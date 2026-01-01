Bichon é um servidor de arquivo de email de código aberto escrito em Rust. Conecta-se a contas IMAP, descarrega mensagens incrementalmente usando sincronização baseada em UID, cria um índice de pesquisa de texto completo Tantivy e disponibiliza uma API REST limpa com uma interface web incorporada para pesquisar, navegar e exportar email arquivado.

O autoalojamento do Bichon no seu próprio VPS mantém cada mensagem arquivada, anexo e credencial dentro da infraestrutura que controla. As credenciais da conta são encriptadas em repouso com AES-256-GCM, os tokens OAuth 2.0 são atualizados automaticamente, e múltiplas caixas de correio são descarregadas em simultâneo — tornando o Bichon uma alternativa rápida e privada aos serviços comerciais de arquivo de email, sem taxas por caixa de correio.