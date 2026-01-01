O Immich é uma alternativa moderna e autoalojada ao Google Fotos e ao iCloud, construída para velocidade e alimentada por aprendizagem automática. Oferece reconhecimento facial, deteção de objetos, pesquisa inteligente e cópia de segurança automática de dispositivos móveis a partir de aplicações iOS e Android — tudo a funcionar na sua própria infraestrutura.

O autoalojamento do Immich mantém as suas memórias pessoais e fotos de família totalmente fora de servidores de terceiros. Retém controlo total sobre o armazenamento, permissões de acesso e partilha, sem taxas de subscrição e sem risco de descontinuação do serviço. Esta implementação inclui o servidor de aplicações, o serviço de aprendizagem automática, PostgreSQL com extensão vetorial e Redis.