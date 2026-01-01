Implemente HandBrake com instalação num clique.
Transcodificador de vídeo de código aberto acessível a partir de qualquer navegador, com conversão em lote e processamento automático de pastas de monitorização.
Escolha um plano VPS para HandBrake
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com HandBrake
O HandBrake é o transcodificador de vídeo de código aberto mais utilizado, capaz de converter praticamente qualquer formato de vídeo em saídas modernas e amplamente compatíveis, como MP4 e MKV. Esta implementação executa o HandBrake dentro de um contentor Docker e transmite a sua interface gráfica completa para o seu navegador usando noVNC — sem necessidade de instalação de desktop. Obtém a interface de utilizador completa do HandBrake com todas as suas predefinições de codificação, suporte a legendas, marcadores de capítulo e opções de aceleração de hardware, acessível a partir de qualquer dispositivo com um navegador moderno.
O contentor inclui uma funcionalidade de pasta de monitorização que converte automaticamente quaisquer ficheiros de vídeo que coloque no diretório de entrada designado, tornando simples executar trabalhos em lote não supervisionados no seu VPS.
Principais características de HandBrake
GUI baseada em navegador
A interface completa do HandBrake para desktop é transmitida diretamente para o seu navegador via noVNC — aceda a partir de qualquer lugar sem instalar qualquer software localmente.
Pasta monitorizada automática
Os ficheiros colocados na pasta de monitorização são automaticamente enfileirados e convertidos em segundo plano, permitindo o processamento em lote não supervisionado sem interação manual.
Amplo Apoio a Formatos
Aceita praticamente qualquer formato de vídeo de origem e converte para MP4, MKV ou WebM com controlo preciso sobre codecs, bitrates, resolução e faixas de áudio.
Predefinições de Codificação
Dezenas de predefinições incorporadas visam dispositivos específicos e níveis de qualidade – desde perfis otimizados para streaming até codificações de arquivo de alta qualidade – reduzindo o tempo de configuração.
Suporte a Legendas e Capítulos
Importar, incorporar ou passar faixas de legendas e marcadores de capítulo durante a conversão, preservando os metadados do ficheiro de origem original.
Por que executar HandBrake na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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