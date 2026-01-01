O Artalk é um sistema de comentários autoalojado que consiste num servidor Go de alto desempenho e num widget JavaScript minimalista que se incorpora em qualquer website ou blog com uma única tag de script. Ao contrário das plataformas de comentários baseadas na cloud, o Artalk mantém todos os comentários, dados de utilizador e histórico de moderação na infraestrutura que controla — sem acesso de terceiros, sem recolha de dados e sem taxas de subscrição.

O backend suporta SQLite de imediato, com migração opcional para MySQL ou PostgreSQL à medida que o tráfego aumenta. Ferramentas de moderação, notificações por email, login social, filtragem de spam, CAPTCHA e uma barra lateral de administração completa estão todos incluídos. O autoalojamento num VPS significa que os dados dos seus comentários seguem as suas políticas de retenção e privacidade, e não os termos de serviço de uma plataforma.