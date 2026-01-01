O Apache Answer é uma plataforma de Perguntas e Respostas de código aberto, construída com Go e React, projetada para ajudar equipas e comunidades a partilhar conhecimento através de uma interface de perguntas e respostas pesquisável e organizada. Ao contrário dos fóruns genéricos, cada elemento — etiquetagem, reputação, ferramentas de moderação e o sistema de plugins — é especificamente concebido para a captura e recuperação estruturada de conhecimento.

O autoalojamento do Apache Answer mantém o conhecimento interno da sua organização na sua própria infraestrutura, livre de custos de licenciamento por utilizador e de acesso a dados de terceiros. À medida que a sua comunidade cresce, controla a configuração, as integrações e o dimensionamento sem estar limitado pelo roteiro de funcionalidades ou pelos níveis de preços de um fornecedor SaaS.