Implemente o Hermes WebUI com instalação de um clique.
Implementação Full-stack Hermes que combina o agente de IA Hermes com uma rápida interface de utilizador de chat web autoalojada.
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O que pode criar com Hermes WebUI
Hermes WebUI é uma aplicação web de código aberto e leve que traz o agente Hermes AI — um agente de autoaperfeiçoamento e sempre ativo da Nous Research — para o seu navegador com uma paridade CLI quase 1:1. Este modelo agrupa a WebUI juntamente com o gateway do Agente Hermes a montante para que uma única implementação lhe dê tanto a interface de chat do navegador quanto o agente de longa duração que a alimenta.
O autoalojamento do Hermes WebUI no seu próprio VPS mantém as suas conversas, memória do agente, competências e chaves de API do fornecedor em infraestrutura que controla. Escolhe os fornecedores de modelos, mantém as sessões e acede ao agente de forma segura a partir do ambiente de trabalho ou telemóvel sem enviar dados através de um SaaS de terceiros.
Principais características de Hermes WebUI
Agente Integrado + WebUI
Inclui o gateway do Agente Hermes a montante e a WebUI juntamente com um volume de estado partilhado para que as sessões, competências e memória sobrevivam a reinícios e sejam reutilizadas por ambas as interfaces.
Paridade CLI completa
Tudo o que pode fazer no terminal Hermes — chat, ferramentas, agendamento, memória, competências — está acessível a partir da mesma interface web.
Layout de Espaço de Trabalho de Três Painéis
Sessões e navegação à esquerda, chat no centro, e um navegador de ficheiros do espaço de trabalho em tempo real à direita com pré-visualizações incorporadas.
Streaming com Cartões de Ferramentas
Streaming de tokens enviado pelo servidor, cartões de chamada de ferramenta em linha, diagramas Mermaid, realce de sintaxe e um anel de uso de contexto incorporado no rodapé do compositor.
PWA Primeiro para dispositivos móveis
Layout móvel responsivo com menu hambúrguer e controlos táteis – instale-o no seu ecrã inicial e conduza o Hermes a partir do seu telemóvel.
Modelos Agósticos de Fornecedor
Ligue as chaves OpenAI, Anthropic, Google ou OpenRouter no momento da implementação e alterne entre modelos a partir de um menu pendente dinâmico na IU.
Por que executar Hermes WebUI na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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