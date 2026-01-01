Implemente Immich com um clique.
Gestão de fotos e vídeos autoalojada de alto desempenho com organização impulsionada por IA e cópia de segurança móvel.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Immich
O Immich é uma alternativa moderna e autoalojada ao Google Fotos e ao iCloud, construída para velocidade e alimentada por aprendizagem automática. Oferece reconhecimento facial, deteção de objetos, pesquisa inteligente e cópia de segurança automática de dispositivos móveis a partir de aplicações iOS e Android — tudo a funcionar na sua própria infraestrutura.
O autoalojamento do Immich mantém as suas memórias pessoais e fotos de família totalmente fora de servidores de terceiros. Retém controlo total sobre o armazenamento, permissões de acesso e partilha, sem taxas de subscrição e sem risco de descontinuação do serviço. Esta implementação inclui o servidor de aplicações, o serviço de aprendizagem automática, PostgreSQL com extensão vetorial e Redis.
Principais características de Immich
Pesquisa com tecnologia de IA
A aprendizagem automática permite o reconhecimento facial, a deteção de objetos e a pesquisa em linguagem natural em toda a biblioteca de fotos.
Cópia de segurança móvel automática
As aplicações iOS e Android fazem cópias de segurança de fotos e vídeos automaticamente em segundo plano, mantendo a sua biblioteca sempre atualizada.
Suporte para RAW e 4K
Suporta formatos de fotografia RAW, vídeos 4K e fotos ao vivo com preservação total dos metadados para fluxos de trabalho profissionais.
Bibliotecas Multiutilizador
Cada utilizador obtém a sua própria biblioteca privada com a opção de partilhar álbuns e coleções de parceiros seletivamente.
Vistas de Mapa e Linha do Tempo
Navegue pelas fotos por data numa linha cronológica ou por localização num mapa, utilizando metadados GPS incorporados da sua câmara e telemóvel.
Por que executar Immich na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.