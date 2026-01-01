O AllTube Download é uma aplicação web auto-hospedada que integra o youtube-dl numa interface intuitiva baseada no navegador, permitindo que qualquer pessoa descarregue ou faça stream de vídeos de mais de mil plataformas de alojamento sem instalar software localmente. Ao contrário das extensões de navegador que deixam de funcionar com as atualizações da plataforma, o AllTube é executado centralmente no servidor para que todos os dispositivos na rede o possam usar através de qualquer navegador.

A auto-hospedagem do AllTube mantém a atividade de download privada, evita as práticas de registo de dados de serviços de download de terceiros, e oferece controlo total sobre os formatos suportados, níveis de qualidade e configuração do site. Pode também agendar downloads em lote e aceder a metadados de vídeo programaticamente através da API JSON integrada.