Airsonic Advanced é o fork do Airsonic ativamente mantido e impulsionado pela comunidade — ele próprio um fork gratuito do Subsonic — focado na transmissão estável de grandes bibliotecas de música pessoais. Transcodifica em tempo real para se adaptar a qualquer dispositivo ou largura de banda, indexa bibliotecas baseadas em ID3 e pastas, e é fornecido com um leitor web limpo, além de uma API REST compatível com Subsonic, suportada por dezenas de clientes móveis e de desktop.

Alojar o Airsonic Advanced no seu VPS mantém a sua coleção de música, histórico de audição e listas de reprodução em hardware que controla — sem limites por dispositivo, sem taxas de subscrição e sem rastreamento por serviços de streaming.