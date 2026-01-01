Implemente AllTube com instalação de um clique.
Interface baseada na web para descarregar vídeos do YouTube e mais de 1000 outras plataformas sem ferramentas de linha de comandos.
Escolha um plano VPS para AllTube
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com AllTube
O AllTube Download é uma aplicação web auto-hospedada que integra o youtube-dl numa interface intuitiva baseada no navegador, permitindo que qualquer pessoa descarregue ou faça stream de vídeos de mais de mil plataformas de alojamento sem instalar software localmente. Ao contrário das extensões de navegador que deixam de funcionar com as atualizações da plataforma, o AllTube é executado centralmente no servidor para que todos os dispositivos na rede o possam usar através de qualquer navegador.
A auto-hospedagem do AllTube mantém a atividade de download privada, evita as práticas de registo de dados de serviços de download de terceiros, e oferece controlo total sobre os formatos suportados, níveis de qualidade e configuração do site. Pode também agendar downloads em lote e aceder a metadados de vídeo programaticamente através da API JSON integrada.
Principais características de AllTube
1000+ Apoio à Plataforma
Descarregue vídeos do YouTube, Vimeo e centenas de outros sites de alojamento utilizando a mesma interface unificada, sem necessidade de configuração por plataforma.
Conversão de Formato
Converter vídeos descarregados para o seu formato e nível de qualidade preferidos sem precisar de ferramentas adicionais instaladas no seu dispositivo.
Streaming no Navegador
Pré-visualize vídeos diretamente na interface web antes de os transferir, para que possa confirmar a qualidade e o conteúdo antes de ocupar espaço de armazenamento.
Remuxagem sem perdas
Altere formatos de contentor sem recodificar, preservando a qualidade original de vídeo e áudio enquanto torna os ficheiros compatíveis com os seus leitores.
Acesso API JSON
Obtenha metadados de vídeo detalhados e automatize os downloads programaticamente, permitindo fluxos de trabalho de arquivo agendados sem intervenção manual.
Por que executar AllTube na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.