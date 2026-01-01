Implemente Apache Answer com instalação de um clique.
Plataforma de Perguntas e Respostas de código aberto para construir bases de conhecimento de equipa, centros de ajuda e fóruns da comunidade.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Apache Answer
O Apache Answer é uma plataforma de Perguntas e Respostas de código aberto, construída com Go e React, projetada para ajudar equipas e comunidades a partilhar conhecimento através de uma interface de perguntas e respostas pesquisável e organizada. Ao contrário dos fóruns genéricos, cada elemento — etiquetagem, reputação, ferramentas de moderação e o sistema de plugins — é especificamente concebido para a captura e recuperação estruturada de conhecimento.
O autoalojamento do Apache Answer mantém o conhecimento interno da sua organização na sua própria infraestrutura, livre de custos de licenciamento por utilizador e de acesso a dados de terceiros. À medida que a sua comunidade cresce, controla a configuração, as integrações e o dimensionamento sem estar limitado pelo roteiro de funcionalidades ou pelos níveis de preços de um fornecedor SaaS.
Principais características de Apache Answer
Interface Estruturada de Perguntas e Respostas
Um layout de perguntas e respostas concebido especificamente, com edição de texto formatado e suporte a markdown, facilita a escrita de perguntas claras e respostas detalhadas do que o software de fórum de uso geral.
Etiquetagem e Pesquisa
Organize o conteúdo com um sistema de etiquetagem abrangente e filtragem de pesquisa avançada, para que os membros da equipa possam encontrar respostas relevantes sem ter de percorrer discussões não relacionadas.
Reputação e Gamificação
Pontos de reputação, emblemas e classificações de utilizadores incentivam a participação ativa e destacam os contribuidores mais fiáveis, melhorando a qualidade geral do conhecimento ao longo do tempo.
Sistema de Plugins
Amplie a funcionalidade e integre com ferramentas externas através de uma arquitetura de plugins integrada, adaptando a plataforma aos fluxos de trabalho existentes da sua equipa sem desenvolvimento personalizado.
Suporte multi-idioma
Apoie equipas e comunidades internacionais com funcionalidades multilingues integradas, eliminando as barreiras linguísticas da partilha colaborativa de conhecimento.
Por que executar Apache Answer na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.