Instale o Ampache com um clique.
Servidor de streaming de música e vídeo de código aberto que transforma a sua coleção de multimédia pessoal num serviço de streaming privado.
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O que pode criar com Ampache
O Ampache é uma plataforma de streaming de multimédia autoalojada que transforma coleções pessoais de música e vídeo num serviço privado acessível a partir de qualquer dispositivo com ligação à internet. Lançado originalmente em 2001 e continuamente mantido sob a licença AGPL, oferece suporte multiutilizador, listas de reprodução inteligentes, transcodificação em tempo real e compatibilidade com a API Subsonic para um amplo suporte de clientes em aplicações móveis, leitores de ambiente de trabalho e sistemas de automação residencial.
Ao contrário dos serviços de streaming comerciais, o Ampache não armazena dados de audição com terceiros, não impõe taxas de subscrição e não estabelece limites para o tamanho da biblioteca. O autoalojamento dá-lhe a propriedade total da sua música e garante que a sua coleção permanece acessível independentemente de alterações de licenciamento da plataforma ou encerramentos de serviço.
Principais características de Ampache
Transcodificação em tempo real
Converte automaticamente ficheiros FLAC sem perdas para taxas de bits otimizadas para dispositivos móveis em tempo real, para que possa transmitir áudio de alta qualidade em redes móveis sem armazenar cópias comprimidas duplicadas.
Listas de reprodução inteligentes
Crie listas de reprodução que se preenchem automaticamente com base no género, classificação, número de reproduções ou critérios personalizados, recriando a experiência de descoberta dos serviços de streaming com a sua própria biblioteca.
Apoio multi-utilizador
Crie contas individuais para membros da família ou colaboradores, cada um com histórico de audição separado, listas de reprodução e níveis de permissão, sem duplicar ficheiros multimédia.
Compatibilidade da API Subsonic
Ligue qualquer aplicação móvel ou cliente de desktop compatível com Subsonic à sua instância Ampache, dando-lhe acesso a partir de praticamente qualquer dispositivo sem estar limitado a uma única interface.
Podcasts e Rádio
Transmita estações de rádio da internet e subscreva podcasts juntamente com a sua biblioteca de música, tornando o Ampache um único destino para todo o conteúdo de áudio.
Por que executar Ampache na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.