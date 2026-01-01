Deploy Apache StreamPipes in one click installation.
Self-service Industrial IoT toolbox to connect, analyze, and explore live data streams without writing code.
Escolha um plano VPS para Apache StreamPipes
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Apache StreamPipes
Apache StreamPipes is an open-source self-service toolbox built for Industrial IoT (IIoT) practitioners who need to turn raw machine data into actionable insights. It bundles graphical adapters for protocols like OPC-UA, MQTT, Modbus, and PLCs, a no-code pipeline editor for filtering and enriching streams, and live dashboards for monitoring — all behind a single web UI.
Self-hosting StreamPipes on your VPS keeps factory and sensor data inside your own perimeter, removes per-asset SaaS fees common in IIoT platforms, and gives engineering teams full control over connectors, processors, and storage targets without vendor lock-in.
Principais características de Apache StreamPipes
No-code pipeline editor
Visually compose data flows from connectors, processors, and sinks without writing or deploying custom stream-processing code.
Industrial protocol adapters
Connect OPC-UA, MQTT, Modbus, Siemens S7, ROS, REST, and file-based sources out of the box, with a guided wizard to map data fields.
Live dashboards
Visualize real-time KPIs, alarms, and time-series data on shareable dashboards built directly inside the StreamPipes UI.
Time-series storage
Persist enriched streams to the bundled InfluxDB instance for historical analysis, reporting, and ad-hoc queries.
NATS messaging core
Run pipelines on a lightweight NATS broker that delivers low-latency, high-throughput messaging without Kafka operational overhead.
Por que executar Apache StreamPipes na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise autoalojada Node.js para monitorização de sites focada na privacidade.