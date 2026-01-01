O Ackee é uma plataforma de análise de código aberto, baseada em Node.js, que funciona inteiramente no seu próprio servidor. Utiliza um processo de anonimização em várias etapas para remover informações de identificação pessoal dos dados dos visitantes, enquanto ainda fornece informações significativas sobre visualizações de página, referenciadores, durações de sessão e tipos de dispositivos.

Ao contrário dos serviços de análise tradicionais que armazenam os dados dos seus visitantes em infraestruturas de terceiros, o Ackee oferece-lhe total propriedade dos seus dados de tráfego. A sua interface minimalista e a API GraphQL centralizada tornam simples monitorizar vários sites e integrar dados de análise em painéis de controlo personalizados ou pipelines de relatórios — sem avisos de cookies ou dores de cabeça com o RGPD.