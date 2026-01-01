Implemente o Artalk com instalação de um clique.
Sistema de comentários leve e autoalojado com um backend Go e um widget JavaScript de 40 KB que se incorpora em qualquer website.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Artalk
O Artalk é um sistema de comentários autoalojado que consiste num servidor Go de alto desempenho e num widget JavaScript minimalista que se incorpora em qualquer website ou blog com uma única tag de script. Ao contrário das plataformas de comentários baseadas na cloud, o Artalk mantém todos os comentários, dados de utilizador e histórico de moderação na infraestrutura que controla — sem acesso de terceiros, sem recolha de dados e sem taxas de subscrição.
O backend suporta SQLite de imediato, com migração opcional para MySQL ou PostgreSQL à medida que o tráfego aumenta. Ferramentas de moderação, notificações por email, login social, filtragem de spam, CAPTCHA e uma barra lateral de administração completa estão todos incluídos. O autoalojamento num VPS significa que os dados dos seus comentários seguem as suas políticas de retenção e privacidade, e não os termos de serviço de uma plataforma.
Principais características de Artalk
Incorporar em Qualquer Site
Um único snippet JavaScript de 40 KB conecta qualquer website ou blog estático à sua instância Artalk – sem dependência de framework ou etapa de compilação necessária.
Gestão de vários sites
Uma instância do Artalk gere comentários em vários sites com contas de administrador separadas, filas de moderação e definições de notificação por site.
Spam e CAPTCHA
Integrações incorporadas de filtragem de spam Akismet, Tencent e Aliyun, além de opções de CAPTCHA de imagem, deslizante, reCAPTCHA, hCaptcha e Turnstile, protegem as secções de comentários de bots.
Login Social
Os comentadores autenticam-se através de GitHub, Google, Discord e 20 outros fornecedores OAuth, reduzindo o atrito enquanto associam os comentários a identidades reais.
Barra Lateral do Administrador
Uma barra lateral integrada permite aos administradores do site rever, aprovar, fixar e eliminar comentários, gerir utilizadores e ver estatísticas da página sem sair da interface de comentários.
Por que executar Artalk na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.