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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Airsonic Advanced

Airsonic Advanced é o fork do Airsonic ativamente mantido e impulsionado pela comunidade — ele próprio um fork gratuito do Subsonic — focado na transmissão estável de grandes bibliotecas de música pessoais. Transcodifica em tempo real para se adaptar a qualquer dispositivo ou largura de banda, indexa bibliotecas baseadas em ID3 e pastas, e é fornecido com um leitor web limpo, além de uma API REST compatível com Subsonic, suportada por dezenas de clientes móveis e de desktop.

Alojar o Airsonic Advanced no seu VPS mantém a sua coleção de música, histórico de audição e listas de reprodução em hardware que controla — sem limites por dispositivo, sem taxas de subscrição e sem rastreamento por serviços de streaming.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Airsonic Advanced

Transcodificação em tempo real

Transmite para qualquer cliente com a taxa de bits correta, para que uma única biblioteca sirva computadores de secretária, telemóveis e ligações móveis lentas sem recodificar ficheiros.

API compatível com Subsonic

Funciona com o ecossistema completo de clientes Subsonic – DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic e outros – em iOS, Android e computadores de secretária.

Bibliotecas multiutilizador

Contas por utilizador com playlists individuais, classificações e scrobbling do last.fm permitem que os agregados familiares partilhem um servidor sem cruzar os históricos.

Subscrições de podcast

Subscreva feeds de podcast diretamente no Airsonic, com downloads automáticos de episódios juntamente com a sua biblioteca de música.

Rádio de internet e jukebox

Transmita estações de rádio da internet e utilize o jukebox multi-leitor para enviar áudio para vários altifalantes em simultâneo.

Por que executar Airsonic Advanced na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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