, descarrega mensagens incrementalmente usando sincronização baseada em UID, cria um índice de pesquisa de texto completo Tantivy e disponibiliza uma API REST limpa com uma interface web incorporada para pesquisar, navegar e exportar email arquivado.
O autoalojamento do Bichon no seu próprio VPS mantém cada mensagem arquivada, anexo e credencial dentro da infraestrutura que controla. As credenciais da conta são encriptadas em repouso com AES-256-GCM, os tokens OAuth 2.0 são atualizados automaticamente, e múltiplas caixas de correio são descarregadas em simultâneo — tornando o Bichon uma alternativa rápida e privada aos serviços comerciais de arquivo de email, sem taxas por caixa de correio.
Principais características de Bichon
Pesquisa de texto completo
A indexação com tecnologia Tantivy em corpos de mensagens, cabeçalhos e anexos devolve resultados em milissegundos, com filtros facetados e agrupamento de tópicos.
IMAP e sincronização OAuth2
Conecta-se a qualquer servidor IMAP utilizando palavra-passe (PLAIN/LOGIN) ou autenticação OAuth 2.0 (XOAUTH2), com atualização automática de token para contas Gmail e Microsoft.
Arquivamento incremental
A sincronização incremental baseada em UID transfere apenas novas mensagens a cada passagem, mantendo o uso de largura de banda e armazenamento baixo em várias caixas de correio simultâneas.
Credenciais encriptadas
Todas as credenciais IMAP e OAuth são encriptadas em repouso com AES-256-GCM, usando uma chave derivada da palavra-passe de encriptação definida na implementação.
RBAC Multiutilizador
O controlo de acesso baseado em funções permite conceder permissões por conta a utilizadores adicionais para arquivos partilhados, com um registo de auditoria completo de eventos de acesso.
Por que executar Bichon na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.