O HandBrake é o transcodificador de vídeo de código aberto mais utilizado, capaz de converter praticamente qualquer formato de vídeo em saídas modernas e amplamente compatíveis, como MP4 e MKV. Esta implementação executa o HandBrake dentro de um contentor Docker e transmite a sua interface gráfica completa para o seu navegador usando noVNC — sem necessidade de instalação de desktop. Obtém a interface de utilizador completa do HandBrake com todas as suas predefinições de codificação, suporte a legendas, marcadores de capítulo e opções de aceleração de hardware, acessível a partir de qualquer dispositivo com um navegador moderno.

O contentor inclui uma funcionalidade de pasta de monitorização que converte automaticamente quaisquer ficheiros de vídeo que coloque no diretório de entrada designado, tornando simples executar trabalhos em lote não supervisionados no seu VPS.