O Ampache é uma plataforma de streaming de multimédia autoalojada que transforma coleções pessoais de música e vídeo num serviço privado acessível a partir de qualquer dispositivo com ligação à internet. Lançado originalmente em 2001 e continuamente mantido sob a licença AGPL, oferece suporte multiutilizador, listas de reprodução inteligentes, transcodificação em tempo real e compatibilidade com a API Subsonic para um amplo suporte de clientes em aplicações móveis, leitores de ambiente de trabalho e sistemas de automação residencial.

Ao contrário dos serviços de streaming comerciais, o Ampache não armazena dados de audição com terceiros, não impõe taxas de subscrição e não estabelece limites para o tamanho da biblioteca. O autoalojamento dá-lhe a propriedade total da sua música e garante que a sua coleção permanece acessível independentemente de alterações de licenciamento da plataforma ou encerramentos de serviço.