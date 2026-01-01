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O que pode criar com Hermes WebUI

Hermes WebUI é uma aplicação web de código aberto e leve que traz o agente Hermes AI — um agente de autoaperfeiçoamento e sempre ativo da Nous Research — para o seu navegador com uma paridade CLI quase 1:1. Este modelo agrupa a WebUI juntamente com o gateway do Agente Hermes a montante para que uma única implementação lhe dê tanto a interface de chat do navegador quanto o agente de longa duração que a alimenta.

O autoalojamento do Hermes WebUI no seu próprio VPS mantém as suas conversas, memória do agente, competências e chaves de API do fornecedor em infraestrutura que controla. Escolhe os fornecedores de modelos, mantém as sessões e acede ao agente de forma segura a partir do ambiente de trabalho ou telemóvel sem enviar dados através de um SaaS de terceiros.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Hermes WebUI

Agente Integrado + WebUI

Inclui o gateway do Agente Hermes a montante e a WebUI juntamente com um volume de estado partilhado para que as sessões, competências e memória sobrevivam a reinícios e sejam reutilizadas por ambas as interfaces.

Paridade CLI completa

Tudo o que pode fazer no terminal Hermes — chat, ferramentas, agendamento, memória, competências — está acessível a partir da mesma interface web.

Layout de Espaço de Trabalho de Três Painéis

Sessões e navegação à esquerda, chat no centro, e um navegador de ficheiros do espaço de trabalho em tempo real à direita com pré-visualizações incorporadas.

Streaming com Cartões de Ferramentas

Streaming de tokens enviado pelo servidor, cartões de chamada de ferramenta em linha, diagramas Mermaid, realce de sintaxe e um anel de uso de contexto incorporado no rodapé do compositor.

PWA Primeiro para dispositivos móveis

Layout móvel responsivo com menu hambúrguer e controlos táteis – instale-o no seu ecrã inicial e conduza o Hermes a partir do seu telemóvel.

Modelos Agósticos de Fornecedor

Ligue as chaves OpenAI, Anthropic, Google ou OpenRouter no momento da implementação e alterne entre modelos a partir de um menu pendente dinâmico na IU.

Por que executar Hermes WebUI na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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