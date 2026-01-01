Implemente o Ackee numa instalação de um clique.
Análise de websites autoalojada e focada na privacidade, que monitoriza os visitantes sem comprometer os seus dados pessoais.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Ackee
O Ackee é uma plataforma de análise de código aberto, baseada em Node.js, que funciona inteiramente no seu próprio servidor. Utiliza um processo de anonimização em várias etapas para remover informações de identificação pessoal dos dados dos visitantes, enquanto ainda fornece informações significativas sobre visualizações de página, referenciadores, durações de sessão e tipos de dispositivos.
Ao contrário dos serviços de análise tradicionais que armazenam os dados dos seus visitantes em infraestruturas de terceiros, o Ackee oferece-lhe total propriedade dos seus dados de tráfego. A sua interface minimalista e a API GraphQL centralizada tornam simples monitorizar vários sites e integrar dados de análise em painéis de controlo personalizados ou pipelines de relatórios — sem avisos de cookies ou dores de cabeça com o RGPD.
Principais características de Ackee
Privacidade por design
A anonimização multi-etapas remove dados de identificação pessoal antes do armazenamento, para que possa recolher informações úteis – o que pode ajudar a reduzir a necessidade de avisos de cookies ou simplificar a conformidade, dependendo da jurisdição e da configuração.
Domínios ilimitados
Monitorize quantos sites e aplicações necessitar a partir de um único painel de controlo, sem escalões de preços por site ou limites baseados no tráfego.
API GraphQL
Uma API GraphQL centralizada permite-lhe extrair dados de análise programaticamente para dashboards personalizados, relatórios ou ferramentas de terceiros, sem estar vinculado à interface de utilizador incorporada.
Script de rastreamento leve
O fragmento de rastreamento tem um impacto mínimo no desempenho nas suas páginas, evitando as penalizações na velocidade de carregamento da página associadas a bibliotecas de análise comercial mais pesadas.
Rastreamento de eventos personalizados
Acompanhe interações específicas do utilizador além das visualizações de página, dando-lhe visibilidade sobre as conversões, cliques em botões e outras ações significativas nos seus sites.
Por que executar Ackee na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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