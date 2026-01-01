Hermes WebUI é uma aplicação web de código aberto e leve que traz o agente Hermes AI — um agente de autoaperfeiçoamento e sempre ativo da Nous Research — para o seu navegador com uma paridade CLI quase 1:1. Este modelo agrupa a WebUI juntamente com o gateway do Agente Hermes a montante para que uma única implementação lhe dê tanto a interface de chat do navegador quanto o agente de longa duração que a alimenta.

O autoalojamento do Hermes WebUI no seu próprio VPS mantém as suas conversas, memória do agente, competências e chaves de API do fornecedor em infraestrutura que controla. Escolhe os fornecedores de modelos, mantém as sessões e acede ao agente de forma segura a partir do ambiente de trabalho ou telemóvel sem enviar dados através de um SaaS de terceiros.